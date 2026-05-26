„O greșeală” Pancu nu înțelege boicotul Peluzei Nord la reeditarea sfertului UEFAntastic + Lovin: „Noi, Steaua de atunci, nu am fost cu nimic superiori Rapidului”

La două decenii de la memorabila „dublă” românească din sferturile Cupei UEFA, gloriile de la Steaua și Rapid se reunesc pentru un meci aniversar care readuce în prim-plan una dintre cele mai mari performanțe din istoria fotbalului românesc.

Evenimentul „UEFAntastic”, programat pe stadionul Arcul de Triumf, este însă umbrit de anunțul Peluzei Nord Rapid, care a transmis că va boicota partida.

Pancu nu e de acord cu boicotul Peluzei Nord la reeditarea sfertului UEFAntastic: „E o greșeală!”

Daniel Pancu s-a declarat surprins de interesul scăzut pentru partida-eveniment și de decizia galeriei rapidiste de a lipsi.

„E trist că am auzit că nu se vând bilete, e ceva incredibil, au fost 50.000 la retur pe Lia Manoliu. Au trecut 20 de ani și nu cred că au îmbătrânit atât de mult fanii care au fost prezenți atunci. E ciudat, foarte ciudat. Un astfel de meci dacă s-ar fi disputat în Turcia și ar fi fost un stadion de 100.000 de locuri s-ar fi umplut toate. Sunt convins de lucrul ăsta”, a declarat Pancu la Gsp Live.

Fostul atacant al Rapidului a continuat: „OK, nu vine galeria la meci, dar restul? Că nu a fost doar galeria la Steaua - Rapid, au fost și 40.000 care nu erau din galerie. Ăsta e eveniment, eveniment!”.

Florin Lovin, fost fotbalist la Steaua, a ținut să clarifice că nu a avut niciun rol în organizarea partidei.

„În primul rând, nu știu de ce s-a spus că am eu o implicare din punct de vedere organizatoric. Nu sunt! A fost o firmă care s-a ocupat de acest eveniment. Eu le-am spus că dacă au nevoie de ceva le stau la dispoziție.

Au apelat mai mult la mine pentru că eu, fiind din zona de business, am mai multe contacte. Am ținut legătura cu toată lumea. Eu vând echipament sportiv și atunci am o bază de date cu toate numerele de telefon și atunci a fost mai simplu pentru ei.

Când a fost nevoie de ceva, sponsori ca să se achite stadion și altele, tot la fel am încercat prin prieteni să ajutăm și cam asta a fost implicarea mea la acest eveniment, din punct de vedere organizatoric”.

Lovin a comentat și reacția Peluzei Rapid: „Normal că te superi când vezi un astfel de comunicat și nu înțelegi. Dar suporterii sunt împărțiți în suporteri de peluză, foarte pătimași, care au de multe ori reacții d-astea nejustificate, inclusiv de a-și admonesta propria echipă - ceea ce se întâmplă foarte des în România - și suporteri care iubesc echipa indiferent de rezultat”.

Florin Lovin, mesaj către giuleșteni: „Noi, Steaua de atunci, nu am fost cu nimic superiori Rapidului”

Lovin a subliniat că ideea meciului a fost aceea de a celebra împreună performanța din 2006, fără rivalități exacerbate: „Noi ne așteptam să vină cam toată lumea, iubitori ai fotbalului din anii 2000 - 2010.

În primul rând, să spunem cu subiect și predicat: noi, Steaua de atunci, nu am fost cu nimic superiori Rapidului. Drept dovadă că s-a încheiat meciul la egalitate și am zis: băi, hai să celebrăm ăștia 20 de ani într-un mod frumos, să ne reîntâlnim cu toții.

Girul pentru acest eveniment îl dau antrenorii. Dacă Olăroiu și cu Lucescu și-au făcut timp, au programe încărcate, și au spus: «Doamne, cu mare drag! Ce bine că se întâmplă lucrul ăsta!» Dacă și arbitrii, Balaj cu Tudor, care au spus: «Mulțumim frumos că v-ați gândit la noi ca să fim și noi parte din acest eveniment!».

Atunci, practic, ăsta este girul. Că după aia, fanul cumpără bilete, nu cumpără…”.

Florin Lovin: „Mulți au spus că meciul trebuia organizat în provincie”

Lovin a dezvăluit și dificultățile de a găsi un stadion disponibil: „Ghencea nu putea fi că nu veneau cei de la Rapid, Giulești nu putea fi că nu veneau cei de la Steaua, Arena Națională era ocupată cu concerte. Deci, singura modalitate era Arcul de Triumf.

