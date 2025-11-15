Reproș pentru conducerea de la Rapid Bergodi a vorbit despre plecarea din Giulești: „Am rămas dezamăgit. Nu meritam să plec”

Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul celor de la U Cluj, a vorbit despre momentul plecării sale de la Rapid.

Italianul, fost căpitan la Lazio, a pregătit Rapidul în sezonul 2023-2024, însă a fost demis după patru înfrângeri consecutive în play-off.

Bergodi, despre demiterea de la Rapid: „Nu meritam să plec”

„N-am un regret mare legat de faptul că aș fi greșit ceva. Eu spun că statisticile erau acolo, că după cele 30 de meciuri din sezonul regulat echipa era pe val.

Rapid putea lupta pentru titlu. Și după s-au întâmplat lucruri care nu erau sub controlul meu. Am tăcut mult, se puteau spune mai multe! ”, a spus Bergodi, la Digi Sport.

În sezonul regulat, sub comanda italianului, giuleștenii au înregistrat 16 victorii, 12 remize și 5 înfrângeri, încheind pe locul 2, cu 55 de puncte, la 9 puncte în spatele liderului FCSB (64 de puncte).

Apoi, tehnicianul de la U Cluj a criticat decizia conducerii de a-l demite, în condițiile în care echipa a rămas până la finalul sezonului sub comanda secundului Bogdan Lobonț.

Am rămas foarte dezamăgit, pentru că aveam o muncă făcută, depusă, de șase, șapte, opt luni. Nu meritam eu să plec de la acea echipă pentru că eu am construit o echipă, am făcut ceva deosebit. Sunt 30 de meciuri, nu 5, 10, 20. 30 de meciuri e un campionat întreg, ok, e adevărat, sunt aceste zece meciuri pentru că sistemul competițional e ăsta (n.r. - sezon regulat + play-off / play-out), dar nu poți să dai afară un antrenor când e acolo. Cristiano Bergodi

Rapid a încheiat play-off-ul în ediția 2023-2024 pe ultimul loc, cu 32 de puncte, după ce a reușit să obțină doar o singură victorie și un egal.

Acum, la U Cluj, italianul care i-a succedat lui Sabău a strâns patru meciuri, înregistrând o singură înfrângere, 0-2 cu FCSB.

FOTO: U Cluj - FCSB 0-2

U Cluj ocupă locul 10 în Superliga, cu 20 de puncte.

Formația lui Bergodi va disputa următorul meci pe 22 noiembrie, împotriva celor de la UTA Arad.

