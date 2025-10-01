„Aș lua doi-trei acum de la FCSB”  Ce jucători ar vrea antrenorul secund al lui Young Boys în Elveția: „Pe unul l-aș duce imediat la Berna”

Zoltan Kadar, antrenor secund al lui Young Boys, vorbește la București despre actuala echipă a lui Dinamo, despre jucătorii pe care i-ar transfera de la FCSB și ce ar spune unei eventuale oferte din Liga 1.

Zoltan Kadar a jucat zece ani în campionatul nostru, la FC Brașov (1985-1987), U Cluj (1987-1991) și Dinamo (1991-1995), cucerind un titlu de campion, în 1992.

Stabilit de mult timp în Elveția, e antrenorul secund al lui Young Boys Berna din 2022. Și astăzi, pregătit de confruntarea cu FCSB, din Europa League.

Zoltan Kadar despre Dinamo: „Cel mai bun transfer a fost Kopic”

Dar, la 58 de ani, nu ar refuza să se întoarcă în țară, acasă, pentru a prelua o echipă din Liga 1.

La Arena Națională, a vorbit în primul rând de Dinamo, la care a jucat cândva.

„Cred că cel mai bun transfer a lui Dinamo a fost Kopic, care a făcut o echipă foarte solidă, de temut.

O echipă care pune presiune pe adversar, are și o posesie bună, joacă un fotbal plăcut”, a declarat tehnicianul.

Zoltan Kadar: „Pe Octavian Popescu l-aș aduce cu mine la Berna”

Îl atrag fotbaliștii lui FCSB? „Sunt vreo doi-trei pe care i-aș lua la pachet la Berna, dar nu avem posibilitățile financiare la Young Boys pentru jucătorii de la FCSB. O spun foarte serios”.

Nu a ascuns cine îi place: „Alibec e acum un pic mai în vârstă, dar am avut întotdeauna o feblețe pentru el. Un jucător care poate decide singur soarta unui meci. Mai sunt Olaru, Tănase, Cisotti”.

Pe cine ar vrea însă înaintea celorlalți: „Dacă aș putea decide eu singur, acum, fără conducerea lui Young Boys, pe Octavian Popescu l-aș aduce cu mine la Berna”.

Kadar: „Nu am spus niciodată că nu vreau să mă mai întorc în România”

Îi surâde ideea de a antrena în România. „În fotbal, se poate întâmpla orice.

De pe o zi pe alta se schimbă antrenorii, se schimbă orașul, totul este posibil.

Nu am spus niciodată că nu vreau să mă mai întorc în România, îmi face de fiecare dată foarte mare plăcere când sunt acasă”.

FCSB pornește cu prima șansă, a câștigat primul meci în Europa League, noi l-am pierdut, FCSB a câștigat campionatul sezonul trecut, noi am terminat numai pe locul 3. Din această perspectivă, FCSB e favorită, dar nu am venit la București să facem act de prezență Zoltan Kadar, antrenor secund Young Boys

