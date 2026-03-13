Ilie îl lasă pe Becali să aștepte „Cobra”, mesaj sec despre marea întâlnire cu patronul FCSB: „O să ajung când o să am timp”
13.03.2026, ora 15:36
alt-text Actualizat: 13.03.2026, ora 15:36
  • Fostul internațional român Adrian Ilie (51 de ani) a confirmat că urmează să se întâlnească cu Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB-ului, însă a oferit un motiv neașteptat pentru amânarea întrevederii.
  • Finanțatorul încearcă să ofere o nouă direcție clubului, iar fostul fotbalist de la Valencia și Galatasaray se numără printre opțiunile sale.

Adrian Ilie ar putea prelua conducerea noului departament de scouting pe care campioana României intenționează să îl înființeze, în cazul în care ar accepta oferta lui Gigi Becali.

Adrian Ilie, despre întâlnirea cu Gigi Becali: „O să ajung când o să am timp”

În urmă cu aproximativ o săptămână, Adrian Ilie i-a transmis telefonic lui Gigi Becali că va reveni pentru o discuție despre ofertă față în față, însă întâlnirea nu a avut loc până în acest moment.

„O să ajung și la domnul Becali când o să am timp. Nu am ajuns, dar o voi face curând. Legat de numirea lui Mirel Rădoi, nu sunt în măsură să vorbesc”, a spus Adrian Ilie, conform digisport.ro.

Patronul FCSB s-a declarat dezamăgit de faptul că discuția nu a avut loc.

N-a venit încă. Tot a zis: „Vin, nea Gigi, vin, nea Gigi, vin, nea Gigi, te sun, nea Gigi, vin nea Gigi”, dar nici n-a venit. Nu știu nimic. Gigi Becali, pentru digisport.ro

Adrian Ilie a fost manager sportiv la FCSB între iunie 2007 și iulie 2008, când a ales să demisioneze.

Printre jucătorii aduși în acea perioadă la FCSB s-au numărat și nume importante ca Robinson Zapata, Dayro Moreno și Pawel Golanski.

În cariera sa de fotbalist, Adrian Ilie a jucat pentru Electroputere Craiova, Steaua București, Galatasaray, Valencia, Deportivo Alaves, Beșiktaș și Zurich.

