Ratează El Clasico din cauza bătăii! Valverde va fi absent cu Barcelona, clubul a deschis o anchetă: „A fost găsit de colegi leșinat pe podea”

Federico Valverde (27 de ani), mijlocașul lui Real Madrid, va rata „El Clasico”, drept urmare a conflictului cu Aurelien Tchouameni (26 de ani).

Valverde a fost chiar transportat la spital, după ce a primit un pumn în față de la colegul său, care i-a cauzat o tăietură. Acesta a avut nevoie de copci.

Federico Valverde va rata derby-ul cu FC Barcelona, din etapa #35 a La Liga, după ce a avut nevoie de intervenția medicilor, ca urmare a conflictului cu Aurelien Tchouameni.

Acesta s-a lovit la cap după altercația cu Tchouameni, fiind găsit de către colegi leșinat pe podea:

„După ce Fede a căzut și s-a lovit la cap, a suferit anumite probleme. Medicii i-au spus să se odihnească cel puțin o săptămână de la antrenamente și meciuri, ca urmare a loviturii puternice suferite la la cap.

Jucătorii l-au găsit pe Fede Valverde pe podea, leșinat și semi-conștient. S-a lovit cu fruntea de masă” , au transmis publicațiile spaniole El Mundo și El Chiringuito, citate de specialistul în mercato Fabrizio Romano.

Real Madrid va aplica sancțiuni disciplinare

Gruparea de pe Bernabeu a dat un comunicat referitor la conflictul dintre cei doi mijlocași, în care a anunțat că va deschide o anchetă, iar ulterior va aplica sancțiuni împotriva celor doi:

„Real Madrid C.F. anunță că, în urma evenimentelor petrecute în această dimineață în timpul antrenamentului primei echipe, a decis să deschidă proceduri disciplinare împotriva jucătorilor Federico Valverde și Aurélien Tchouameni.

Clubul va anunța rezoluțiile ambelor anchete la momentul oportun, odată ce procedurile interne corespunzătoare vor fi finalizate”.

