„Naționala se va baza pe el” L-a impresionat pe Victor Pițurcă: „Are calitățile unui mare jucător”

Victor Pițurcă (69 de ani) a vorbit despre Andrei Coubiș (22 de ani).

Fundașul celor de la U Cluj a debutat la naționala mare marți, în amicalul cu Slovacia, scor 0-2, iar fostul atacant al Stelei îl vede drept un jucător important pentru viitorul primei reprezentative.

Victor Pițurcă: „Echipa națională se va baza mult timp pe Coubiș”

Coubiș a ajuns la U Cluj în această iarnă, sub formă de împrumut de la Sampdoria, echipă la care nu a reușit să se impună.

După ce a intenționat să joace pentru naționala Italiei, fiind născut și crescut acolo, Coubiș a acceptat acum să evolueze pentru România, iar prestația sa din ultima vreme l-a impresionat pe fostul selecționer.

„Îmi place foarte mult Coubiș. Îl urmăream de când era la AC Milan. Echipa națională se va baza mult timp pe serviciile lui. Are calitățile unui mare jucător”, a declarat Pițurcă, potrivit digisport.ro.

U Cluj are opțiune de transfer definitiv pentru Coubiș la finalul sezonului.

Tânărul fundaș a fost crescut la academia celor de la AC Milan, fiind un jucător important la toate echipele de tineret ale „rossonerilor”.

Citește și

