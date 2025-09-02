- Achraf Hakimi (26 de ani), fundașul celor de la PSG, a făcut un gest cum rar se vede la revenirea în Maroc, odată cu pauza pentru meciurile echipelor naționale.
Superstarul a jucat fotbal alături de copii, pe o stradă din țara sa natală.
Achraf Hakimi, gest de milioane la revenirea în Maroc
Achraf Hakimi a oferit imagini rare la revenirea în Maroc. În timp ce se îndrepta spre cantonamentul echipei naționale, acesta și-a luat câteva minute pentru a schimba pase cu câțiva copii.
Momentul s-a viralizat rapid pe rețelele de socializare. Totul s-a petrecut în plină stradă, gestul fiind cu atât mai apreciat de către internauți.
Acesta a schimbat câteva pase cu fanii săi, iar apoi a discutat cu aceștia și le-a oferit autografe, provocând o imensă bucurie celor mici.
Achraf Hakimi este unul dintre artizanii succesului celor de la PSG din Champions League.
De asemenea, evoluțiile sale convingătoare l-au făcut să fie văzut drept unul dintre favoriții pentru câștigarea Balonului de Aur.
Hakimi este liderul naționalei Marocului, selecționată alături de care a jucat la Cupa Mondială din 2022.
De-a lungul carierei sale, Hakimi a mai jucat la Real Madrid, Borussia Dortmund și Inter Milano. Acesta a câștigat campionatul în Italia și Franța, dar Liga Campionilor, în sezonul trecut.