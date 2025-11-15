A simulat Mbappe o accidentare? Un fost internațional francez e convins: „Există jucători sătui de acest tratament preferențial”
Kylian Mbappe FOTO: IMAGO
Campionatul Mondial

A simulat Mbappe o accidentare? Un fost internațional francez e convins: „Există jucători sătui de acest tratament preferențial”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 15.11.2025, ora 15:44
alt-text Actualizat: 15.11.2025, ora 15:45
  • Jerome Rothen (47 de ani) l-a criticat pe Kylian Mbappe (26 de ani) pentru că nu va face deplasarea la Baku.
  • Federația Franceză de Fotbal a dat vina pe problemele medicale ale atacantului.
  • Azerbaidjan - Franța se joacă duminică, de la ora 19:00, pe stadionul „Tofiq Bahramov”, în ultima etapă a grupei preliminare a Campionatului Mondial 2026.

Franța e deja calificată la turneul final din America de Nord.

A simulat Mbappe o accidentare?

Federația Franceză de Fotbal a anunțat că Mbappe nu va face deplasarea la Baku, invocând probleme la gleznă.

Vestea absenței căpitanului „Cocoșului Galic” a stârnit indignarea fostului finalist al Ligii Campionilor, Jerome Rothen.

„Ne puneam cu toții aceeași întrebare în minutul 80, când conduceam cu 4-0: cine va mai simula o accidentare ca să evite să meargă la Baku?

Mbappe este căpitanul echipei naționale a Franței, primește un tratament special, e OK. Dar are coechipieri.

Chiar credeți că toți cei care merg la Baku, cei care joacă la fel de mult sau mai mult decât Mbappe pe tot parcursul anului nu sunt obosiți și nu vor să joace acest meci fără sens? Nu. Dar merg pentru că trebuie.

Cât timp câștigi, nimeni nu spune nimic. Dar când lucrurile încep să meargă prost, decizii de acest gen își pun amprenta. Luarea unor astfel de decizii poate crea probleme în vestiar și sunt convins că există jucători sătui de acest tratament preferențial de care are parte Mbappe”, a spus Jerome Rothen, potrivit mundodeportivo.com.

Kylian Mbappe a evoluat în 4 din cele 5 meciuri deja disputate de Franța în preliminariile Campionatului Mondial și a marcat în fiecare duel.

94 de selecții
și 55 de goluri are Kylian Mbappe pentru echipa națională a Franței

Lista naționalelor calificate la Cupa Mondială 2026:

  • Țări gazdă: Canada, Mexic, Statele Unite
  • Asia: Australia, Iran, Japonia, Iordania (debut), Qatar, Arabia Saudită, Coreea de Sud, Uzbekistan (debut)
  • Africa: Algeria, Capul Verde (debut), Egipt, Ghana, Coasta de Fildeș, Maroc, Senegal, Africa de Sud, Tunisia
  • Europa: Anglia, Franța, Croația
  • Oceania: Noua Zeelandă, Australia
  • America de Sud: Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

accidentare franta Jerome Rothen azerbaidjan kylian mbappe preliminarii cm 2026
