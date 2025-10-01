Și-au aflat pedepsele  Nicușor Bancu și Cristi Balaj, suspendați și amendați de către Comisia de Disciplină +16 foto
Comisia de Disciplină a FRF a stabilit miercuri sancțiunile lui Nicușor Bancu (33 de ani) și Cristi Balaj (54 de ani)
Și-au aflat pedepsele Nicușor Bancu și Cristi Balaj, suspendați și amendați de către Comisia de Disciplină

George Neagu
Publicat: 01.10.2025, ora 18:48
  • Comisia de Disciplină a FRF a stabilit miercuri sancțiunile lui Nicușor Bancu (33 de ani) și Cristi Balaj (54 de ani).
  • Jucătorul Craiovei și președintele lui CFR au fost eliminați în meciurile cu Dinamo, respectiv FCSB.

Nicușor Bancu a fost eliminat în meciul dintre Craiova și Dinamo, scor 2-2, din etapa 11, după un fault asupra lui Daniel Armstrong.

Cristi Balaj a văzut și el cartonașul roșu în meciul dintre CFR și FCSB, scor 2-2, din etapa 8, după mai multe proteste la adresa arbitrajului lui Sebastian Colțescu.

Nicușor Bancu și-a aflat sancțiunea

Nicușor Bancu va fi suspendat două meciuri de campionat după eliminarea cu Dinamo și va plăti o amendă de 5.000 lei.

„UNIVERSITATEA Craiova vs. DINAMO 1948 - Eliminare jucător BANCU Nicușor (Universitatea Craiova) - În temeiul art. 63.1.a și 2.4.a din RD, se sancționează jucătorul BANCU Nicușor cu suspendare pentru două etape și penalitate sportivă de 5.000 lei”, informează lpf.ro.

În meciul din etapa #11, jucătorul Craiovei a fost eliminat în minutul 63, după un clinci cu Daniel Armstrong. Scoțianul a căzut la pământ, iar la ridicare l-a călcat pe căpitanul oltenilor cu crampoanele în zona coastelor.

Reacția olteanului a venit imediat, acesta a ripostat cu un șut în zona sternului.

„Centralul” Adrian Cojocaru a apelat la sistemul VAR pentru a analiza faza și a decis să îl elimine doar pe Nicușor Bancu.

Eliminarea lui Bancu din meciul U Craiova - Dinamo. Foto: Captură, Prima Sport
Eliminarea lui Bancu din meciul U Craiova - Dinamo. Foto: Captură, Prima Sport

Eliminarea lui Bancu din meciul U Craiova - Dinamo. Foto: Captură, Prima Sport
Și Cristi Balaj a primit sancțiunea din partea FRF

Cristi Balaj a fost și el suspendat două etape și a primit o amendă de 6.000 de lei.

„FC CFR 1907 Cluj vs. FC FCSB – Incidente - În temeiul art. 65.a din RD, se sancționează dl Balaj Cristian – președinte FC CFR 1907 Cluj - cu suspendare pentru două jocuri și penalitate sportivă de 6.000 lei”, conform LPF.

În partida din etapa 8, președintele clujenilor a protestat vehement la adresa arbitrajului lui Sebastian Colțescu. După un fault al lui Mihai Popescu, Balaj ceruse al doilea cartonaș galben pentru fundașul campioanei, dar arbitrul nu l-a avertizat.

Decizia lui Colțescu l-a enervat pe Cristi Balaj și a protestat în nenumărate rânduri. În cele din urmă, „centralul” l-a eliminat pe președintele CFR-ului.

CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures
Nicușor Bancu: „Noi, jucătorii, plătim, arbitrii vor avea etapă”

Imediat după meciul cu Dinamo, Nicușor Bancu a declarat la Prima Sport că și Armstrong trebuia eliminat, nu numai el:

„Îmi pare rău pentru colegii mei, pentru toți oamenii care fac parte din acest club, pentru suporteri. Ce să zic? O eliminare... dacă era corectă, trebuia să fim eliminați amândoi. Dacă nu, el m-a călcat, eu am încercat să îl dau la o parte.

Ne-a tocat mărunt, mărunt (n.r. arbitrul Adrian Cojocaru), și în prima repriză, și în a doua repriză. Până la urmă s-a ajuns la acea eliminare, care, după mine, nu a fost corectă. Trebuia să fim eliminați amândoi sau niciunul.

Noi plătim, jucătorii. Arbitrii vor avea etapă. Eu o să stau în tribună și mă uit la arbitrii care greșesc, că ei arbitrează”.

Cristi Balaj, despre eliminarea sa: „A fost corectă”

Pe cealaltă parte, Cristi Balaj a fost de acord cu decizia lui Sebastian Colțescu de a-l elimina în meciul cu FCSB.

Dacă aş fi fost arbitru, şi eu mi-aş fi acordat cartonaşul roşu. Eliminarea mea a fost corectă. Am venit când jocul era oprit, după ce am marcat.

Am venit lângă panourile publicitare, fără să le depăşesc. Am făcut semn arbitrului, am ridicat două degete, spunându-i că a fost al doilea galben clar pentru Popescu.

Cei care spun că am avut un limbaj agresiv mint. Arbitrul era la mijlocul terenului. I-am arătat două degete şi am dus mâna spre cartonaş, făcând semn că e al doilea galben. Mint cei care spun altceva.

Pentru că mă aflam într-o zonă în care nu aveam ce să caut a fost normal să fiu eliminat. Arbitrul mă căuta. Eu intrasem înăuntru să văd reluările”, a spus Balaj, la Prima Sport.

