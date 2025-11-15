Abu Francis (24 de ani), internaționalul ghanez legitimat la Toulouse, a suferit o accidentare cumplită în amicalul pierdut cu Japonia, scor 0-2.

Mijlocașul evolua pentru a șaptea oară în tricoul naționalei, într-un meci de pregătire înaintea Cupei Mondiale de anul viitor.

Abu Francis și-a rupt piciorul într-un amical cu Japonia. Imaginile sunt înfiorătoare

Incidentul s-a produs la începutul reprizei secunde, când Francis a încercat să blocheze un șut al lui Ao Tanaka, mijlocașul lui Leeds United.

În loc să lovească mingea, japonezul l-a lovit puternic în gleznă, iar piciorul ghanezului s-a rupt și a rămas într-o poziție nenaturală.

Jucătorii ambelor echipe au cerut intervenția urgentă a medicilor.

Tanaka însuși a făcut semn pentru targă, iar după ce a fost schimbat a mers la banca Ghanei pentru a-și cere scuze față de selecționerul Otto Addo, accidentarea fiind un incident nefericit, fără intenție.

Immediately after his substitution, Japan player Aoi Tanaka went straight to Ghana coach Otto Addo to apologise for causing the serious injury to Francis Abu.



Even in the heat of intense rivalry, the attitude of mutual respect is truly admirable.



Speedy recovery to Francis… pic.twitter.com/fGejvsFW5y — Ibrahim Sannie Daara (@SannieDaara) November 14, 2025

Abu a fost dus de urgență la Spitalul Memorial Toyota după ce a primit îngrijiri de urgență la stadion, conform dailymail.co.uk.

8 meciuri a jucat în acest sezon Abu Francis la Toulouse. Mijlocașul a mai jucat în trecut la Cercle Brugge și Nordsjaelland

Comunicatul Federației Ghaneze de Fotbal privind starea lui Abu Francis

„Federația Ghaneză de Fotbal dorește să informeze publicul că Francis Abu se află în stare stabilă după accidentarea suferită în meciul din Kirin Challenge Cup împotriva Japoniei, disputat vineri.

Echipa medicală a naționalei Ghanei, condusă de dr. Prince Pambo, medicul celor de la Toulouse FC, împreună cu medicii de la Spitalul Memorial Toyota, au avut discuții ample și au convenit asupra unui plan adecvat de tratament pentru jucător.

Federația Ghaneză de Fotbal dorește să mulțumească fanilor pentru sprijinul și solidaritatea arătate în urma acestui incident nefericit. Asociația va informa publicul în orele următoare cu privire la următorii pași privind operația și planul de recuperare al jucătorului.

Federația Ghaneză de Fotbal îi urează lui Francis Abu însănătoșire grabnică”, a notat forul din Ghana.

