„N-are cum să ne fie teamă de ei” Grameni, înțepături la adresa rivalei FCSB + Ce spune despre posibila numire a lui Gică Hagi la națională
Constantin Grameni FOTO: Sport Pictures
„N-are cum să ne fie teamă de ei” Grameni, înțepături la adresa rivalei FCSB + Ce spune despre posibila numire a lui Gică Hagi la națională

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 04.04.2026, ora 18:47
  • Constantin Grameni (23 de ani), mijlocașul central de la Rapid, a avut o reacție ironică la adresa rivalei FCSB, înainte de partida cu U Cluj din etapa a treia a play-off-ului din Liga 1.
  • Rapid - Universitatea Cluj se joacă duminică, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Mijlocașul crescut de Farul Constanța a vorbit și despre Gheorghe Hagi, care a fost propus oficial pentru funcția de selecționer al echipei naționale a României, după ce FRF a anunțat încheierea mandatului lui Mircea Lucescu (80 de ani).

Constantin Grameni, înțepături la adresa rivalei FCSB: „N-are cum să ne fie teamă de un posibil baraj cu ei”

Mijlocașul giuleștenilor a fost întrebat despre un eventual derby cu FCSB în barajul pentru Conference League, în cazul în care Rapid va încheia pe locul al treilea, iar campioana en-titre se va clasa unul dintre primele două locuri din play-out și va câștiga primul baraj.

În momentul în care i-a fost adresată această întrebare, Constantin Grameni a răspuns ironic:

„N-are cum să ne fie teamă de un baraj cu FCSB pentru Conference League. În primul rând trebuie să ne fie mai multă teamă de echipele de play-off decât de cele din play-out”.

În acest moment Rapid ocupă locul al treilea în Liga 1, în timp ce FCSB se află pe locul 7, prima poziție din play-out, la egalitate cu FC Botoșani. Ambele pot fi depășite de UTA, dacă gruparea arădeană va învinge pe Metaloglobus.

Grameni, despre posibila numire a lui Gică Hagi la națională: „Ar fi un lucru foarte bun pentru mine”

Fotbalistul Rapidului a crescut în academia lui Gheorghe Hagi și a fost și antrenat de „Rege” la prima echipă a Farului.

„Am citit tot ce se scrie pe acest subiect. Personal, ar fi un lucru foarte bun pentru mine pentru că îl cunosc mai bine pe dânsul și el mă cunoaște foarte bine pentru că am crescut la Farul și el știe ce pot.

Normal că m-aș bucura dacă ar fi instalat domnul Hagi. Știu ce fel de om este, cât de ambițios și exigent e. Nu pot să spun mai multe până nu e oficial”, a declarat Grameni.

122 de meciuri
a jucat Constantin Grameni cu Gheorghe Hagi antrenor. A marcat 10 goluri și a oferit 9 pase decisive

