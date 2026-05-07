Corvinul și-a ales noua casă Stadionul pe care vor evolua hunedorenii în Liga 1, înainte de a se muta la Petroșani

Corvinul Hunedoara ar urma să evolueze la Sibiu în prima parte a sezonului viitor din Liga 1.

Echipa antrenată de Florin Maxim (45 de ani) se întoarce în elita fotbalului românesc, după o pauză de 34 de ani.

Hunedorenii și-au asigurat matematic promovarea în Liga 1 în urma victoriei, 2-0 cu FC Voluntari, din etapa #8 a play-off-ului Ligii a 2-a.

Corvinul Hunedoara va juca la Sibiu primele meciuri la revenirea în Liga 1

Corvinul nu se va putea bucura așa cum se cuvine de revenirea în Liga 1.

Până la construirea noii arene din Hunedoara, formația lui Florin Maxim e nevoită să-și găsească o nouă casă, deoarece stadionul din Hunedoara nu îndeplinește standardele necesare competiției.

Oficialii clubului au anunțat că hunedorenii își vor disputa meciurile de pe teren propriu la Petroșani.

Cu toate acestea, stadionul „Petre Libardi” nu este, în acest moment, pregătit să găzduiască meciuri de Liga 1.

Stadionul „Petre Libardi” din Petroșani FOTO Wikipedia

Astfel, Corvinul va evolua, cel puțin în prima parte a sezonului viitor, la Sibiu, indiferent dacă Hermannstadt va mai rămâne sau nu în primul eșalon.

Mutarea la Petroșani ar fi estimată pe finalul lunii august, începutul lunii septembrie, dacă nu vor apărea complicații, informează digisport.ro.

Pe stadionul municipal din Sibiu, hunedorenii au reușit una dintre cele mai mari performanțe din istoria recentă a clubului, după ce a învins Oțelul Galați, 2-2 (3-2 d.pen), în finala Cupei României din 2024.

Dan Bobouțanu: „Mircea Lucescu m-a pus să îi fac o promisiune”

Ajuns în vestiar la scurt timp după marea performanță reușită de Corvinul, Dan Bobouțanu a dezvăluit ce promisiune i-a făcut fostului selecționer Mircea Lucescu.

„În urmă cu doi ani învingeam Voluntariul la Hunedoara și jucam finala (n.r. Cupei României), atunci nea Mircea Lucescu m-a pus să îi fac o promisiune. O spun pentru prima dată.

Mi-a scris: «Dragă Dan, te rog să duci Corvinul înapoi în Divizia A», așa era pe timpuri, iar voi astăzi (n.r. miercuri) ați muncit nu numai pentru voi și nici pentru cei 10.000 de oameni din tribune, ați muncit și pentru el.

Repetitiv v-am rugat și azi ați făcut-o, exact când trebuia. Ați învins Voluntariul ca atunci și în momentul de față suntem promovați în Liga 1 după 34 de ani.

Indiferent unde o să vă poarte viața, unde veți ajunge, orașul ăsta o să vă arate recunoștință. Veți rămâne acolo cu numele și când veți fi bătrâni le veți arăta copiilor: «Am promovat în Liga 1, în România, într-o țară unde fotbalul este cel mai iubit sport dintre toate».

Felicitări vouă, mă înclin, cu mult respect pentru tot efortul pe care l-ați făcut”, a fost o parte a mesajului transmis de Dan Bobouțanu.

Primarul Hunedoarei a mai subliniat că echipa a reușit promovarea în primul eșalon în ciuda bugetului mic pe care îl are.

„Azi ne-am calificat, avem dreptul să participăm în Liga 1, este doar datorită vouă, vouă, staff-ului, conducerii. Nimeni nu poate să spună că v-a ajutat cu ceva anume și este un lucru mare.

Ca sportivi să fiți mândri și o să vedeți că am dreptate. Peste ani veți găsi recunoștința hunedorenilor pentru ce ați făcut astăzi. De 34 de ani acest oraș mic, cu un buget mic, a reușit o promovare istorică în România. Bravo, băieți!”.

Mircea Lucescu a decedat pe 7 aprilie. În cariera sa, Il Luce avea să activeze ca antrenor-jucător la Corvinul Hunedoara, reușind să promoveze în Divizia A în 1980. Doi ani mai târziu încheia pe locul 3 în campionat, calificând echipa pentru prima dată în istorie în cupele europene.

Corvinul a evoluat ultima dată în Liga 1 în sezonul 1991/92, când competiția se numea Divizia A.

