Târnovanu, caracterizare dură Goalkeeper-ul FCSB, radiografiat de un fost portar al naționalei: „Are mult de muncă pentru a fi titularul României"
Ștefan Târnovanu este cotat la 5 milioane de euro de portalul de specialitate Transfermakt (foto: Sport Pictures)
Târnovanu, caracterizare dură Goalkeeper-ul FCSB, radiografiat de un fost portar al naționalei: „Are mult de muncă pentru a fi titularul României"

Viorel Tudorache
Publicat: 02.09.2025, ora 18:51
Actualizat: 02.09.2025, ora 18:51
  • Fostul portar Florin Tene (56 de ani) analizează șansele la titularizare ale celor trei portari convocați pentru amicalul cu Canada și partida cu Cipru din preliminariile CM 2026: Horațiu Moldovan, Ștefan Târnovanu și Răzvan Sava.
  • România – Canada se joacă vineri, 5 septembrie, pe Arena Națională (Antena 1), iar Cipru – România are loc marți, 9 septembrie (Prima TV). Ambele partide pot fi urmărite în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Naționala României se pregătește la Mogoșoaia în această perioadă.

Una dintre marile dileme ale selecționerului Mircea Lucescu este titularul din poarta tricolorilor, în condițiile în care a convocat trei portari cu profiluri și situații diferite.

Pe lista selecționerului se află:

  • Horațiu Moldovan (Real Oviedo | 27 ani | 14 selecții) - cel mai experiment portar din lot, e rezervă la Oviedo. Nu a mai evoluat într-un meci oficial din luna iunie, partidele cu Austria (1-2) și Cipru (2-0).
  • Ștefan Târnovanu (FCSB | 25 ani | 3 selecții) - considerat cel mai valoros portar din Liga 1 este inconstant în evoluții.
  • Răzvan Sava (Udinese | 23 ani | 0 selecții) - fără selecții la echipa națională, atrage atenția ca un portar tânăr promițător, care a devenit titular în Serie A.

Fostul portar al naționalei, al lui Dinamo, al Rapidului al și Stelei, Florin Tene (56 de ani), a făcut o analiză detaliată a celor trei, pentru GOLAZO.ro.

Cine ar trebui să fie portarul titular al naționalei României?

Horațiu Moldovan %
Răzvan Sava %
Ștefan Târnovanu %

„Moldovan are probleme la club, dar e un portar de bază pentru națională”

„Îmi pare rău pentru Moldovan, fiindcă nu apără la club. Întâmpină probleme la Oviedo. Totuși rămâne un portar de bază la echipa națională.

A făcut meciuri bune în ultimele trei apariții. Și-a îmbunătățit foarte mult jocul de picior. A progresat enorm la acest capitol. Exact ce se cere în ziua de azi portarilor”, a explicat Tene.

Fostul goalkeeper consideră că evoluția portarilor în fotbalul modern este influențată de cerințe tot mai mari:

„Mulți antrenori preferă portari foarte tehnici în jocul cu piciorul. S-a ajuns până acolo încât se pasează în careul de 6 metri, zici că se joacă 5 contra 2. Portarul trebuie să fie fără emoții. Dacă te uiți, în 8 din 10 meciuri din Europa greșesc portarii”.

„Târnovanu mai are mult de muncă pentru a fi titular la echipa națională”

În ceea ce-l privește pe portarul lui FCSB, Florin Tene atrage atenția asupra problemelor de constanță:

„Târnovanu e inconstant în ultima perioadă. A alternat meciurile bune cu prestații mai puțin bune. El are limitele lui.

Cred că se cere prea mult de la el. Are probleme la jocul de picior, la ieșirile din poartă, la plasament. Mai are mult de muncă pentru a fi titular la echipa națională”.

„Sava a crescut foarte mult. Cred că va apăra cu Canada”

Cel mai tânăr dintre cei trei portari, Răzvan Sava, l-a impresionat pe Tene.

„Îmi place Sava, a crescut foarte mult. Mi-a plăcut de când era la CFR Cluj și, drept dovadă, apără în Serie A, ceea ce nu e deloc ușor la vârsta lui.

Eu cred că Mircea Lucescu va începe cu el titular amicalul cu Canada. Ar fi un lucru bun să i se dea o șansă. Așa ne putem da seama dacă poate fi o opțiune pentru națională.

Băiatul vine după o perioadă bună. E tânăr și echipa națională se va putea baza pe el”, a spus Tene.

Sunt convins că nea Mircea, care toată viața a promovat tineri, o să-l bage cu Canada. Cred că în meciul cu Cipru o să apere Moldovan” Florin Tene, antrenor de portari

„Nea Mircea a avut mereu curaj cu portarii tineri”

Analiza lui Florin Tene despre șansele lui Răzvan Sava se leagă de experiențele proprii din tinerețe, atunci când Mircea Lucescu a promovat o întreagă generație de portari la Dinamo.

„Nea Mircea n-a promovat doar jucători de câmp tineri. A promovat și portari. În 1986, ne-a debutat la Dinamo pe mine, pe Stelea și pe Prunea. Eram juniori, aveam 17-18 ani. Noi suntem crescuți de el.

Nea Mircea l-a scos din poartă pe Țețe Moraru și l-a băgat pe Stelea. Și Stelică nu era la niciun lot național de juniori, eram doar eu și Prunea”, a povestit Tene.

Fostul portar a explicat și contextul acelor ani, când pregătirea specializată pentru goalkeeperi nu se făcea cu metodele de azi.

„Pe vremea aia n-aveam antrenori cu portarii. Pe noi ne-a crescut și ne-a antrenat Florin Cheran, care era secundul lui nea Mircea. Vava Cheran ne învăța cum să stăm în poartă, unghiurile din poartă și multe altele.

La 19-20 de ani l-am prins foarte puțin pe nea Marin Andrei, fostul portar. Noi n-am prins antrenori de portari la Dinamo”.

Tene a povestit că el și colegii săi au învățat „meseria” de portar urmărind de aproape goalkeeperi consacrați din Divizia A:

„Am învățat «portărie» ca și copil de mingi, studiind din spatele porții mișcările portarilor. Eu îl admiram pe Vasile Iordache. Mă uitam la Marian Ioniță, de la Rapid, care era idolul meu”.

Antrenamentul nationalei Romaniei 1 septembrie 2025 (15).jpg
Antrenamentul nationalei Romaniei 1 septembrie 2025 (15).jpg

