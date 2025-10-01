Federico Valverde (27 de ani), mijlocașul celor de la Real Madrid, a fost criticat de fani, după ce nu s-a încălzit cum trebuie la meciul cu Kairat Almaty, scor 5-0 pentru „galactici”.

Federico Valverde a fost lăsat pe banca de rezerve de către antrenorul Xabi Alonso la partida din Liga Campionilor, după ce, în înfrângerea usturătoare cu Atletico Madrid, scor 2-5, fusese integralist.

Federico Valverde, criticat de fanii Realului

Uruguayanul care joacă la Real Madrid din 2017 a fost aspru criticat de fanii „galacticilor”, după ce nu a efectuat încălzirea cum trebuie la meciul cu Kairat Almaty.

Acesta a ieșit pe margine, însă nu a efectuat mișcările de încălzire. A privit meciul de la marginea suprafeței de joc, ulterior așezându-se pe banca de rezerve, acolo unde a rămas până la finalul partidei.

Is this the Valverde video everyone’s crying about? People make a big deal out everything. I hate the Spanish media so much. pic.twitter.com/DS7b2fSB2M — WolfRMFC (@WolfRMFC) October 1, 2025

Uruguayanul a fost dur criticat de fanii spanioli pe rețelele de socializare. Aceștia au fost deranjați de atitudinea sa, acuzându-l pe fotbalist că e delăsător.

Xabi Alonso, antrenorul Realului, a vorbit despre situația lui Valverde, după ce l-a lăsat pe banca de rezerve pe toată durata meciului din Kazakhstan.

„Este o decizie pe care am luat-o. Fede este mereu pregătit, oriunde este nevoie de el. Este un jucător foarte generos. Dacă meciul ar fi cerut-o, el ar fi jucat, la fel ca Álvaro Carreras.

Trebuie să-ți gestionezi bine minutele, amândoi veneau după o serie lungă de meciuri ca integraliști. Trebuie să știi cum să gestionezi o astfel de situație”, a declarat Xabi Alonso, conform elobservador.com.

Întrebat despre comportamentul lui Valverde de la încălzire, Alonso a declarat: „Nu știu ce s-a întâmplat. Mă uitam la meci și nu am văzut nimic”.

Federico Valverde, după criticile la adresa sa: „Am dat totul pentru acest club”

Mijlocașul a oferit o reacție, după ce fanii formației spaniole l-au criticat. Acesta a declarat că a dat de fiecare dată totul pentru club și, de asemenea, a vorbit despre relația cu Xabi Alonso.

„Am citit mai multe articole care m-au afectat. Știu că am avut meciuri proaste, sunt conștient de asta. Nu ascund nimic și sunt deschis în privința asta. Sunt cu adevărat trist. Poți spune multe lucruri despre mine, dar în niciun caz nu poți spune că refuz să joc.

Am dat totul și chiar mai mult pentru acest club. Am jucat și cu fracturi, și cu accidentări și nu m-am plâns niciodată, nici nu am cerut o pauză.

Am o relație bună cu antrenorul, ceea ce mă face să mă simt încrezător că îi pot spune pe ce post îmi place cel mai mult să joc , dar mereu, mereu îl anunț că sunt disponibil să performez oriunde, în orice deplasare și în toate meciurile.

Mi-am lăsat sufletul pentru acest club și voi continua să o fac, chiar dacă uneori nu este suficient sau nu joc așa cum mi-aș dori, jur pe mândria mea că nu voi renunța niciodată și voi lupta până la sfârșit oriunde aș fi”, a transmis Valverde.

He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este… — Fede Valverde (@fedeevalverde) October 1, 2025

Valverde, nemulțumit de poziția pe care a fost folosit în ultimele meciuri

În cadrul conferinței de presă premergătoare meciului cu Kairat Almaty, Valverde și-a exprimat nemulțumirea după ce a fost folosit fundaș dreapta, în absența lui Dani Carvajal și Trent Alexander-Arnold.

„Întotdeauna i-am spus clar antrenorului că sunt disponibil pentru orice are nevoie echipa. Nu am refuzat niciodată să joc pe alte poziții. Am spus mereu că voi da tot ce am mai bun oriunde Xabi, Ancelotti sau Zidane au avut nevoie de mine.

Nu m-am născut să joc fundaș, nu am crescut învățând să joc pe poziția aia. Din senin, din cauza unei urgențe, a trebuit să joc acolo, iar faptul că am reușit să mă descurc atât de bine m-a umplut de mândrie, dar am avut mereu îndoiala în mine că acele meciuri au fost doar noroc sau doar nopți spontane în care am jucat bine.

E adevărat că nu mă simt confortabil pentru că nu mă simt capabil să joc defensivă ca fundaș, dar încerc mereu să dau tot ce am mai bun, cu atitudine.

Am spus întotdeauna clar că am jucat la mijlocul terenului toată viața, dar sunt disponibil să fac orice vrea antrenorul”, a declarat Valverde.

