STEAUA - SEPSI 0-2. Jandarmeria Capitalei a descoperit, în dispozitivele de acces pentru persoanele cu dizabilități ale stadionului Ghencea, mai multe materiale pirotehnice aparținând fanilor roș-albaștri.

Steaua a sărbătorit 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Suporterii „militarilor” au afișat două scenografii impresionante și aveau pregătit și un show pirotehnic, dar planul le-a fost dat peste cap.

Jandarmeria Capitalei a emis un comunicat în care a dezvăluit că a confiscat 311 materiale pirotehnice ascunse în dispozitivele de acces pentru persoanele cu dizabilităţi.

„Precizare meci de fotbal CSA Steaua București - ACS Sepsi OSK.

311 materiale pirotehnice interzise depistate în dispozitivele de acces pentru persoanele cu dizabilități.

Pe timpul controlului pirotehnic al arenei sportive, forțele de ordine au depistat 311 materiale pirotehnice de tip «torțe», ascunse în interiorul stadionului.

Persoanele în cauză au folosit inclusiv facilitățile pentru persoanele cu dizabilități pentru ascunderea materialelor pirotehnice.

În cauză, au fost întocmite actele de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126 din 1995 (republicată) privind regimul materiilor explozive, cu modificările și completările ulterioare.

Atragem atenția asupra faptului că folosirea materialelor pirotehnice reprezintă un real pericol pentru siguranța tuturor participanților la evenimentul sportiv și este interzisă de cadrul legal în vigoare”, se arată în comunicatul Jandarmeriei Capitalei.

Clasamentul în play-off -ul Ligii 2

Echipă Meciuri Puncte 1. Corvinul 8 68 2. Sepsi 8 63 3. Voluntari 8 58 4. Steaua 8 48 5. FC Bihor 8 48 6. Chindia Târgoviște 8 39

