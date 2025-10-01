„La noi, antrenorii aleg echipa”  Tehnicianul lui Young Boys, despre implicarea patronului: „FCSB a început cu 4 formule diferite ultimele 4 meciuri” +7 foto
Giorgio Contini, antrenorul lui Young Boys
Europa League

„La noi, antrenorii aleg echipa” Tehnicianul lui Young Boys, despre implicarea patronului: „FCSB a început cu 4 formule diferite ultimele 4 meciuri”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 01.10.2025, ora 18:03
alt-text Actualizat: 01.10.2025, ora 18:48
  • Giorgio Contini, antrenorul lui Young Boys, a descris FCSB, a vorbit despre implicarea patronului la echipă și a spus că Zoltan Kadar, fostul jucător al lui Dinamo, acum asistentul său la Berna, i-a oferit informații bune. 
  • FCSB - Young Boys se joacă joi, de la 19:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Young Boys sunt la București. Elvețienii au sosit miercuri, au lăsat bagajele la hotel și au venit la Arena Națională pentru conferința de presă și antrenamentul oficial înaintea meciului de joi, din Europa League.

Charalambous laudă Young Boys Ce a observat antrenorul de la FCSB la adversara din  Europa League
Citește și
Charalambous laudă Young Boys Ce a observat antrenorul de la FCSB la adversara din Europa League
Citește mai mult
Charalambous laudă Young Boys Ce a observat antrenorul de la FCSB la adversara din  Europa League

Nu lipsea Zoltan Kadar, 58 de ani, ex-jucător la Dinamo, stabilit de mult timp în Țara Cantoanelor, din 2022 antrenor secund la echipa din Berna.

Din delegație face parte și fostul mare internațional Stephane Chapuisat, 56 de ani, care a jucat inclusiv la acel 4-1 cu România la Mondialul din 1994. Astăzi este director de scouting la Young Boys.

Stephane Chapuisat Stephane Chapuisat
Stephane Chapuisat

Contini, antrenor Young Boys: „Trebuie să fim atenți. Octavian Popescu are calități deosebite”

Giorgio Contini, 51, din decembrie 2024 antrenorul galben-negrilor, l-a avut alături la conferință pe atacantul Darian Males (24).

„Mă aștept la un meci intens, avem în față un adversar cu experiență la nivel internațional și cu jucători tineri și talentați, ca Octavian Popescu, un băiat cu calități deosebite. Trebuie să fim atenți!”, a declarat tehnicianul.

Întrebat dacă îl ajută faptul că patronul lui FCSB anunță echipa înaintea partidelor, Contini a răspuns:

„La noi, antrenorii decid primul 11. Vorbim cu jucătorii, apoi hotărâm. Dacă va fi un avantaj să aflăm cum joacă FCSB? Nu”.

FCSB e o echipă cu multă calitate. Am văzut ultimele patru meciuri, a avut patru formule de start diferite. Vom vedea joi cum va juca Giorgio Contini, antrenor Young Boys

„Directorul nostru va fi mereu în vestiar”

La Young Boys se obișnuiește ca directorul general Christoph Spycher să coboare în vestiar după meciuri, mai ales la înfrângeri. Cum au fost cele cu Aarau (D2), 0-1 în Cupa Elveției, și 1-4 cu Panathinaikos, în Europa League.

„Christoph Spycher va coborî în vestiar, e mereu acolo, sprijinul său e important.

Ca antrenor, vrei rezultate, pui dorință, muncă, dar există și adversar, care are același scop ca tine. Să învingă”, a declarat Contini.

Antrenorul Giorgio Contini și atacantul Darian Males Antrenorul Giorgio Contini și atacantul Darian Males
Antrenorul Giorgio Contini și atacantul Darian Males

Contini: „FCSB va fi altfel decât în Olanda. Mă aștept să fim puși sub presiune”

Contini a reluat comentariul despre FCSB.

„Am urmărit și ultima partidă, victoria din Olanda cu Go Ahead, dar nu cred că aceasta este adevărata față a echipei, a stat mult în defensivă și Go Ahead a avut posesia”.

Nu s-a oprit: „Am analizat și meciuri din campionat. FCSB a jucat altfel, ofensiv, cu mult presing. Mă aștept să fim puși sub presiune”.

Antrenament Young Boys FOTO Theodor Jumătate GOLAZO.ro
Antrenament Young Boys FOTO Theodor Jumătate GOLAZO.ro

Galerie foto (7 imagini)

Antrenorul Giorgio Contini și atacantul Darian Males FOTO Theodor Jumătate GOLAZO.ro Stephane Chapuisat FOTO Theodor Jumătate GOLAZO.ro Stephane Chapuisat FOTO Theodor Jumătate GOLAZO.ro Antrenament Young Boys FOTO Theodor Jumătate GOLAZO.ro Antrenament Young Boys FOTO Theodor Jumătate GOLAZO.ro
+7 Foto
labels.photo-gallery

„Zoltan Kadar ne-a oferit informații bune”

Antrenorul a fost întrebat și despre Zoltan Kadar, secundul său.

