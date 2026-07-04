Atracția Mondialului Cum pleacă revelația Vozinha de la CM 2026. Cu peste 22 de milioane de followers și multe performanțe
Vozinha a marcat acest Mondial împreună cu naționala Capului Verde. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Atracția Mondialului Cum pleacă revelația Vozinha de la CM 2026. Cu peste 22 de milioane de followers și multe performanțe

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 04.07.2026, ora 18:42
  • Vozinha, 40 de ani, portarul și căpitanul naționalei Capului Verde, a devenit peste noapte una dintre vedetele acestui Campionat Mondial. Pe teren și pe social media. 
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Când a venit la Campionatul Mondial, debutant, la fel ca naționala Insulelor Capului Verde, Vozinha era foarte puțin cunoscut. Și în iarbă, și pe rețelele de socializare.

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Acum, când părăsește turneul final, căpitanul revelației CM 2026 e cu totul schimbat. Recunoscut în toată lumea, și pe teren, și pe social media. Apreciat și de Messi după un meci intens, jucat până în ultima clipă: 2-3 în prelungiri cu Argentina.

Trebuie doar să-și găsească altă echipă de club. Contractul cu Chaves, în liga secundă portugheză, a expirat pe 30 iunie.

Vozinha a depășit sporturile americane. E tot mai popular!

Cu o lună înaintea competiției, goalkeeperul avea 20.000 de followers pe Instagram. În ziua primului meci, contra Spaniei, crescuse la 40.000.

După 0-0 cu La Roja, a devenit un star peste noapte. A doua zi dimineață, peste 6 milioane de oameni îl urmăreau.

După faza grupelor, a depășit nume mari ale sporturilor americane, precum Tom Brady sau Patrick Mahomes (fotbal american), Kevin Durant (baschet), Shohei Ohtani (baseball) ori Alexander Ovechkin (hochei).

Înregistra atunci 17 milioane de followers. Astăzi are peste 22 de milioane!

92 de selecții
are Vozinha pentru naționala Insulelor Capului Verde

Performanțele lui Vozinha. În luptă cu marii portari all-time ai Mondialului

Nu doar rezultatele selecționatei sale au surprins. Eliminată, însă neînvinsă în 90 de minute (0-0 cu Spania, 2-2 cu Uruguay, 0-0 cu Arabia Saudită, 1-1, 2-3 după prelungiri cu Argentina).

Vozinha, banderola de căpitan a Capului Verde și mingea care l-a făcut celebru în trei săptămâni. Foto: Imago Vozinha, banderola de căpitan a Capului Verde și mingea care l-a făcut celebru în trei săptămâni. Foto: Imago
Vozinha, banderola de căpitan a Capului Verde și mingea care l-a făcut celebru în trei săptămâni. Foto: Imago

Și performanțele lui Vozinha au atras atenția. Iată 3 dintre ele!

  • La 40 de ani și o lună, al 4-lea cel mai în vârstă portar care joacă în fazele eliminatorii de Mondial, după Peter Shilton (Anglia, 1990 - 40 de ani și nouă luni), Dino Zoff (Italia, 1982 - 40 de ani și 4 luni) și Manuel Neuer (Germania, 2026 - 40 de ani și 3 luni). 
  • Al treilea goalkeeper din istoria CM, în vârstă de peste 40 de ani, care a reușit minimum 18 parade la turneul final. Are 18 (8 numai cu Argentina), depășit de Shilton (28 în 1990) și Zoff (27 în 1982). 
Vozinha, în duel cu Leo Messi, în meciul contra campioanei mondiale Argentina. Foto: Imago Vozinha, în duel cu Leo Messi, în meciul contra campioanei mondiale Argentina. Foto: Imago
Vozinha, în duel cu Leo Messi, în meciul contra campioanei mondiale Argentina. Foto: Imago
  • Al treilea în topul actual al paradelor la CM 2026 (18), după Eloy Room (Curacao, 20) și Orlando Gill (Paraguay, 19).
1 dribling
a făcut Vozinha la Argentina - Capul Verde 3-2 după prelungiri. Într-un alt meci din „16-imi”, Portugalia - Croația 2-1 d.p., Cristiano Ronaldo nu a reușit niciun dribling

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