Și de acolo a venit destul de greu decizia, pentru că ei ne-au ajutat foarte mult, au încercat să ne strecoare în programul ăsta. Pentru că, după noi, se joacă, vineri, Dinamo - FCSB. Noi chiar am considerat că e un eveniment.

Multă lume m-a avertizat, mi-a spus că trebuia făcut meciul în provincie pentru că lumea din București e într-un fel sătulă. Dacă-i văd pe jucători în supermarket, la mall, pe stradă, nu prea mai sunt o atracție”.

Pancu a intervenit direct: „Nu e un motiv, Florine! Nu e niciun motiv! Stadionul ăsta trebuia să fie arhiplin”.

Lovin regretă „episodul Bricheta”

Discuția a ajuns și la celebrul „Episod Bricheta”, iar Lovin și-a reiterat regretul: „Eu mi-am cerut scuze de multe ori și am considerat că un meci trebuie câștigat doar pe teren. Când ești în focul unui meci ai anumite trăiri.

Având în vedere că 80% din jucătorii acelei echipe sunt prieteni buni cu mine… Am împărțit un vestiat cu Coman, Maftei, Daniel Niculae, Săpunaru, care e unul dintre cei mai mari rapidiști. Știu ce fel de om sunt…”

Totodată, fostul stelist a răspuns și criticilor primite de-a lungul timpului: „Unii spun că am fost un jucător submediocru. Fraților, am avut 5,6,7 antrenori - Zenga, Protasov, Olăroiu, Hagi, Șumudică. Am ieșit de 3 ori campion și am adunat peste 60 de meciuri în cupele europene.

OK, mediocru pot fi în ochii unui om de pe stradă, nu eram un jucător spectaculos. Înseamnă că toți antrenorii ăștia pe care i-am enumerat sunt și ei submediocri.

Am încercat tot timpul să fiu un tip modest, pentru că așa sunt de obicei, dar nu poți să-mi spui că sunt subimediocru”.

Pancu: „Galeria Rapidului nu vine la meci din cauza lui Lovin?!”

Replica lui Pancu a venit imediat, într-o notă ironică: „Deci eu înțeleg că galeria Rapidului nu vine la meci din cauza lui?!”.

Lovin a răspuns în același ton: „Înseamnă că sunt foarte important! Nu submediocru. Pur și simplu ei nu se identifică cu acest meci. De ce nu? Nu înțeleg, având în vedere că a fost cea mai mare performanță a două echipe românești aproape din istoria fotbalului românesc”.

Pancu e de părere că cei care nu vor veni pierd o ocazie rară de a-și revedea idolii: „E o greșeală și din punctul meu de vedere, sunt atâția jucători pe care nu i-a mai văzut nimeni de nu știu când și abia aștept și eu să-i văd, mulți nici nu știu cum mai arată”.

Pancu: „Îmi place să fac spectacol cu stadionul plin”

Lovin spune că evenimentul nu a avut parte de mediatizarea meritată: „Eu zic că, totuși, în ceea ce privește promovarea evenimentului, au fost mulți colegi care n-au putut să meargă la interviuri din cauza programului, la emisiuni și e destul de greu să promovezi când nu ești pe sticlă. Eu mă bucur enorm că vom fi împreună”.

Pancu s-a arătat interesat de numărul de bilete vândute: „Tot nu ne-ai spus câte bilete s-au vândut, că altfel nu mai vin nici eu, că mie îmi place cu stadionul plin să fac spectacol”.

Florin Lovin a ținut să repete că nu e implicat în organizare: „Nu știu, că nu mă ocup eu de vânzarea biletelor și n-am nicio treabă. Pot să întreb și, după aia, Pancone, îți dau un mesaj pe WhatsApp. Știu că la un moment dat, acum vreo 5 zile, erau vândute peste 3.000. Maximum e 7.000”.

Moment în care Pancu a reacționat cu umor: „Ah, păi suntem bine. Gata, mă pregătesc” și s-a arătat interesat dacă galeria Stelei va fi prezentă, dar Lovin nu a putut să-i dea un răspuns: „Nu știm nici asta”.

Pentru noi, poti fi și fani Dinamo. E un meci în care vezi niște fotbaliști care au reprezentat ceva pentru anii respectivi. Cred că au sute de meciuri la națională, în cupele europene. Cred că va fi și un spectacol fotbalistic. Nu e un meci demonstrativ, dacă e 3-0 pentru o echipă, cealaltă nu se va da la o parte. Se joacă pe bune sută la sută. Marea majoritate suntem fit, avem 40 și ceva de ani. Florin Lovin

