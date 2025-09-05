„Nu mai vreau calitate” Declarație-șoc a selecționerului Germaniei după o înfrângere istorică: „Asta cer!”
Joshua Kimmich, căpitanul furios al Germaniei Foto: Imago
Campionatul Mondial

„Nu mai vreau calitate” Declarație-șoc a selecționerului Germaniei după o înfrângere istorică: „Asta cer!”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 05.09.2025, ora 14:05
alt-text Actualizat: 05.09.2025, ora 14:05
  • Julian Nagelsmann a reacționat brutal după ce Germania a fost învinsă la Bratislava, 0-2 cu Slovacia, primul eșec al naționalei alb-negre într-o deplasare din preliminariile Mondialului.

Julian Nagelsmann, 38 de ani, e selecționerul Germaniei din 22 septembrie 2023.

A declarat recent că „vreau să fim campioni mondiali”. Dar jocul și rezultatele arată o echipă învinsă.

Ultimele trei meciuri au fost înfrângeri:

  • 1-2 cu Portugalia, în semifinalele Ligii Națiunilor. 
  • 0-2 cu Franța, în finala mică de Nations League. 
  • 0-2 cu Slovacia, în preliminariile CM 2026. 

Acest 0-2 de la Bratislava a fost primul eșec al „Mannschaftului” în deplasare în istoria calificărilor la Campionatul Mondial.

47 de partide
fără înfrângere avea Germania înaintea acestui joc: 37 de victorii și 10 egaluri

Nagelsmann: „Poate ar trebui să ne bazăm pe mai puțină calitate”

Nagelsmann a răbufnit la microfonul ARD, după meci.

„Nu mai vreau să aud cuvântul «calitate». E vorba de emoții, de implicare.

Am selectat cei mai buni jucători, poate ar trebui să ne bazăm pe mai puțină calitate și să aducem jucători care dau totul. Asta cer! Am fi avut alt rezultat”, a declarat tehnicianul.

Nagelsmann are 12 victorii, 6 egaluri și 6 înfrângeri în 24 de meciuri cu Germania Foto: Imago Nagelsmann are 12 victorii, 6 egaluri și 6 înfrângeri în 24 de meciuri cu Germania Foto: Imago
Nagelsmann are 12 victorii, 6 egaluri și 6 înfrângeri în 24 de meciuri cu Germania Foto: Imago

Pentru el, „fără această emoție, calitatea nu contează. De ce există dueluri în Cupa Germaniei în care o echipă de liga a treia, precum Wehen Wiesbaden, face 2-2 cu Bayern Munchen? Nu datorită calității, ci a dorinței, pentru că a arătat foame”.

6 note de 6
au primit jucătorii Germaniei în Bild pentru această partidă. 6 e minimum și înseamnă „nu-și merită banii”. 1 e cea mai bună: „Clasă mondială”

Mesaj pentru Nagelsmann: „Vom fi norocoși și să ajungem la Mondial”

Bastian Schweinsteiger, 41 de ani, campion mondial în 2014, azi analist la ARD, nu a ezitat să spună ce simte.

„Nici măcar o clipă nu am crezut că vom câștiga acest meci”, a afirmat fostul mijlocaș al lui Bayern.

E o lovitură dură. Am fost extrem de slabi. Nu am pasat bine, nu am creat deloc pericol. E inacceptabil. Antrenorul poate vorbi zi și noapte, dar jucătorii trebuie să înțeleagă acest lucru Bastian Schweinsteiger, fost fotbalist german

Schweini a adăugat: „Dacă vom mai juca astfel, vom fi norocoși și să ajungem la Mondial”.

Adeyemi pare speriat de atacul agresiv al slovacului Hancko Foto: Imago Adeyemi pare speriat de atacul agresiv al slovacului Hancko Foto: Imago
Adeyemi pare speriat de atacul agresiv al slovacului Hancko Foto: Imago

Totuși, chiar dacă nu se califică direct la turneul final de anul viitor, va disputa barajul în primăvara lui 2026, datorită participării în Liga Națiunilor.

Am jucat 121 de meciuri la națională și nu am avut niciodată probleme cu atmosfera. Când auzi imnul și îmbraci tricoul Germaniei, trebuie să dai totul, indiferent dacă e un amical sau finala Cupei Mondiale Bastian Schweinsteiger, fost fotbalist german

germania slovacia Bastian Schweinsteiger julian nagelsmann preliminarii cm 2026
