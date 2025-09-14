- USA Cycling, instituția care conduce ciclismul din Statele Unite, a reacționat după postarea atletei transgender Chelsea Wolfe.
- Sportiva care a reprezentat SUA la probele de ciclism BMX a postat un story pe Instagram prin care se bucura după asasinarea lui Charlie Kirk.
Charlie Kirk, personaj controversat din SUA și susținător al președintelui Trump, a fost asasinat miercuri, în timpul unui eveniment desfășurat la Universitatea Utah Valley, moment care a stârnit dezbateri în toată lumea.
USA Cycling: „Opiniile sportivilor nu reflectă opiniile noastre”
Vineri, la două zile după moartea lui Kirk, sportiva transgender Chelsea Wolfe, care a reprezentat SUA la JO 2020, l-a numit „nazist” pe activistul american.
Acum, oficialii instituției USA Cycling au venit cu o reacție la postarea acesteia.
„Opiniile actualilor și foștilor sportivi ai loturilor naționale sunt doar ale lor și nu reflectă opiniile USA Cycling.
Chelsea Wolfe nu a mai fost membră a lotului național de ciclism a SUA și nici membră a USA Cycling din 2023”, se arată în comunicat, potrivit foxnews.com.
Postarea de vineri a sportivei Chelsea Wolfe
„Să fii nazist e complet opțional, apropo. Nu a fost nevoit să facă toate astea, dar le-a făcut și acum e mort.
Nu-ți trăi viața în așa fel încât, după moartea ta, lumea să fie mai bună”, a scris Wolfe acum două zile într-un story pe Instagram.
Martina Navratilova, reacție dură față de Chelsea Wolfe
Martina Navratilova a reacționat și ea după postarea lui Wolfe, catalogând gestul drept unul „dezgustător”.
Anterior, deși este împotriva lui Trump și a criticat inclusiv acțiunile lui Kirk, fostul număr 1 WTA consideră că ceea ce i s-a întâmplat activistului este inacceptabil.
„Violența politică nu este niciodată acceptabilă. Acesta este un act abominabil din partea unui individ abominabil.
Este o zi tristă din multe puncte de vedere, deoarece astfel de lucruri au devenit mult prea comune”, a transmis Navratilova, potrivit sportskeeda.com.
În trecut, legenda tenisului a mai transmis că o persoană transgender nu ar trebui să concureze în competițiile feminine.