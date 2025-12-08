Kopic, discurs în premieră VIDEO Croatul lui Dinamo a vorbit în română, dar a fost întrerupt de Gigi Becali: „Să dea Dumnezeu să plece!” +32 foto
Zeljko Kopic și Florentin Petre s-au pozat în drum spre gală FOTO FB Florentin Petre
Kopic, discurs în premieră VIDEO Croatul lui Dinamo a vorbit în română, dar a fost întrerupt de Gigi Becali: „Să dea Dumnezeu să plece!"

Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
Publicat: 08.12.2025, ora 19:03
Actualizat: 08.12.2025, ora 20:20
  • Zeljko Kopic (48 de ani), tehnicianul lui Dinamo, a fost desemnat antrenorul anului la Gala Fanatik

Croatul a surprins când a urcat pe scenă pentru a ridica premiul, ținând un scurt discurs în limba română.

E pentru prima dată de când a venit în țara noastră, în decembrie 2023, când Kopic vorbește română în public.

Zeljko Kopic, discurs în limba română: „Sunt foarte mândru de noi toți”

„Mulțumesc Fanatik pentru acest premiu minunat. Sunt onorat să primesc acest premiu pentru al doilea an la rând. A fost un an foarte interesant, provocator, dar de succes.

Sunt foarte mândru de noi toți, de întreaga familie Dinamo pentru tot ceea ce am realizat împreună. Este primul meu discurs în limba română în fața unui public. Vă mulțumesc tuturor”, a spus tehnicianul croat al „câinilor”.

  • În primul său sezon la Dinamo, Kopic a salvat clubul de la retrogradare în barajul cu Csikszereda
  • În al doilea i-a dus pe „câini” în play-off
  • În sezonul curent, al treilea, Dinamo e pe locul 3, la 3 puncte de liderul Rapid

Gigi Becali despre Kopic: „E singurul antrenor care mă bate”

Discursul lui Kopic a fost întrerupt de finanțatorul FCSB, Gigi Becali, aflat în public.

„Singurul antrenor care mă bate (n.r. Zeljko Kopic). Anul trecut tot așa, acum la fel. Nu cred că o să am liniște. Am spus că eu voi fi antrenorul anului, am crezut că pleacă prin Arabia Saudită. Nu știam că rămâne la București. Să dea Dumnezeu să plece pe vreo 2-3 milioane de euro, scăpăm de el!”, a glumit Becali.

Kopic i-a răspuns: „Am un mare respect pentru domnul Gigi Becali, cât și pentru antrenorii și staff-ul celorlalte echipe, iar acest respect vine și din partea familiei mele, Dinamo.

Împărtășim aceleași sentimente și ne dorim să devenim din ce în mai buni în fiecare zi. Cu tot respectul pentru celelalte echipe, sper ca familia mea să aibă motive de sărbătoare la finalul sezonului”.

Super Gala Fanatik 2025 FOTO GOLAZO (6).jpg
Super Gala Fanatik 2025 FOTO GOLAZO (6).jpg

VIDEO Kennedy Boateng a primit premiul de cel mai bun fundaș central

premiu dinamo liga 1 zeljko kopic discurs limba romana
17:52
