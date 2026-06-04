Interzis! Îngrijorări mari după anunțul făcut de FIFA, cu o săptămână înainte de CM 2026

Suporterii care vor participa la meciurile de la CM 2026 nu vor avea voie să introducă sticle de apă reutilizabile în incinta stadioanelor din motive de siguranță, a anunțat FIFA joi, în urma unei modificări de ultim moment aduse Codului de conduită în stadioane.

Ediția din 2026, prima cu 48 de echipe, este găzduită de SUA, Canada și Mexic, și se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie. Se vor disputa 104 meciuri, față de cele 64 de la turneele finale anterioare, inclusiv o rundă eliminatorie suplimentară.

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Forul mondial, care permitea anterior introducerea în stadioane a sticlelor de plastic goale, transparente și reutilizabile, a precizat că noul cod - care intră în vigoare începând de marți - interzice acum acest lucru.

Sticlele vor fi interzise în stadioane

Alte obiecte, precum sticle, pahare, borcane și cutii, sunt, de asemenea, interzise pentru a preveni riscul de rănire în cazul aruncării lor înspre teren.

„FIFA se angajează să protejeze sănătatea și siguranța tuturor jucătorilor, arbitrilor, suporterilor, voluntarilor și personalului. FIFA a luat decizia de a interzice sticlele pentru a preveni riscurile și rănirea jucătorilor și a spectatorilor”, a declarat organizația într-un comunicat de presă, potrivit Reuters.

„Sticlele aduse din exterior sunt deja interzise în mai multe dintre aceste locații din motive de siguranță, iar FIFA aplică această măsură în toate stadioanele turneului”, a mai transmis forul internațional.

Măsura a stârnit îngrijorări în rândul suporterilor cu privire la modul în care vor putea să facă față căldurii, având în vedere că temperaturile în unele dintre orașele gazdă sunt estimate să varieze între 26 și 28 de grade Celsius, precum și la accesul la apă potabilă în interiorul stadioanelor.

FIFA susține că vor fi luate măsuri pentru protecția fanilor:

„FIFA colaborează îndeaproape cu fiecare Comitet al Orașului Gazdă și cu autoritățile locale în ceea ce privește factorii de atenuare a căldurii pentru fanii care se deplasează la stadion, care pot include resurse precum stații de pulverizare cu apă, ventilatoare, stații de hidratare, corturi de răcire și multe altele în zona stadionului”, se mai arată în comunicat.

„În perimetrul stadionului, prețul sticlelor de apă pentru Cupa Mondială FIFA 2026 va rămâne la același nivel cu cel practicat la alte evenimente organizate în fiecare stadion”, a concluzionat FIFA.

Un purtător de cuvânt al Asociației Suporterilor de Fotbal a declarat pentru The Athletic că FIFA preferă să încaseze mai mulți bani, în detrimentul bunăstării fanilor care vor merge la turneul final:

„Încă o dată, la acest Campionat Mondial suporterii sunt pe ultimul loc, nu pe primul. Căldura și umiditatea reprezintă o mare preocupare pentru bunăstarea suporterilor. Aceasta ar trebui să fie prioritatea principală a FIFA, nu posibilitatea de a vinde mai multă apă îmbuteliată la prețuri umflate”.

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