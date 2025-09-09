Planurile lui Mazilu Noul jucător de la Dinamo face dezvăluiri: „Nu mă așteptam să ajung în România” + Ce spune despre Kopic

Adrian Mazilu (19 ani) și-a setat mai multe obiective după transferul de la Brighton la Dinamo.

Tânărul jucător e pregătit să debuteze în echipa „câinilor” și a avut doar cuvinte de laudă la adresa antrenorului Zeljko Kopic.

Mazilu vrea să-și recapete forma dinaintea transferului la Brighton, după ce perioada petrecută în Anglia nu a fost așa cum se aștepta.

Adrian Mazilu: „Putem să ne batem chiar și la campionat”

Tânărul atacant e încrezător atât în forțele proprii, cât și în echipa de la Dinamo.

„Am vrut să plec, am simțit această nevoie. Aveam nevoie de o schimbare, mental îmi era destul de greu. Trebuia să aleg alt club. Nu mă așteptam să ajung în România, voiam să schimb țara, dar când am avut această ofertă, am spus din start că o să vin aici. Este un club de tradiție și când am văzut că vor să mă ajute am spus că o să vin.

Înainte să semnez am vorbit și cu Mister. I-am povestit pe scurt ce am trăit în Anglia, mi-a spus despre ce calități am și l-am simțit foarte profesionist.

Putem să ne batem chiar și la campionat, la primele trei locuri cu siguranță. Sunt sigur că ne vom bate la play-off, ăsta e primul obiectiv. Ne gândim la fiecare meci în parte. Ar fi un vis și pentru Dinamo să luăm Cupa și campionatul.

Vreau să joc în toate meciurile, nu mă grăbesc, o iau pas cu pas, dar derby-urile cred că o să fie cele mai frumoase”, a spus Adrian Mazilu, potrivit digisport.ro.

Aflată pe locul 3 în Liga 1, cu 15 puncte adunate după 8 etape, Dinamo se deplasează luni la Ploiești, pentru partida cu Petrolul, care va începe la ora 21:00.

