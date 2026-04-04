Dinamo joacă în această seară la Mioveni, cu FC Argeș, de la 19:30

„Câinii” vin după 5 înfrângeri consecutive în Liga 1 și au nevoie de victorie pentru a întrerupe seria negativă

Antrenorul Zeljko Kopic a luat două decizii radicale în privința primului „11” din partida împotriva lui Bogdan Andone.

Epassy, tur de forță cu naționala Camerunului

Croatul a ales să-l titularizeze pe Alex Roșca în poartă, în locul lui Devis Epassy.

Goalkeeperul african a făcut un adevărat tur de forță în această pauză competițională, pentru a merge la naționala Camerunului, care a jucat în Melbourne și Sydney cu China, 2-0, respectiv Australia, 0-1.

De asemenea, antrenorul croat l-a lăsat pentru prima dată pe bancă pe mijlocașul central Eddy Gnahore, preferându-l pe Soro titular la mijloc, alături de Mărginean și Cîrjan.

Francezul este pe final de contract cu Dinamo și nu sunt informații clare despre soarta sa la vară. Roș-albii au vorbit despre o eventuală prelungire, însă au precizat că discuțiile nu sunt într-un stadiu avansat.

În atac, lucrurile sunt mai optimiste decât în meciurile trecute. Pușcaș e rezervă în premieră și ar putea debuta în Liga 1 în această seară, iar Karamoko a revenit după accidentare și poate intra și el pe parcurs.

