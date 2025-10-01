Și-au aflat pedepsele Nicușor Bancu și Cristi Balaj, suspendați și amendați de către Comisia de Disciplină

Comisia de Disciplină a FRF a stabilit miercuri sancțiunile lui Nicușor Bancu (33 de ani) și Cristi Balaj (54 de ani).

Jucătorul Craiovei și președintele lui CFR au fost eliminați în meciurile cu Dinamo, respectiv FCSB.

Nicușor Bancu a fost eliminat în meciul dintre Craiova și Dinamo, scor 2-2, din etapa 11, după un fault asupra lui Daniel Armstrong.

Cristi Balaj a văzut și el cartonașul roșu în meciul dintre CFR și FCSB, scor 2-2, din etapa 8, după mai multe proteste la adresa arbitrajului lui Sebastian Colțescu.

Nicușor Bancu și-a aflat sancțiunea

Nicușor Bancu va fi suspendat două meciuri de campionat după eliminarea cu Dinamo și va plăti o amendă de 5.000 lei .

„UNIVERSITATEA Craiova vs. DINAMO 1948 - Eliminare jucător BANCU Nicușor (Universitatea Craiova) - În temeiul art. 63.1.a și 2.4.a din RD, se sancționează jucătorul BANCU Nicușor cu suspendare pentru două etape și penalitate sportivă de 5.000 lei”, informează lpf.ro.

În meciul din etapa #11, jucătorul Craiovei a fost eliminat în minutul 63, după un clinci cu Daniel Armstrong. Scoțianul a căzut la pământ, iar la ridicare l-a călcat pe căpitanul oltenilor cu crampoanele în zona coastelor.

Reacția olteanului a venit imediat, acesta a ripostat cu un șut în zona sternului.

„Centralul” Adrian Cojocaru a apelat la sistemul VAR pentru a analiza faza și a decis să îl elimine doar pe Nicușor Bancu.

Și Cristi Balaj a primit sancțiunea din partea FRF

Cristi Balaj a fost și el suspendat două etape și a primit o amendă de 6.000 de lei.

„FC CFR 1907 Cluj vs. FC FCSB – Incidente - În temeiul art. 65.a din RD, se sancționează dl Balaj Cristian – președinte FC CFR 1907 Cluj - cu suspendare pentru două jocuri și penalitate sportivă de 6.000 lei”, conform LPF.

În partida din etapa 8, președintele clujenilor a protestat vehement la adresa arbitrajului lui Sebastian Colțescu. După un fault al lui Mihai Popescu, Balaj ceruse al doilea cartonaș galben pentru fundașul campioanei, dar arbitrul nu l-a avertizat.

Decizia lui Colțescu l-a enervat pe Cristi Balaj și a protestat în nenumărate rânduri. În cele din urmă, „centralul” l-a eliminat pe președintele CFR-ului.

Nicușor Bancu: „Noi, jucătorii, plătim, arbitrii vor avea etapă”

Imediat după meciul cu Dinamo, Nicușor Bancu a declarat la Prima Sport că și Armstrong trebuia eliminat, nu numai el:

„Îmi pare rău pentru colegii mei, pentru toți oamenii care fac parte din acest club, pentru suporteri. Ce să zic? O eliminare... dacă era corectă, trebuia să fim eliminați amândoi. Dacă nu, el m-a călcat, eu am încercat să îl dau la o parte.

Ne-a tocat mărunt, mărunt (n.r. arbitrul Adrian Cojocaru), și în prima repriză, și în a doua repriză. Până la urmă s-a ajuns la acea eliminare, care, după mine, nu a fost corectă. Trebuia să fim eliminați amândoi sau niciunul.

Noi plătim, jucătorii. Arbitrii vor avea etapă. Eu o să stau în tribună și mă uit la arbitrii care greșesc, că ei arbitrează”.

Cristi Balaj, despre eliminarea sa: „A fost corectă”

Pe cealaltă parte, Cristi Balaj a fost de acord cu decizia lui Sebastian Colțescu de a-l elimina în meciul cu FCSB.

„ Dacă aş fi fost arbitru, şi eu mi-aş fi acordat cartonaşul roşu. Eliminarea mea a fost corectă. Am venit când jocul era oprit, după ce am marcat.

Am venit lângă panourile publicitare, fără să le depăşesc. Am făcut semn arbitrului, am ridicat două degete, spunându-i că a fost al doilea galben clar pentru Popescu.

Cei care spun că am avut un limbaj agresiv mint. Arbitrul era la mijlocul terenului. I-am arătat două degete şi am dus mâna spre cartonaş, făcând semn că e al doilea galben. Mint cei care spun altceva.

Pentru că mă aflam într-o zonă în care nu aveam ce să caut a fost normal să fiu eliminat. Arbitrul mă căuta. Eu intrasem înăuntru să văd reluările”, a spus Balaj, la Prima Sport.

