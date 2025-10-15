Legendele Stelei, în audiență la Bolojan Adrian Bumbescu a vorbit despre planul „roș-albaștrilor”: „Cât să rabde și suporterii?”
Adrian Bumbescu. Foto: Sportpictures
Liga 2

Legendele Stelei, în audiență la Bolojan Adrian Bumbescu a vorbit despre planul „roș-albaștrilor”: „Cât să rabde și suporterii?”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.10.2025, ora 18:03
alt-text Actualizat: 15.10.2025, ora 18:03
  • Adrian Bumbescu (65 de ani), fost jucător la Steaua, a discutat cu foștii săi colegi despre viitorul echipei din Liga 2.
  • Legendele Stelei intenționează să solicite o audiență la prim-ministrul României, Ilie Bolojan (56 de ani), și la ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu (51 de ani).

Obiectivul lor este identificarea celei mai bune soluții juridice pentru ca Steaua București să fie promovată în Liga 1, fără a mai aștepta sezonul 2026-2027 în Liga 2.

Olăroiu, locul 3 în lume ca salariu! A ratat calificarea la CM cu Qatar, merge la barajul cu Irak, dar e pe podiumul contractelor selecționerilor
Citește și
Olăroiu, locul 3 în lume ca salariu! A ratat calificarea la CM cu Qatar, merge la barajul cu Irak, dar e pe podiumul contractelor selecționerilor
Citește mai mult
Olăroiu, locul 3 în lume ca salariu! A ratat calificarea la CM cu Qatar, merge la barajul cu Irak, dar e pe podiumul contractelor selecționerilor

Legendele Stelei vor audiență la prim-ministrul României: „Cât să rabde și suporterii?”

„Am discutat și noi între noi, mă refer la foștii fotbaliști ai Stelei '86, și am ajuns la o concluzie. Vom încerca să facem o comisie din noi, cei care am jucat în perioada aia la Steaua: eu, Pițurcă, Lăcătuș, Balint, Tudorel Stoica, Iovan și cine mai vrea, dintre foștii noștri colegi, să ne susțină demersul.

Dorim să mergem la ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și la domnul prim-ministru, Ilie Bolojan, în audiență. Vrem să vorbim cu dânșii.

Trebuie să discutăm cu cărțile pe față și să găsim cea mai bună soluție juridică pentru promovarea Stelei București în prima ligă. Acolo e locul Stelei”, a declarat Bumbescu, conform prosport.ro.

Nu se mai poate continua așa. Totul are o limită: cât să mai rabde și suporterii Stelei? Trebuie să găsim de urgență o soluție legală de promovare. Nu trebuie să mai prindem și sezonul 2026-2027 în Liga 2 fără dreptul juridic de promovare. Este prea mult pentru toată lumea Adrian Bumbescu

Echipa din Ghencea nu are dreptul de a promova în prima ligă, întrucât cluburile de drept public nu pot accesa primul eșalon din România.

Adrian Bumbescu: „Nu putem să jucăm infinit în Liga 2”

Steaua București participă pentru al cincilea sezon consecutiv în Liga 2, deși „militarii” au participat de fiecare dată în play-off și au obținut de două ori promovarea pe plan sportiv.

„Jos pălăria în fața lui Daniel Oprița (n.r. - antrenorul echipei) și a jucătorilor: și-au făcut treaba foarte bine în acești ani. Și acum, în acest sezon de Liga 2, lucrurile merg ok din punct de vedere sportiv, dar nu putem să jucăm la infinit în Liga 2.

Noi, foștii fotbaliști ai Stelei, susținem necondiționat acest proiect din Ghencea și ne dorim să revedem Steaua în prima ligă.

Din acest motiv, vom face tot ce putem ca să ajutăm la găsirea unei soluții. De asta ne dorim să mergem în audiență la prim-ministrul României și la ministrul Apărării. Trebuie să găsim cât mai repede o soluție”, a mai spus Bumescu, potrivit sursei citate.

