Rapid și-a găsit „nouar” Adrian Iencsi, impresionat de noul transfer al giuleștenilor: „Nici nu știu dacă am mai avut în țară un astfel de jucător” +26 foto
Jason Kodor. Foto: Sportpictures
Superliga

Rapid și-a găsit „nouar” Adrian Iencsi, impresionat de noul transfer al giuleștenilor: „Nici nu știu dacă am mai avut în țară un astfel de jucător”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 23.07.2026, ora 12:49
alt-text Actualizat: 23.07.2026, ora 12:49
  • Adrian Iencsi (50 de ani), selecționerul României U20 și fost jucător important al Rapidului, a vorbit despre transferul lui Jason Kodor (20 de ani) în Giulești.
  • Tehnicianul îl cunoaște bine pe atacant de la loturile naționale.
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Kodor a ajuns în această vară la Rapid de la Lecce Primavera și a semnat un contract valabil până în 2029.

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Iencsi, impresionat de Kodor: „Nici nu știu dacă am avut în trecut un astfel de jucător”

„M-am bucurat foarte mult când mi-a spus Daniel Pancu faptul că îl va lua pe Jason Kodor. M-am bucurat foarte tare, pentru că îl cunosc și îi știu foarte bine calitățile.

E un jucător, în primul rând, cu o educație foarte bună, e un jucător inteligent, are o tehnică foarte bună. Eu văd în el un nouar, ceea ce la noi în țară ne lipsește.

Nici nu știu dacă am avut în trecut un astfel de jucător. Mă mir, cumva, că noi nu avem nouari”, a spus Iencsi, conform sport.ro.

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Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan
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Kodor a debutat în Superliga, în partida cu Sepsi, când a fost trimis pe teren în ultimele 20 de minute, dar nu a reușit să contribuie decisiv la rezultat.

„E și tehnic pentru înălțimea lui, protejează foarte bine mingea cu corpul, are lovitură bună de cap, poate să joace pivot. Stă foarte bine la partea atletică, aleargă bine pe o distanță medie-lungă.

Eu sunt sigur că la Rapid își va recăpăta încrederea, Pancu îl și cunoaște pe Kodor, cred că a fost și dorința lui să-l aducă la club. Eu zic că e un fotbalist cu foarte mult potențial”, a mai spus Iencsi.

150.000 de euro
este cota de piață a atacantului de 1,95 metri, potrivit transfermarkt

Atacantul a făcut parte și din lotul României U19 care a ajuns până în semifinalele Campionatului European din 2025, iar ulterior a fost convocat constant la reprezentativa U20 pregătită de Iencsi.

Născut la București, Kodor evoluează pe postul de atacant central. Înainte de venirea în Giulești, a jucat în Italia, la formațiile de tineret ale lui Lecce.

Pe postul de atacant, Kodor concurează cu Borisav Burmaz și Timotej Jambor.

O altă variantă pentru ofensivă este Antoine Baroan, însă acesta este indisponibil după ce și-a fracturat piciorul.

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