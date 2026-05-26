Accident grav pe Insula Man Opt spectatori au ajuns la spital, după ce un pilot a intrat cu motocicleta în mulțime

Pilotul Martin Morris a intrat cu motocicleta în mulțime, în timpul antrenamentelor pentru festivalul Tourist Trophy de pe Insula Man.

Opt spectatori au fost răniți. Doi dintre aceștia au fost transportați cu avionul în Marea Britanie, pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate.

Accidentul a avut loc la ieșirea din Piața Parlamentului, la intersecția dintre străzile Albert și Waterloo, în jurul orei locale 13:50, în timpul sesiunii de antrenamente libere pentru motocicletele din categoriile Superstock și Superbike.

Accident pe Insula Man. Un pilot a intrat cu motocicleta în mulțime

Șapte dintre răniți, printre care și pilotul, au fost externați între timp, însă doi se află încă în spital în Marea Britanie, după ce au fost transportați cu avionul acolo.

După accident, organizatorii au anunțat că accesul spectatorilor în zona de vizionare din Piața Parlamentului va fi interzis pe durata restului evenimentului din 2026, ca „măsură de precauție”.

De asemenea, celelalte activități de luni au fost suspendate. Organizatorii au precizat că se va efectua o analiză mai amplă, fiind luate în considerare măsuri pe termen lung.

„Analiza a presupus o examinare detaliată a circumstanțelor incidentului și a contextului operațional general.

„Deși procesul de anchetă interinstituțională va continua, au fost identificate și puse în aplicare o serie de măsuri imediate înaintea oricărei alte activități pe circuit”, se arată într-un comunicat al organizatorilor, citat de iomtoday.co.im.

Cursa Isle of Man TT se desfășoară pe drumuri publice închise, iar calificările pentru eveniment vor fi reluate, festivalul urmând să se desfășoare până pe 6 iunie.

Siguranța concurenților, a spectatorilor, a comisarilor de cursă, a oficialilor și a tuturor celor implicați în eveniment rămâne prioritatea noastră absolută. Organizatori Isle of Man TT

Poliția cere ajutorul cetățenilor

Poliția a lansat un portal prin intermediul căruia cetățenii pot trimite înregistrări video sau fotografii ale accidentului.

„Am creat un portal securizat pentru ca cetățenii să poată încărca fotografii sau înregistrări video legate de incident, în scopul de a sprijini ancheta. Gândurile noastre se îndreaptă către persoanele implicate și familiile acestora”, a transmis un purtător de cuvânt al poliției din Insula Man.

Portalul a fost utilizat ultima oară în urmă cu un an, când poliția a deschis o anchetă pentru omor în urma decesului elevului Christopher McBurnie.

Pe Insula Man se află și actorul Channing Tatum, care filmează scene pentru un nou film despre cursele spectaculoase care se desfășoară în această locație.

572 de kilometri pătrați este suprafața Insulei Man

Insula Man este este o mică insulă autonomă din Marea Irlandei, situată între Marea Britanie și Irlanda, care face parte din Dependențele Coroanei Britanice.

