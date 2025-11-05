Ionuț Radu a aflat ce are Cursă contracronometru pentru recuperarea portarului înaintea jocului cu Bosnia. Rezultatul RMN-ului

Ionuț Radu s-a accidentat la mâna dreaptă, nu joacă la Celta joi, în Europa League, e incert pentru meciul contra Barcelonei, în weekend, dar încearcă să revină contra Bosniei, la confruntarea decisivă din 15 noiembrie.

Ionuț Radu s-a impus rapid la Celta, titular incontestabil în primele trei luni ale sezonului.

Jocul bun de la Celta l-a readus pe Ionuț Radu la națională

A jucat toate meciurile în campionat și Europa League, printre cei mai buni jucători ai lui Claudio Giraldez.

Calitatea și constanța lui l-au readus la națională, fără greșeală la 1-0 cu Austria, în preliminariile CM 2026.

Radu a jucat 14 meciuri din 14 până acum la Celta în campionat și Europa League Foto: Imago

Mircea Lucescu are un singur plan pentru numărul 1 la confruntarea decisivă cu Bosnia, de la Zenica. Numai Radu!

Antrenorul Celtei: „Ionuț Radu avea deja probleme la acea mână”

Dar selecționerul va trebui să aștepte, pentru că portarul e accidentat. Va fi o cursă contracronometru pentru recuperarea lui.

Duminică, după 2-1 cu Levante în deplasare, antrenorul Giraldez a spus: „Radu trebuie să facă o rezonanță magnetică. I s-a blocat un deget, avea deja probleme la acea mână. Vom vedea ce arată testele”.

A simțit dureri mai ales când a respins mingea la foarfeca lui Etta Eyong, în momentul plonjonului. Îngrijit pe teren de medicii galicieni, a jucat până la sfârșit, însă durerea nu a dispărut.

Radu salvou a chilena de Etta Eyong 🧤 pic.twitter.com/yqfjeyjHbT — Celta (@RCCelta) November 2, 2025

Ionuț Radu are entorsă la degetul mare al mâinii drepte

Marți, goalkeeperul în vârstă de 28 de ani a aflat rezultatele RMN-ului și ecografiei. A suferit o entorsă la degetul mare al mâinii drepte, potrivit La Voz de Galicia.

🏥 Parte médico: Andrei Radu



🩺 Esguince pulgar en la mano derecha. pic.twitter.com/1kJv0H2hnZ — Celta (@RCCelta) November 4, 2025

A ieșit din lot pentru duelul de joi, în deplasare cu Dinamo Zagreb, în Europa League, și este incert duminică, împotriva Barcelonei, acasă, în LaLiga.

Radu încearcă să revină până pe 15 noiembrie. Și el vrea neapărat să joace la Zenica, nu doar Lucescu.

