Și-a ascultat medicii Decizia luată de jucătorul de la FCSB, după ce problemele de sănătate l-au chinuit pe finalul sezonului » Când va reveni

David Miculescu (25 de ani), jucătorul celor de la FCSB, care s-a confruntat cu mai multe probleme medicale la finalul sezonului, a decis să se opereze. Detalii, mai jos în articol.

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În meciul cu Farul Constanța, scor 3-2, din etapa 5 din play-out, David Miculescu a părăsit terenul după doar 22 de minute, după ce a acuzat probleme medicale.

Ulterior, Mihai Stoica a dezvăluit că fotbalistul a suferit o pubalgie, care îl împiedica să joace la forma sa maximă.

David Miculescu se va opera

După problemele întâmpinate în meciul de la Ovidiu, Miculescu a continuat să joace și în următoarele partide din play-out. A lipsit doar în ultima etapă, cu Hermannstadt.

Conform informațiilor GOLAZO.ro, fotbalistul de la FCSB a efectuat un consult medical în Marea Britanie, după pubalgia pe care a suferit-o, iar medicii i-au recomandat să se opereze.

Miculescu a fost de acord și va fi supus unei intervenții chirurgicale, urmând să se poată antrena normal după 5 săptămâni.

Dacă recuperarea va decurge conform planului, Miculescu va putea fi pe teren în primul meci european al celor de la FCSB din sezonul viitor, în turul 2 preliminar al Conference League.

Tragerea la sorți va fi pe 17 iunie, iar cele două manșe se vor juca pe 23 și 30 iulie.

Câțiva dintre adversarii peste care FCSB poate da în turul 2:

Adversari dificili: Vojvodina Novi Sad, TSKA 1948 Sofia, IFK Goteborg, Motherwell

Adversari facili: Coleraine, Zimbru Chișinău, Auda, Derry City, La Fiorita, Decic, St. Joseph’s

2,5 milioane de euro este cota de piață a lui David Miculescu, conform Transfermarkt

În acest sezon, Miculescu a disputat 50 de meciuri pentru FCSB în toate competițiile, a marcat 9 goluri și a oferit 3 pase decisive.

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