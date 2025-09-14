USA Cycling, instituția care conduce ciclismul din Statele Unite, a reacționat după postarea atletei transgender Chelsea Wolfe.

Sportiva care a reprezentat SUA la probele de ciclism BMX a postat un story pe Instagram prin care se bucura după asasinarea lui Charlie Kirk.

Charlie Kirk, personaj controversat din SUA și susținător al președintelui Trump, a fost asasinat miercuri, în timpul unui eveniment desfășurat la Universitatea Utah Valley, moment care a stârnit dezbateri în toată lumea.

USA Cycling: „Opiniile sportivilor nu reflectă opiniile noastre”

Vineri, la două zile după moartea lui Kirk, sportiva transgender Chelsea Wolfe, care a reprezentat SUA la JO 2020, l-a numit „nazist” pe activistul american.

Acum, oficialii instituției USA Cycling au venit cu o reacție la postarea acesteia.

„Opiniile actualilor și foștilor sportivi ai loturilor naționale sunt doar ale lor și nu reflectă opiniile USA Cycling.

Chelsea Wolfe nu a mai fost membră a lotului național de ciclism a SUA și nici membră a USA Cycling din 2023”, se arată în comunicat, potrivit foxnews.com.

Postarea de vineri a sportivei Chelsea Wolfe

„Să fii nazist e complet opțional, apropo. Nu a fost nevoit să facă toate astea, dar le-a făcut și acum e mort.

Nu-ți trăi viața în așa fel încât, după moartea ta, lumea să fie mai bună”, a scris Wolfe acum două zile într-un story pe Instagram.

Transgender Team USA cyclist CELEBRATES Charlie Kirk’s shooting.



Chelsea Wolfe who identifies as a ‘woman’ shared multiple posts celebrating Kirk’s death including one with the words ‘We did it.’



In a separate post the trans cyclist said:



“Being a N*** is completely optional… pic.twitter.com/sU2khIXcMo — Oli London (@OliLondonTV) September 12, 2025

Martina Navratilova, reacție dură față de Chelsea Wolfe

Martina Navratilova a reacționat și ea după postarea lui Wolfe, catalogând gestul drept unul „dezgustător”.

Anterior, deși este împotriva lui Trump și a criticat inclusiv acțiunile lui Kirk, fostul număr 1 WTA consideră că ceea ce i s-a întâmplat activistului este inacceptabil.

„Violența politică nu este niciodată acceptabilă. Acesta este un act abominabil din partea unui individ abominabil.

Este o zi tristă din multe puncte de vedere, deoarece astfel de lucruri au devenit mult prea comune”, a transmis Navratilova, potrivit sportskeeda.com.

În trecut, legenda tenisului a mai transmis că o persoană transgender nu ar trebui să concureze în competițiile feminine.

