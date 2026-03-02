„Vassaras ne ia de proști” Analiza șefului arbitrilor l-a enervat la culme pe Gică Popescu: „Nu poate să fie o altă explicație”

Gică Popescu (58 de ani), președintele clubului Farul Constanța, și-a continuat tirada la adresa lui Kyros Vassaras, după ce șeful CCA a comentat deciziile luate de arbitri la fazele controversate din Farul - CFR Cluj, scor 1-2.

După meciul din etapa a 29-a din Liga 1, oficialul „marinarilor” a avut un discurs dur la adresa arbitrajului. Popescu cerea explicații pentru penalty-urile refuzate echipei sale.

După două zile, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor a analizat cele două faze și a publicat chiar discuția purtată de arbitri. Și l-a scos din sărite pe președintele Farului!

Gică Popescu, scos din sărite de explicațiile lui Kyros Vassaras: „Ne ia de proști”

Vassaras consideră că arbitrii au procedat corect când au decis să nu acorde penalty la cele două faze, afirmație care l-a enervat la culme pe Gică Popescu.

„Am văzut explicațiile CCA din partea lui Vassaras. N-aș vrea să folosesc cuvinte urâte, dar îmi provoacă o stare de lehamite. Să vii cu astfel de supoziții, să spui că atacantul nostru trage de tricou fară să se vadă clar acest lucru…

Putem să înțelegem că arbitrul nu vede, că tușierul nu vede, dar de ce avem VAR? Nu cumva ca să îndrepte greșelile arbitrilor?

Probabil că domnul Vassaras ne ia de proști, nu poate să fie o altă explicație. Ne ia de proști pe toți. Și pe voi, care stați în studiouri, și pe specialiștii care au spus clar: penalty la ambele faze.

Păi, cum? Noi suntem toți proști și dânsul este singurul care știe regulamentele?", a declarat Gică Popescu, citat de digisport.ro.

FOTO. Penalty-ul cerut de Farul în minutul 69:

FOTO. Penalty-ul cerut de Farul în prelungiri:

