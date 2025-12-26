Cu gândul la Mondial Cum se pregătește  Istvan Kovacs pentru CM 2026: „Cu cât te antrenezi mai mult, cu atât ești mai lucid pe final de meci”
Campionatul Mondial

Cu gândul la Mondial Cum se pregătește Istvan Kovacs pentru CM 2026: „Cu cât te antrenezi mai mult, cu atât ești mai lucid pe final de meci”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 26.12.2025, ora 18:19
alt-text Actualizat: 26.12.2025, ora 18:19
  • Istvan Kovacs (41 de ani) vrea să arbitreze la Campionatul Mondial 2026 și se pregătește intens pentru a prinde lista finală alcătuită de FIFA.
  • Turneul final din America de Nord se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026.
  • Arbitrul din Carei a dezvăluit programul de antrenament pe care îl are.

Istvan Kovacs se apropie de borna de 900 de meciuri arbitrate în carieră și este cu gândul la Campionatul Mondial din vara anului viitor.

Istvan Kovacs și-a setat obiectivele pentru noul an: „Primul țel este Campionatul Mondial”

Nominalizat în topul celor mai buni arbitrii din 2025, „centralul” român și-a propus să conducă partide la Campionatul Mondial din 2026.

„Îmi doresc să ajung la un turneu final, la Campionatul Mondial. Mai am câțiva ani de arbitrat. Primul țel este la Campionatul Mondial din 2026 și după aia vom vedea ce se va întâmpla.

Până atunci trebuie să iau pas cu pas fiecare partidă, așa că următorul țel este următoarea delegare”, a spus Istvan Kovacs, potrivit antena3.ro.

Arbitrul român este pe lista preliminară pentru turneul final din America de Nord.

„Mă bucur foarte mult că sunt pe lista respectivă și bineînțeles că trebuie să muncim în continuare până când se va oficializa lista acelor arbitri care vor fi delegați sau selectați pentru Campionatul Mondial pentru turneu final”, a declarat Istvan Kovacs.

Dintre cei 16 arbitrii aflați pe lista FIFA, numai 12 vor conduce meciuri la turneul final.

De-a lungul timpului, patru arbitri români au condus partide de la Cupa Mondială, arată gsp.ro:

  • Costel Rădulescu - Uruguay 1930
  • Andrei Rădulescu - Mexic 1970
  • Nicolae Rainea - RFG 1974, Argentina 1978, Spania 1982
  • Ioan Igna - Mexic 1986

Istvan Kovacs a făcut parte din lotul pentru CM 2022, însă nu a arbitrat niciun meci, fiind arbitru de rezervă de 6 ori.

Istvan Kovacs: „Mă antrenez de cinci ori pe săptămână”

Întrebat despre cum se antrenează pentru a face față meciurilor cu intensitate ridicată, Istvan Kovacs și-a dezvăluit programul de pregătire:

„Săptămânal, eu, personal, mă antrenez de cinci ori pe săptămână, când nu am meciuri, etapă intermediară, să spun așa, și un ciclu săptămânal constă într-un antrenament de mare intensitate, după agilitate, coordonare, sprinturi și bineînțeles mă duc și la sală de forță ca să mă simt mai puternic”.

Arbitrul din Carei susține că pregătirea fizică intensă îl ajută să ia cele mai bune decizii în timpul meciurilor.

„Cu cât mai mult te pregătești, cu atât mai mult creierul tău este, să zic așa, oxigenat în timpul jocului și spre sfârșitul partidelor poți să fii lucid și să iei”, a declarat Istvan Kovacs, conform antena3.ro.

Istvan Kovacs, singurul care a arbitrat finalele celor 3 mari competiții europene

Istvan Kovacs este unul dintre cei mai apreciați arbitrii din Europa, iar UEFA l-a delegat într-o finală din toate cele 3 competiții contintentale, în decurs de 4 sezoane:

  • Finala Conference League 2022, AS Roma - Feyenoord, 1-0
  • Finala Europa League 2024, Atalanta - Bayer Leverkusen, 3-0
  • Finala Ligii Campionilor 2025, PSG - Inter, 5-0
82 de meciuri
a arbitrat Istvan Kovacs în Liga Campionilor, Europa League și Conference League

De-a lungul carierei, arbitrul din Carei s-a mai aflat la centru în alte patru finale:

  • Supercupa României 2007, Dinamo - Rapid, 1-1 (6-7 după penalty-uri)
  • Supercupa României 2016, Astra Giurgiu - CFR Cluj, 1-0
  • Finala Cupei României 2017, FC Voltunari - Astra Giurgiu, 1-1 (6-5 după penalty-uri)
  • Finala Cupei Golfului Arabic 2023, Irak - Iran, 1-1 (3-2 după reprizele de prelungiri)

FIFA arbitru Istvan Kovacs cm 2026
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share