Adrian Mazilu. Foto: Facebook, @Dinamo București
Cum vrea Mazilu să-l impresioneze pe Kopic Ce a făcut atacantul după golul senzațional marcat la naționala U21

alt-text Publicat: 01.04.2026, ora 18:59
alt-text Actualizat: 01.04.2026, ora 18:59
  • Adrian Mazilu (20 de ani), atacantul lui Dinamo, încearcă să confirme forma bună arătată la echipa națională U21 și a revenit imediat la antrenamentele conduse de Zeljko Kopic (48 de ani).

Fotbalistul lui Dinamo nu traversează cel mai bun sezon, fiind rezervă în majoritatea partidelor.

Mazilu s-a întors direct la antrenamente după golul marcat la naționala U21: „Fără zile libere”

Mazilu a început pe banca de rezerve și meciul României U21 cu San Marino, însă a fost introdus în minutul 59, iar doar patru minute mai târziu a marcat pentru 3-0, stabilind scorul final.

Atacantul, care nu a înscris niciun gol pentru Dinamo încă, a luat o acțiune pe cont propriu în partea dreaptă, a pătruns în centru și a șutat puternic de la aproape 20 de metri.

La scurt timp după golul marcat pentru naționala României, atacantul lui Dinamo s-a întors la antrenamentele echipei de club, fără să își ia pauză.

„Fără zile libere pentru Adrian Mazilu. După golul superb marcat pentru Echipa Națională U21, acesta a revenit în dimineața imediat următoare și a susținut antrenamentul cu echipa”, a notat Dinamo pe rețelele de socializare.

În 2024, Mazilu a suferit o accidentare gravă care l-a ținut departe de teren aproape un an. Acesta a fost nevoit să se opereze de două ori, din cauza complicațiilor apărute, pentru a-și reveni.

Ce urmează pentru Mazilu în Liga 1

Dinamo ocupă ultimul loc în play-off, cu 26 de puncte după primele două etape.

Programul lui Dinamo în luna aprilie 2026:

  • 4 aprilie, 19:30: FC Argeș - Dinamo (Superliga)
  • 12 aprilie, 21:00: CFR Cluj - Dinamo (Superliga)
  • 18 aprilie, 21:00: Dinamo - U Cluj (Superliga)
  • 22 aprilie, 18:00: Dinamo - U Craiova (Cupa României)
  • 25 aprilie, 18:00: Dinamo - Rapid (Superliga)

