Legendele Stelei, în audiență la Bolojan Adrian Bumbescu a vorbit despre planul „roș-albaștrilor”: „Cât să rabde și suporterii?”

Adrian Bumbescu (65 de ani), fost jucător la Steaua, a discutat cu foștii săi colegi despre viitorul echipei din Liga 2.

Legendele Stelei intenționează să solicite o audiență la prim-ministrul României, Ilie Bolojan (56 de ani), și la ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu (51 de ani).

Obiectivul lor este identificarea celei mai bune soluții juridice pentru ca Steaua București să fie promovată în Liga 1, fără a mai aștepta sezonul 2026-2027 în Liga 2.

Legendele Stelei vor audiență la prim-ministrul României: „Cât să rabde și suporterii?”

„Am discutat și noi între noi, mă refer la foștii fotbaliști ai Stelei '86, și am ajuns la o concluzie. Vom încerca să facem o comisie din noi, cei care am jucat în perioada aia la Steaua: eu, Pițurcă, Lăcătuș, Balint, Tudorel Stoica, Iovan și cine mai vrea, dintre foștii noștri colegi, să ne susțină demersul.

Dorim să mergem la ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și la domnul prim-ministru, Ilie Bolojan, în audiență. Vrem să vorbim cu dânșii.

Trebuie să discutăm cu cărțile pe față și să găsim cea mai bună soluție juridică pentru promovarea Stelei București în prima ligă. Acolo e locul Stelei”, a declarat Bumbescu, conform prosport.ro.

Nu se mai poate continua așa. Totul are o limită: cât să mai rabde și suporterii Stelei? Trebuie să găsim de urgență o soluție legală de promovare. Nu trebuie să mai prindem și sezonul 2026-2027 în Liga 2 fără dreptul juridic de promovare. Este prea mult pentru toată lumea Adrian Bumbescu

Echipa din Ghencea nu are dreptul de a promova în prima ligă, întrucât cluburile de drept public nu pot accesa primul eșalon din România.

Adrian Bumbescu: „Nu putem să jucăm infinit în Liga 2”

Steaua București participă pentru al cincilea sezon consecutiv în Liga 2, deși „militarii” au participat de fiecare dată în play-off și au obținut de două ori promovarea pe plan sportiv.

„Jos pălăria în fața lui Daniel Oprița (n.r. - antrenorul echipei) și a jucătorilor: și-au făcut treaba foarte bine în acești ani. Și acum, în acest sezon de Liga 2, lucrurile merg ok din punct de vedere sportiv, dar nu putem să jucăm la infinit în Liga 2.

Noi, foștii fotbaliști ai Stelei, susținem necondiționat acest proiect din Ghencea și ne dorim să revedem Steaua în prima ligă.

Din acest motiv, vom face tot ce putem ca să ajutăm la găsirea unei soluții. De asta ne dorim să mergem în audiență la prim-ministrul României și la ministrul Apărării. Trebuie să găsim cât mai repede o soluție”, a mai spus Bumescu, potrivit sursei citate.

