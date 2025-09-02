Gest de milioane Câștigătorul Ligii Campionilor a oprit mașina și a coborât imediat  » Ce a urmat a uimit pe toată lumea
Achraf Hakimi FOTO: Captură X
Diverse

Gest de milioane Câștigătorul Ligii Campionilor a oprit mașina și a coborât imediat » Ce a urmat a uimit pe toată lumea

alt-text Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 02.09.2025, ora 19:51
  • Achraf Hakimi (26 de ani), fundașul celor de la PSG, a făcut un gest cum rar se vede la revenirea în Maroc, odată cu pauza pentru meciurile echipelor naționale.

Superstarul a jucat fotbal alături de copii, pe o stradă din țara sa natală.

Achraf Hakimi, gest de milioane la revenirea în Maroc

Achraf Hakimi a oferit imagini rare la revenirea în Maroc. În timp ce se îndrepta spre cantonamentul echipei naționale, acesta și-a luat câteva minute pentru a schimba pase cu câțiva copii.

Momentul s-a viralizat rapid pe rețelele de socializare. Totul s-a petrecut în plină stradă, gestul fiind cu atât mai apreciat de către internauți.

Acesta a schimbat câteva pase cu fanii săi, iar apoi a discutat cu aceștia și le-a oferit autografe, provocând o imensă bucurie celor mici.

Achraf Hakimi este unul dintre artizanii succesului celor de la PSG din Champions League.

De asemenea, evoluțiile sale convingătoare l-au făcut să fie văzut drept unul dintre favoriții pentru câștigarea Balonului de Aur.

Hakimi este liderul naționalei Marocului, selecționată alături de care a jucat la Cupa Mondială din 2022.

11 goluri
a marcat Achraf Hakimi în 85 de meciuri jucate pentru națională

De-a lungul carierei sale, Hakimi a mai jucat la Real Madrid, Borussia Dortmund și Inter Milano. Acesta a câștigat campionatul în Italia și Franța, dar Liga Campionilor, în sezonul trecut.

