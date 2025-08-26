Întăriri la Dinamo „Câinii” l-au prezentat deja: „Fiți martori la evoluția noastră!”
Florin Drăgan FOTO: Facebook
Întăriri la Dinamo „Câinii” l-au prezentat deja: „Fiți martori la evoluția noastră!”

26.08.2025, ora 20:42
alt-text Actualizat: 26.08.2025, ora 20:42
  • Florin Drăgan (45 de ani) este noul coordonator al academiei lui Dinamo.

„Câinii” l-a prezentat pe Florin Drăgan, care a fost până acum antrenor secund al unor tehnicieni ca Nicolo Napoli, Marius Croitoru, Nicolae Dică sau Eugen Trică.

Florin Drăgan a semnat cu Dinamo

Dinamo s-a înțeles cu Florin Drăgan, care va ocupa postul de coordonator în cadrul academiei clubului din „Ștefan cel Mare”.

„Vă invităm să faceți cunoștință cu noul membru al staff-ului Academiei de Fotbal SC Dinamo 1948 SA - Florin Drăgan!

Cu o experiență vastă în domeniul fotbalului și o pasiune deosebită pentru dezvoltarea tinerelor talente, Florin Drăgan, este dedicat să transforme fiecare jucător într-un adevărat profesionist.

Acesta se va ocupa de implementarea conceptului tehnic al clubului și va coordona împreună cu Directorul Academiei, programele de dezvoltare a jucătorilor și antrenorilor!

Vă invităm să îl urmăriți pe Florin Drăgan și să fiți martori la evoluția noastră în continuare!”, a transmis clubul Dinamo, pe Instagram.

Florin Drăgan a fost antrenor interimar la FCU Craiova

După aventuri în zona Golfului, unde a fost „secund” pentru Mihai Ciobanu și Marius Croitoru, Drăgan a revenit în România, la Botoșani, între 2019 și 2022, iar apoi a trecut la FCU Craiova.

Ultima perioadă din cariera de antrenor al lui Florin Drăgan este strâns legată de echipa lui Mititelu. El a fost secund între iulie 2022 și martie 2024.

Florin Drăgan a fost și antrenor interimar al oltenilor, în etapele 1, 8 și 9 ale sezonului regular al Superligii, din ediția 2023-2024, reușind să obțină o victorie:

  • Etapa 1: FCU Craiova - FCSB, 1-3
  • Etapa 8: FCU Craiova - Farul Constanța, 4-0
  • Etapa 9: Dinamo București - FCU Craiova, 0-1

Academia celor de la Dinamo, clasată sub cele ale rivalelor

FRF a publicat, în luna iulie, un clasament format din 124 de cluburi de juniori, în funcție de mai multe criterii de performanță selectate de forul național.

Academia celor de la Dinamo București se clasează pe locul 19, cu 80.62 de puncte. Clubul din „Ștefan cel Mare” se află sub academiile rivalelor Petrolul Ploiești (locul 12), FCSB (locul 10), CSA Steaua (locul 9) și Rapid București (locul 8).

În clasarea echipelor de juniori, sunt luate în calcul 7 principii fundamentale, ce reprezintă o pondere diferită din punctajul final:

  • Strategie și filozofie: 10,98%
  • Echipe și jucători: 12,20%
  • Staff tehnic: 18,67%
  • Staff suport: 7,21%
  • Antrenamente și meciuri: 8,93%
  • Infrastructură și facilități: 21,51%
  • Rezultate: 20,50%

Poziția ocupată de cluburi în clasamentul academiilor contează pentru obținerea licenței pentru Superligă.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

