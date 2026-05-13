Becali se teme de Rapid!  Patronul FCSB nu vrea să dea peste alb-vișinii  în finala barajului pentru Conference: „Nu vreau în Giulești!”
Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 13.05.2026, ora 13:22
alt-text Actualizat: 13.05.2026, ora 13:22
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a vorbit despre barajul pe care roș-albaștrii îl vor disputa la finalul acestei luni, pentru calificarea în preliminariile Conference League.

În semifinala barajului, FCSB va juca cu FC Botoșani. Dacă vor câștiga, roș-albaștrii vor juca în finală cu echipa care va termina pe locul 4 în play-off.

Această poziție este ocupată, în acest moment, de Dinamo, dar și Rapid are șanse matematice să termine sezonul pe acel loc, cu două etape înainte de final.

Becali se teme de Rapid: „De aia nu vreau eu în Giulești”

Timp de o lună, Arena Națională este indisponibilă pentru că trei concerte sunt programate pe cel mai mare stadion al țării.

În acest context, Dinamo joacă meciurile pe teren propriu pe stadionul „Arcul de Triumf”. Acesta este unul dintre motivele pentru care Gigi Becali ar dori ca FCSB să o întâlnească pe Dinamo în finala barajului, și nu pe Rapid.

„Asta e, cam se știa dinainte, ori Dinamo, ori Rapid. O să vedem ce vrea Dumnezeu. Tot una e. Și Rapid are jucători buni, mai valoroși, nu contează, tot una e.

Bă, mi-a convenit mai bine Dinamo, că nu e bun Giuleștiul. Bine, erau și ăștia de la Dinamo, dar acum nu au stadion.

Jucăm cum ar veni neutru (n.r. pe Arcul de Triumf). Că au ei suporteri mai mulți, e altceva, dar tot în București este.

La Rapid dacă ai pierdut unul sau două meciuri hopa, vine șina de tren. De aia nu vreau eu în Giulești, e belea mare să joci acolo. Arcul de Triumf e bun”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Semifinala barajului va fi FCSB - FC Botoșani. Meciul se va disputa într-o singură manșă, pe 23 sau 24 mai, pe stadionul Steaua, din Ghencea. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Câștigătoarea duelului va merge în finala barajului, programată pe 29 mai, împotriva echipei care va termina pe locul 4 în play-off.

Formația care se va impune în finală va obține calificarea în turul al doilea preliminar al UEFA Conference League.

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova846
2U Cluj845
3CFR Cluj841*
4Dinamo837
5Rapid832
6FC Argeș830
*beneficiază de rotunjire

Meciurile pe care Dinamo și Rapid le mai au de disputat în play-off:

  • Dinamo: CFR Cluj (acasă), U Cluj (deplasare)
  • Rapid: FC Argeș (deplasare), U Craiova (acasă)

dinamo bucuresti gigi becali rapid fcsb conference league baraj
Opinii
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Sus pe masă, fără bani

Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Sigla

Exercițiu de ipocrizie

Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Din ce lume venea Steaua?

Să plângă cât vor!

Cine e hoțul, cine e prostul?

Frumoasa lecție a campionului Chivu

Ce a fost asta?

Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Mondialul din cabină și astronauții

Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

O noapte la capodoperă

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!
Sondaj
15.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
