Calcule complicate România U21 învinge San Marino la doar 3 goluri și tremură pentru calificarea la Euro 2027

România U21 - San Marino U21 3-0. „Tricolorii” au obținut trei puncte cruciale în drumul spre Euro 2027.

Calculele pentru calificarea la cel de-al cincilea turneu final consecutiv rămân complicate.

Dinamoviștii Musi și Mazilu au asigurat României 3 puncte la duelul cu San Marino disputat la Târgoviște.

România U21 învinge San Marino la doar 3 goluri și tremură pentru calificarea la Euro 2027

România a ajuns la 13 puncte după 7 meciuri disputate și are o misiune infernală în încercarea de a ajunge la turneul final din Albania și Serbia. Este la 3 lungimi distanță de Finlanda și 8 de Spania.

Calcule complicate pentru calificare

Spania e imposibil de clintit de pe locul 1, astfel că miza reală este depășirea Finlandei pentru locul 2 și calificarea la baraj.

Nordicii au câștigat manșa tur cu 2-0, astfel că România ar trebui să se impună pe teren propriu la o diferență de cel puțin 3 goluri pentru a fi sigură că va fi avantajată în caz de egalitate de puncte.

Un 2-0 nu este suficient pentru că, după meciurile directe, următorul criteriu de departajare este golaverajul. Iar Finlanda stă excelent (+24), în timp ce România are doar +4!

Programul e infernal pentru ambele echipe:

ROMÂNIA Dată FINLANDA Cipru (d) 25 septembrie Spania (a) Finlanda (a) 30 septembrie România (d) Spania (d) 6 octombrie Kosovo (d)

Practic, dacă nu câștigăm la 3 goluri diferență cu Finlanda, vom avea nevoie ca nordicii să mai facă un pas greșit.

Cum Spania, cel puțin pe hârtie, ar câștiga în fața ambelor echipe, ajutorul ar trebui să vină de la Kosovo, formație pe care Finlanda n-a învins-o acasă, scor 0-0.

Practic, în acest scenariu, ar trebui ca nordicii să facă cel mult un punct în ultimele 3 runde, în timp ce România ar trebui să adune 6 puncte cu Cipru și Finlanda.

La turneul final se califică echipele de pe primul loc și cea mai bună echipă de pe locul 2. Celelalte 8 formații de pe locul 2 merg la baraj, unde vor fi 4 meciuri tur-retur pentru a stabili ultimele 4 calificate.

Clasamentul grupei A

Spania - 21p Finlanda - 16p ROMÂNIA - 13p Kosovo - 8p Cipru - 3p San Marino - 0p

România U21 - San Marino U21 3-0

Au marcat: Musi 43, 58, Ad. Mazilu 63

Min. 63 - GOOOOL ROMÂNIA! Mazilu ia o acțiune pe cont propriu în partea dreaptă, pătrunde în centru și șutează puternic de la aproape 20 de metri, reușind să-l învingă pe Casadei.

Min. 58 - GOOOOL ROMÂNIA! Maftei a centrat perfect în centrul careului, din apropiere de colțul terenului. Mingea a ajuns la Musi, care a reluat în plasă cu un voleu superb.

Min. 43 - GOOOOL ROMÂNIA! Musi execută impecabil o lovitură liberă de la marginea careului. A trimis balonul pe lângă zid, pe partea portarului, însă Casadei n-a mai putut interveni.

Echipele de start:

ROMÂNIA: R. Munteanu - D. Maftei, Duțu, Eissat, Borza - Cr. Mihai - Musi, D. Matei, Băsceanu, Biliboc - Vermeșan

Rezerve: Lefter, M. Tudose, Ad. Mazilu, Vulturar, A. Trică, Bana, Țuțu, Szimionaș, Dorobanțu

Lefter, M. Tudose, Ad. Mazilu, Vulturar, A. Trică, Bana, Țuțu, Szimionaș, Dorobanțu Antrenor: Costin Curelea

San Marino: Casadei - Semprini, Ciacci, Marinucci - S. Gasperoni, Meloni, Della Balda, Renzi, Domeniconi - Sensoli, Tamagnini

Rezerve: Amici, Valentini, Chiaruzzi, Casadei, Riccardi, F. Ciacci, Protti, Zafferani, Canarezza

Amici, Valentini, Chiaruzzi, Casadei, Riccardi, F. Ciacci, Protti, Zafferani, Canarezza Antrenor: Matteo Cecchetti

Matteo Cecchetti Stadion: „Eugen Popescu” (Târgoviște, România)

„Eugen Popescu” (Târgoviște, România) Arbitru: Artem Gasparyan (Armenia)