Citește și

Care va fi axul apărării cu Bosnia?! Pe cine alege Lucescu în locul cuplului Popescu-Burcă la decisivul de la Zenica. Un loc e asigurat. Marea dilemă
Nationala
14:03
Care va fi axul apărării cu Bosnia?! Pe cine alege Lucescu în locul cuplului Popescu-Burcă la decisivul de la Zenica. Un loc e asigurat. Marea dilemă
Citește mai mult
Care va fi axul apărării cu Bosnia?! Pe cine alege Lucescu în locul cuplului Popescu-Burcă la decisivul de la Zenica. Un loc e asigurat. Marea dilemă
Replică pentru FCSB FC Hermannstadt își apără starul după declarațiile lui Mihai Stoica: „Astea sunt povești, să scadă prețul!”
Superliga
13:36
Replică pentru FCSB FC Hermannstadt își apără starul după declarațiile lui Mihai Stoica: „Astea sunt povești, să scadă prețul!”
Citește mai mult
Replică pentru FCSB FC Hermannstadt își apără starul după declarațiile lui Mihai Stoica: „Astea sunt povești, să scadă prețul!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
steaua bucuresti liga 1 adrian bumbescu ilie bolojan ionut mosteanu
Știrile zilei din sport
„Revine, dar la altă echipă” Patronul de la FCSB, gata să ia o decizie drastică după accidentarea lui Mihai Popescu
Superliga
15.10
„Revine, dar la altă echipă” Patronul de la FCSB, gata să ia o decizie drastică după accidentarea lui Mihai Popescu
Citește mai mult
„Revine, dar la altă echipă” Patronul de la FCSB, gata să ia o decizie drastică după accidentarea lui Mihai Popescu
Joacă Musi cu Rapid? Zeljko Kopic,  detalii despre starea de sănătate a jucătorului de la Dinamo
|
15.10
Joacă Musi cu Rapid? Zeljko Kopic, detalii despre starea de sănătate a jucătorului de la Dinamo
Citește mai mult
Joacă Musi cu Rapid? Zeljko Kopic,  detalii despre starea de sănătate a jucătorului de la Dinamo
Charalambous a câștigat o avere! Cât a încasat Elias, după ce a calificat-o pe FCSB în Europa League
Superliga
15.10
Charalambous a câștigat o avere! Cât a încasat Elias, după ce a calificat-o pe FCSB în Europa League
Citește mai mult
Charalambous a câștigat o avere! Cât a încasat Elias, după ce a calificat-o pe FCSB în Europa League
„Am fost un hoț, am dat bani «la negru»” Gigi Becali, după acuzațiile lui Bumbescu: „M-a mustrat conștiința” + Conflict cu Lăcătuș
Superliga
15.10
„Am fost un hoț, am dat bani «la negru»” Gigi Becali, după acuzațiile lui Bumbescu: „M-a mustrat conștiința” + Conflict cu Lăcătuș
Citește mai mult
„Am fost un hoț, am dat bani «la negru»” Gigi Becali, după acuzațiile lui Bumbescu: „M-a mustrat conștiința” + Conflict cu Lăcătuș
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
08:45
Când ni se decide viitorul România a aflat ziua tragerii la sorți a barajelor CM. Vom descoperi și posibilii rivali de la Mondial
Când ni se decide viitorul România a aflat ziua tragerii la sorți a barajelor CM.  Vom descoperi și posibilii rivali de la Mondial
23:18
Noi probleme la FCSB Mihai Stoica a anunțat că și Chiricheș e indisponibil + Cât ar putea lipsi fundașul
Noi probleme la FCSB Mihai Stoica a anunțat că și Chiricheș e indisponibil + Cât ar putea lipsi fundașul
23:01
„Are deficit muscular de 11 cm” Mihai Stoica, șocat de accidentarea unui fotbalist: „M-am dat înapoi când am văzut”
„Are deficit muscular de 11 cm” Mihai Stoica,  șocat de accidentarea unui fotbalist: „M-am dat înapoi când am văzut”
22:29
Joacă Musi cu Rapid? Zeljko Kopic, detalii despre starea de sănătate a jucătorului de la Dinamo
Joacă Musi cu Rapid? Zeljko Kopic,  detalii despre starea de sănătate a jucătorului de la Dinamo
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Top stiri din sport
Transformarea lui Mircea Lucescu De la „probabil că eu sunt cel care a greșit” , în anii ’80, la „am pierdut din cauza lor”, în 2025
Nationala
15.10
Transformarea lui Mircea Lucescu De la „probabil că eu sunt cel care a greșit”, în anii ’80, la „am pierdut din cauza lor”, în 2025
Citește mai mult
Transformarea lui Mircea Lucescu De la „probabil că eu sunt cel care a greșit” , în anii ’80, la „am pierdut din cauza lor”, în 2025
Nu renunță la Coubiș Zeljko Kopic insistă pentru transferul fotbalistului crescut de AC Milan: „Vom analiza situația”
Superliga
15.10
Nu renunță la Coubiș Zeljko Kopic insistă pentru transferul fotbalistului crescut de AC Milan: „Vom analiza situația”
Citește mai mult
Nu renunță la Coubiș Zeljko Kopic insistă pentru transferul fotbalistului crescut de AC Milan: „Vom analiza situația”
„Real Madrid fură din obișnuință”  Gerard Pique, atac dezlănțuit la adresa marii rivale a Barcelonei: „Jafurile pe care le făceați erau incredibile!”
Campionate
15.10
„Real Madrid fură din obișnuință” Gerard Pique, atac dezlănțuit la adresa marii rivale a Barcelonei: „Jafurile pe care le făceați erau incredibile!”
Citește mai mult
„Real Madrid fură din obișnuință”  Gerard Pique, atac dezlănțuit la adresa marii rivale a Barcelonei: „Jafurile pe care le făceați erau incredibile!”
Caz șocant în casa lui Schumacher Un pilot „suspendat pentru dopaj”, prieten al fiului fostului campion mondial, ar fi violat-o pe infirmiera acestuia
Diverse
15.10
Caz șocant în casa lui Schumacher Un pilot „suspendat pentru dopaj”, prieten al fiului fostului campion mondial, ar fi violat-o pe infirmiera acestuia
Citește mai mult
Caz șocant în casa lui Schumacher Un pilot „suspendat pentru dopaj”, prieten al fiului fostului campion mondial, ar fi violat-o pe infirmiera acestuia

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 6 dinamo bucuresti 18 rapid 9 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 2 uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
16.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share