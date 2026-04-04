Suporterii din Peluza Sud Craiova au organizat un turneu în memoria fostului portar Cristi Neamțu, decedat în urmă cu 24 de ani.

Ultrașii olteni l-au înjurat pe Adrian Mititelu (58 de ani), finanțatorul clubului FC U Craiova 1948.

La evenimentul organizat în Sala Sporturilor „Ion Constantinescu” din Craiova au participat mai mulți foști jucători ai grupării oltene, printre care Mircea Bornescu sau Mihai Dina.

Adrian Mititelu, ținta suporterilor la memorialul dedicat lui Cristi Neamțu

În timpul jocului demonstrativ, ultrașii din Peluza Sud Craiova au scandat în repetate rânduri trivialități la adresa lui Adrian Mititelu, fostul patron de la FC Universitatea Craiova (formație dezafiliată în 2011) și actual finanțator al FC U Craiova (echipă nerecunoscută de suporterii de la Sud).

Mai mult, aceștia au afișat în sală un banner în care fiecare literă din numele Mititelu a fost asociată cu o afecțiune psihică: demență, paranoia, psihopatie, schizofrenie, autism, oligofrenie, megalomanie și sindrom-Tourette.

Bannerul afișat de suporterii de la Peluza Sud Craiova (FOTO: gsp.ro)

Cum explică Peluza Sud Craiova injuriile la adresa lui Adrian Mititelu

Andrei Preda, liderul Peluzei Sud, a explicat reacțiile la adresa lui Adrian Mititelu și a explicat de ce ultrașii pe care îi conduce nu mai susțin echipele din Craiova.

„Au trecut 24 de ani (n.r. - de la moartea lui Cristi Neamțu). În fiecare an am fost la cimitir. Acum am ajuns să nu mai susținem nicio echipă, din 2023, de când echipa a pierdut palmaresul și nu s-a putut muta pe nicio societate. Ne-am retras, dar suntem alături de Cristi Neamțu și de mama lui.

Este o perioadă grea, nu avem echipă. Am avut un om care și-a bătut joc de fotbalul craiovean din 2005 până acum (n.r. - se referă la Adrian Mititelu).

S-a înființat o altă echipă în 2013 (n.r. - cea din Liga 1, patronată de Mihai Rotaru), iar majoritatea au ales drumul ușor și s-au dus la echipa înființată de federație și de primărie. Noi rămânem alături de Craiova, chiar dacă este în faliment”, a declarat Andrei Preda, conform gsp.ro.

Indiferent ce se va întâmpla la decizia definitivă, dacă acest om va face fotbal la Craiova, stadionul va fi gol. Sperăm să fie o singură echipă, fără Adrian Mititelu. Andrei Preda, lider Peluza Sud Craiova

Mama lui Cristi Neamțu, emoționată de evenimentul organizat în memoria fiului său

Ioana Cioboată, mama lui Cristi Neamțu, a fost prezentă la evenimentul organizat în amintirea fiului său. La final, aceasta a vorbit cu emoție despre fiul său, dar și despre gestul suporterilor.

„Au trecut atâția ani și nu l-au uitat, a fost foarte iubit și apreciat. Vreau să le mulțumesc organizatorilor și băieților care vin la cimitir și nu l-au uitat.

Cristi a contat, a fost bun și iubit. El iubea fotbalul, voia să ajungă mare și să fie iubit. Eu l-am dus la fotbal, dar nu am fost toată ziua după el. El și-a dorit să fie portar, din primul moment a spus asta.

Pentru mine înseamnă foarte mult ceea ce fac ei, este enorm, nu-mi imaginam o asemenea atașare. Faptul că el este iubit și strigat mereu... nu mi-am putut imagina asta și am o mare mulțumire sufletească”, a declarat mama lui Cristi Neamțu.

Cine a fost Cristi Neamțu

Cristi Neamțu era considerat unul dintre cei mai promițători portari români la începutul anilor 2000.

În anul 2002, atunci când se afla în cantonament alături de U Craiova, Neamțu a fost lovit involuntar cu genunchiul în cap de colegul său de echipă, Marius Șuleap.

Ca urmare a acelei lovituri, Neamțu s-a ales cu o hemoragie cerebrală, iar după șase zile de comă a decedat la doar 21 de ani.