„E un specialist cu expertiză nu doar la nivelul fotbalului românesc, ci și al celui internațional.

Ne-a destăinuit lucruri despre specificul fotbalului românesc, ne-a oferit informații bune pe care le putem folosi”.

FCSB a început campionatul cum l-am început și noi anul trecut. La un moment dat eram chiar pe ultimul loc, deși cu un an înainte câștigasem campionatul. Mai multe aspecte au dus la acest punct pentru FCSB, poate și neșansa, poate unele meciuri în care adversarul n-a fost luat în seamă. Dar cred că ei au în continuare posibilitatea să revină și prin prisma felului cum se desfășoară campionatul românesc, se înjumătățesc punctele, o să mai aibă un cuvânt greu de spus în lupta pentru titlu Zoltan Kadar, secund Young Boys

VIDEO Antrenamentul celor de la FCSB înainte de duelul cu Young Boys

Citește și

Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man , 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Liga Campionilor
00:07
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man, 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Citește mai mult
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man , 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Cristian Geambașu Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Opinii
17:44
Cristian Geambașu Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Citește mai mult
Cristian Geambașu Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Young Boys Berna europa league fcsb zoltan kadar Giorgio Contini
Știrile zilei din sport
Încă un titular absent de la națională?  Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
Nationala
01.10
Încă un titular absent de la națională? Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
Citește mai mult
Încă un titular absent de la națională?  Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man , 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Liga Campionilor
00:07
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man, 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Citește mai mult
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man , 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Botezat după „Rege”  Zi importantă în familia Hagi: Ianis i-a dat fiului său un nume special 
Diverse
01.10
Botezat după „Rege” Zi importantă în familia Hagi: Ianis i-a dat fiului său un nume special
Citește mai mult
Botezat după „Rege”  Zi importantă în familia Hagi: Ianis i-a dat fiului său un nume special 
Pleacă Dinamo din București?  Ce a răspuns Andrei Nicolescu atunci când a fost întrebat de revenirea pe „Arc” și indisponibilitatea Arenei Naționale
Superliga
01.10
Pleacă Dinamo din București? Ce a răspuns Andrei Nicolescu atunci când a fost întrebat de revenirea pe „Arc” și indisponibilitatea Arenei Naționale
Citește mai mult
Pleacă Dinamo din București?  Ce a răspuns Andrei Nicolescu atunci când a fost întrebat de revenirea pe „Arc” și indisponibilitatea Arenei Naționale
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:51
A comparat Rakow cu Rapid Mirel Rădoi, despre adversara Craiovei din debutul Conference League
A comparat Rakow cu Rapid  Mirel Rădoi, despre adversara Craiovei din debutul Conference League
22:16
„S-a zvonit că a vândut meciul” Momentul în care prietenia dintre Năstase și Țiriac s-ar fi putut încheia: s-au întâlnit cu soții Ceaușescu
„S-a zvonit că a vândut meciul”  Momentul în care prietenia dintre Năstase și Țiriac s-ar fi putut încheia: s-au întâlnit cu soții Ceaușescu
22:09
Încă un titular absent de la națională? Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
Încă un titular absent de la națională?  Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
00:07
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man, 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man , 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Top stiri din sport
„Aș lua doi-trei acum de la FCSB”  Ce jucători ar vrea antrenorul secund al lui Young Boys în Elveția: „Pe unul l-aș duce imediat la Berna”
Europa League
01.10
„Aș lua doi-trei acum de la FCSB” Ce jucători ar vrea antrenorul secund al lui Young Boys în Elveția: „Pe unul l-aș duce imediat la Berna”
Citește mai mult
„Aș lua doi-trei acum de la FCSB”  Ce jucători ar vrea antrenorul secund al lui Young Boys în Elveția: „Pe unul l-aș duce imediat la Berna”
Interes mare  Câte bilete s-au vândut până azi la România - Austria 
Nationala
01.10
Interes mare Câte bilete s-au vândut până azi la România - Austria
Citește mai mult
Interes mare  Câte bilete s-au vândut până azi la România - Austria 
Sub cupola gloriei și a uitării VIDEO și FOTO: Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc, imaginea unui simbol erodat de trecerea timpului
Special
01.10
Sub cupola gloriei și a uitării VIDEO și FOTO: Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc, imaginea unui simbol erodat de trecerea timpului
Citește mai mult
Sub cupola gloriei și a uitării VIDEO și FOTO: Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc, imaginea unui simbol erodat de trecerea timpului
„Maximum 30 de zile”  CNI, anunț important despre  stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial
Superliga
01.10
„Maximum 30 de zile” CNI, anunț important despre stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial
Citește mai mult
„Maximum 30 de zile”  CNI, anunț important despre  stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial

Echipe/Competiții

fcsb 75 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 21 rapid 22 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
02.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share