„La noi, antrenorii aleg echipa” Tehnicianul lui Young Boys, despre implicarea patronului: „FCSB a început cu 4 formule diferite ultimele 4 meciuri”

Giorgio Contini, antrenorul lui Young Boys, a descris FCSB, a vorbit despre implicarea patronului la echipă și a spus că Zoltan Kadar, fostul jucător al lui Dinamo, acum asistentul său la Berna, i-a oferit informații bune.

FCSB - Young Boys se joacă joi, de la 19:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Young Boys sunt la București. Elvețienii au sosit miercuri, au lăsat bagajele la hotel și au venit la Arena Națională pentru conferința de presă și antrenamentul oficial înaintea meciului de joi, din Europa League.

Nu lipsea Zoltan Kadar, 58 de ani, ex-jucător la Dinamo, stabilit de mult timp în Țara Cantoanelor, din 2022 antrenor secund la echipa din Berna.

Din delegație face parte și fostul mare internațional Stephane Chapuisat, 56 de ani, care a jucat inclusiv la acel 4-1 cu România la Mondialul din 1994. Astăzi este director de scouting la Young Boys.

Stephane Chapuisat

Contini, antrenor Young Boys: „Trebuie să fim atenți. Octavian Popescu are calități deosebite”

Giorgio Contini, 51, din decembrie 2024 antrenorul galben-negrilor, l-a avut alături la conferință pe atacantul Darian Males (24).

„Mă aștept la un meci intens, avem în față un adversar cu experiență la nivel internațional și cu jucători tineri și talentați, ca Octavian Popescu, un băiat cu calități deosebite. Trebuie să fim atenți!”, a declarat tehnicianul.

Întrebat dacă îl ajută faptul că patronul lui FCSB anunță echipa înaintea partidelor, Contini a răspuns:

„La noi, antrenorii decid primul 11. Vorbim cu jucătorii, apoi hotărâm. Dacă va fi un avantaj să aflăm cum joacă FCSB? Nu”.

FCSB e o echipă cu multă calitate. Am văzut ultimele patru meciuri, a avut patru formule de start diferite. Vom vedea joi cum va juca Giorgio Contini, antrenor Young Boys

„Directorul nostru va fi mereu în vestiar”

La Young Boys se obișnuiește ca directorul general Christoph Spycher să coboare în vestiar după meciuri, mai ales la înfrângeri. Cum au fost cele cu Aarau (D2), 0-1 în Cupa Elveției, și 1-4 cu Panathinaikos, în Europa League.

„Christoph Spycher va coborî în vestiar, e mereu acolo, sprijinul său e important.

Ca antrenor, vrei rezultate, pui dorință, muncă, dar există și adversar, care are același scop ca tine. Să învingă”, a declarat Contini.

Antrenorul Giorgio Contini și atacantul Darian Males

Contini: „FCSB va fi altfel decât în Olanda. Mă aștept să fim puși sub presiune”

Contini a reluat comentariul despre FCSB.

„Am urmărit și ultima partidă, victoria din Olanda cu Go Ahead, dar nu cred că aceasta este adevărata față a echipei, a stat mult în defensivă și Go Ahead a avut posesia”.

Nu s-a oprit: „Am analizat și meciuri din campionat. FCSB a jucat altfel, ofensiv, cu mult presing. Mă aștept să fim puși sub presiune”.

„Zoltan Kadar ne-a oferit informații bune”

Antrenorul a fost întrebat și despre Zoltan Kadar, secundul său.

„E un specialist cu expertiză nu doar la nivelul fotbalului românesc, ci și al celui internațional.

Ne-a destăinuit lucruri despre specificul fotbalului românesc, ne-a oferit informații bune pe care le putem folosi”.

FCSB a început campionatul cum l-am început și noi anul trecut. La un moment dat eram chiar pe ultimul loc, deși cu un an înainte câștigasem campionatul. Mai multe aspecte au dus la acest punct pentru FCSB, poate și neșansa, poate unele meciuri în care adversarul n-a fost luat în seamă. Dar cred că ei au în continuare posibilitatea să revină și prin prisma felului cum se desfășoară campionatul românesc, se înjumătățesc punctele, o să mai aibă un cuvânt greu de spus în lupta pentru titlu Zoltan Kadar, secund Young Boys

