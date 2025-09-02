Achraf Hakimi (26 de ani), fundașul celor de la PSG, a făcut un gest cum rar se vede la revenirea în Maroc, odată cu pauza pentru meciurile echipelor naționale.

Superstarul a jucat fotbal alături de copii, pe o stradă din țara sa natală.

Achraf Hakimi, gest de milioane la revenirea în Maroc

Achraf Hakimi a oferit imagini rare la revenirea în Maroc. În timp ce se îndrepta spre cantonamentul echipei naționale, acesta și-a luat câteva minute pentru a schimba pase cu câțiva copii.

Momentul s-a viralizat rapid pe rețelele de socializare. Totul s-a petrecut în plină stradă, gestul fiind cu atât mai apreciat de către internauți.

Achraf Hakimi, on his way to Morocco’s national team camp, stopped in the middle of the road to play football with some kids. 🇲🇦✨pic.twitter.com/KmN9gWjKLV — Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 2, 2025

Acesta a schimbat câteva pase cu fanii săi, iar apoi a discutat cu aceștia și le-a oferit autografe, provocând o imensă bucurie celor mici.

Achraf Hakimi este unul dintre artizanii succesului celor de la PSG din Champions League.

De asemenea, evoluțiile sale convingătoare l-au făcut să fie văzut drept unul dintre favoriții pentru câștigarea Balonului de Aur.

Hakimi este liderul naționalei Marocului, selecționată alături de care a jucat la Cupa Mondială din 2022.

11 goluri a marcat Achraf Hakimi în 85 de meciuri jucate pentru națională

De-a lungul carierei sale, Hakimi a mai jucat la Real Madrid, Borussia Dortmund și Inter Milano. Acesta a câștigat campionatul în Italia și Franța, dar Liga Campionilor, în sezonul trecut.

