FCSB, probleme în defensivă? Mai mulți jucători importanți au ajuns la final de contract: „Unii nu vor primi prelungire”

Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre situația jucătorilor de la FCSB aflați la final de contract.

Echipa patronată de Gigi Becali mai are un singur meci de disputat, finala barajului pentru Europa, cu Dinamo, iar apoi este nevoită să ajungă la diverse înțelegeri în privința mai multor fotbaliști.

Mihai Stoica: „Unora li se va propune prelungirea, altora nu”

Oficialul de la FCSB spune că o parte dintre jucători nu vor primi ofertă de prelungire a înțelegerii, iar cei aflați în ultimele săptămâni de contract sunt doar din zona defensivă.

„Jucătorilor aflați la final de contract, unora li se va propune prelungirea, altora nu. La final de contract sunt Crețu, Chiricheș, Mihai Popescu, Baba Alhassan, Ngezana, Graovac.

Atenție, la unii există și opțiunea clubului de a prelungi. Avem aproape la toți această opțiune. Mai avem discuții de făcut”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Gigi Becali: „Vor pleca 5-6 jucători, vor veni 5-6 jucători”

La finalul play-out-ului, în urmă cu o săptămână, patronul Gigi Becali transmitea că se va despărți de aproximativ 5-6 jucători, fără să-i numească pe aceștia.

„Am vrut să văd care dintre rezerve… Să-l văd pe Ngezana, pe Ofri Arad, pe Duarte, pe Thiam, ca să știm ce face și la cine renunțăm în sezonul viitor.

Acum nu pot să spun ce concluzii am tras, că nu-i frumos. Concluziile le veți vedea după rezultat. Vor pleca mulți jucători, vor veni mulți jucători. Nu pot să vă spun care. Eu doar atât vă spun: vor pleca 5-6 jucători, vor veni 5-6 jucători.

Sunt mulți fără valoare. Sunt unii în care am avut bază, ne-au ajutat doi ani la câștigarea campionatului, nu dau nume, cred că știți voi, dar acum nu te mai poți baza pe ei. Parcă s-a șters fotbalul din capul lor”, transmitea Becali.

