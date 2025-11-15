Accidentare horror Un mijlocaș ghanez și-a rupt piciorul într-un amical cu Japonia » Imaginile sunt înfiorătoare +18 foto
Abu Francis. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Imago
Accidentare horror Un mijlocaș ghanez și-a rupt piciorul într-un amical cu Japonia » Imaginile sunt înfiorătoare

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.11.2025, ora 16:43
alt-text Actualizat: 15.11.2025, ora 16:55
  • Abu Francis (24 de ani), internaționalul ghanez legitimat la Toulouse, a suferit o accidentare cumplită în amicalul pierdut cu Japonia, scor 0-2.

Mijlocașul evolua pentru a șaptea oară în tricoul naționalei, într-un meci de pregătire înaintea Cupei Mondiale de anul viitor.

Abu Francis și-a rupt piciorul într-un amical cu Japonia. Imaginile sunt înfiorătoare

Incidentul s-a produs la începutul reprizei secunde, când Francis a încercat să blocheze un șut al lui Ao Tanaka, mijlocașul lui Leeds United.

În loc să lovească mingea, japonezul l-a lovit puternic în gleznă, iar piciorul ghanezului s-a rupt și a rămas într-o poziție nenaturală.

Accidentarea lui Abu Francis în meciul Japonia - Ghana 2-0. Foto: Captură „X”, @bgsports
Accidentarea lui Abu Francis în meciul Japonia - Ghana 2-0. Foto: Captură „X”, @bgsports

Accidentarea lui Abu Francis în meciul Japonia - Ghana 2-0. Foto: Captură „X”, @bgsports Accidentarea lui Abu Francis în meciul Japonia - Ghana 2-0. Foto: Captură „X”, @bgsports Accidentarea lui Abu Francis în meciul Japonia - Ghana 2-0. Foto: Captură „X”, @bgsports Accidentarea lui Abu Francis în meciul Japonia - Ghana 2-0. Foto: Captură „X”, @bgsports Accidentarea lui Abu Francis în meciul Japonia - Ghana 2-0. Foto: Captură „X”, @bgsports
Jucătorii ambelor echipe au cerut intervenția urgentă a medicilor.

Tanaka însuși a făcut semn pentru targă, iar după ce a fost schimbat a mers la banca Ghanei pentru a-și cere scuze față de selecționerul Otto Addo, accidentarea fiind un incident nefericit, fără intenție.

Abu a fost dus de urgență la Spitalul Memorial Toyota după ce a primit îngrijiri de urgență la stadion, conform dailymail.co.uk.

8 meciuri
a jucat în acest sezon Abu Francis la Toulouse. Mijlocașul a mai jucat în trecut la Cercle Brugge și Nordsjaelland

Comunicatul Federației Ghaneze de Fotbal privind starea lui Abu Francis

„Federația Ghaneză de Fotbal dorește să informeze publicul că Francis Abu se află în stare stabilă după accidentarea suferită în meciul din Kirin Challenge Cup împotriva Japoniei, disputat vineri.

Echipa medicală a naționalei Ghanei, condusă de dr. Prince Pambo, medicul celor de la Toulouse FC, împreună cu medicii de la Spitalul Memorial Toyota, au avut discuții ample și au convenit asupra unui plan adecvat de tratament pentru jucător.

Federația Ghaneză de Fotbal dorește să mulțumească fanilor pentru sprijinul și solidaritatea arătate în urma acestui incident nefericit. Asociația va informa publicul în orele următoare cu privire la următorii pași privind operația și planul de recuperare al jucătorului.

Federația Ghaneză de Fotbal îi urează lui Francis Abu însănătoșire grabnică”, a notat forul din Ghana.

REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
accidentare ghana japonia abu francis
