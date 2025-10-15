Olăroiu, locul 3 în lume ca salariu! A ratat calificarea la CM cu Qatar, merge la barajul cu Irak, dar e pe podiumul contractelor selecționerilor
Cosmin Olăroiu, locul 3 în lume ca salariu (fotomontaj GOLAZO.ro)
Campionate

Olăroiu, locul 3 în lume ca salariu! A ratat calificarea la CM cu Qatar, merge la barajul cu Irak, dar e pe podiumul contractelor selecționerilor

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 15.10.2025, ora 15:40
alt-text Actualizat: 15.10.2025, ora 16:27
  • Cosmin Olăroiu (56 de ani) a fost instalat selecționer al Emiratelor Arabe Unite în luna aprilie, iar marți a ratat prima încercare de a merge la Mondial, 1-2 cu Qatar
  • În schimb, Olăroiu devansează nume imense de selecționeri în topul mondial al salariilor. Cât câștigă și care sunt cele doar două nume peste el la acest capitol, în articol

Cosmin Olăroiu putea să fie primul român care să bifeze prezența la Campionatul Mondial de fotbal din 2026, însă a ratat această șansă marți.

Naționala pe care o conduce, cea a Emiratelor Arabe United, a pierdut al doilea meci din grupa de calificare, cel decisiv, 1-2 cu Qatar și a terminat pe locul 2. Un egal i-ar fi fost suficient pentru calificare.

Totuși, Olăroiu mai păstrează șanse să ajungă în SUA, în vara viitoare. Va avea un prim baraj cu Irak, tur-retur, în noiembrie, iar dacă îl va câștiga va participa la play-off-ul intercontinental, din martie, alături de 5 echipe de pe alte continente, din care două naționale vor primi dreptul de a fi la turneul final.

Cosmin Olăroiu, locul 3 în lume ca salariu!

Alături de Olăroiu, în staff-ul său se mai regăsesc și alți români: secunzii Necula și Caramarin, antrenorul cu portarii Eugen Nae.

Până va afla dacă va fi sau nu la Mondial, Olăroiu e prezent la nivel foarte înalt într-un top select. Cel al celor mai bine plătiți seclecționeri care sunt în funcție în momentul de față. E foarte sus, pe locul 3.

Olăroiu a semnat în aprilie, când a fost instalat, pe un salariu de 6.000.000 de dolari pe sezon, ceea ce înseamnă în jur de 5,2 milioane de euro pe an. Același salariu îl are și Pochettino, care e antrenorul Statelor Unite ale Americii.

1,7 milioane de euro
pe sezon e salariul lui Julen Lopetequi ca selecționer al Qatarului, națională care l-a învins pe Olăroiu în meci direct, marți, în barajul decisiv pentru calificarea la CM

Această sumă e depășită de doar doi tehnicieni, ambii cu Champions League în CV, dar care acum conduc reprezentative. E vorba despre italianul Carlo Ancelotti, cu un salariu gigantic la Brazilia, 9,5 milioane de euro pe an, urmat de neamțul Thomas Tuchel, plătit cu aproape 6 milioane de Federația de la Londra.

În rest, toți ceilalți, în frunte cu cele mai mari nume, Nagelsmann, Deschamps, Koeman, Roberto Martinez, au salarii sub cel pe care rulează românul la Dubai. În plus, Scaloni, care e campion mondial cu Argentina, câștigă mai puțin de jumătate din Oli.

Iar Gattuso, conform informațiilor celor de la Gazzetta dello Sport, are doar 800.000 de euro pe an, cu un bonus suplimentar de un milion de euro dacă o duce pe Italia la Mondial.

Topul celor mai bine plătiți selecționeri

NUMENAȚIONALASALARIU ANUAL (euro)
Carlo AncelottiBrazilia9.500.000
Thomas TuchelAnglia5.900.000
Cosmin OlăroiuEmirate5.200.000
Mauricio PochettinoSUA5.200.000
Julian NagelsmannGermania4.900.000
Roberto MartinezPortugalia4.000.000
Fabio CannavaroUzbekistan4.000.000
Didier DeschampsFranța3.800.000
Marcelo BielsaUruguay3.000.000
Lionel ScaloniArgentina3.000.000
Ronald KoemanOlanda3.000.000

Din acest top, Olăroiu e singurul, cel puțin deocamdată, care e destul de departe de CM. Brazilia, SUA, Anglia, Uzbekistan, Uruguay și Argentina sunt deja calificate, în vreme ce Germania, Portugalia, Franța și Olanda sunt foarte aproape de prezența la turneul final.

Mancini a spart toate barierele: 40 de milioane de euro pe an

Cel mai mare nivel la care a fost vreodată un antrenor de națională, din punct de vedere financiar, a fost cel atins de Roberto Mancini, atunci când a semnat cu Arabia Saudită.

Mancini a demisionat de la cârma Italiei, pentru a semna cu federația de la Riyad pentru un salariu realmente șocant: 40 de milioane de euro pe sezon!

A rezistat un pic mai mult de un an, după care a fost demis, iar saudiții i-au achitat și clauze de reziliere exorbitante pentru a scăpa de el.

32 de milioane de euro
e salariul anual al lui Diego Simeone la Atletico Madrid, argentinianul fiind cel mai bine plătit din lume antrenor al unei echipe de fotbal

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
selectioner Emiratele Arabe Unite Cosmin Olaroiu salariu
Opinii
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
