„L-am dat afară”  Cum l-a exclus Mutu din lot pe jucătorul parior: „S-a dovedit ce am zis” » Fotbalistul încă joacă în Liga 1  

Adrian Mutu (46 de ani) a povestit cum l-a exclus din lot pe Cosmin Achim (30 de ani), în 2018, atunci când o antrena pe FC Voluntari.

El a bănuit că fundașul ar fi pariat, bănuieli care s-au adeverit 5 ani mai târziu, în 2023, atunci când FRF l-a suspendat pe Achim după ce s-a aflat că acesta paria.

Adrian Mutu a vorbit despre problemele financiare din fotbalul românesc și a deschis subiectul pariurilor. În acel moment, el a povestit cum l-a exclus din lot pe Cosmin Achim, fotbalist pe care l-a bănuit că paria.

Mutu l-a exclus din lot pe fotbalistul parior: „Am anunțat clubul și l-am dat afară”

„La noi nimeni nu vorbește despre situația financiară precară. La 85% din echipele din România nimeni nu vorbește!

De exemplu, eu abia ce am luat ultimii bani de la Petrolul. Și trebuia să mi-i dea într-o lună! Dar eu am masa pusă acasă, îi mulțumesc lui Dumnezeu!

Dar ăia care muncesc zi de zi pentru masa aia, iar tu nu le dai banii 3-4-5 luni, ce fac?! Se împrumută. Merg din datorii în datorii.

După aia te gândești că joacă si la pariuri... Au fost cazuri, eu am anunțat clubul și l-am dat afară. Este vorba despre domnul Achim. Se știe cazul lui, e public. Pe atunci, eu doar îl bănuiam. Ulterior, s-a dovedit ce am zis” , a declarat Adrian Mutu, conform gsp.ro.

Cosmin Achim, suspendat de FRF pentru pariuri

În iunie 2023, pe când evolua pentru Petrolul, FRF l-a suspendat pe Cosmin Achim timp de un an, deoarece a pariat împotriva fostei sale echipe, FC Voluntari. La acel moment, acesta s-a ales și cu o amendă de 150.000 de lei.

După suspendare, Achim a evoluat în cel de-al treilea eșalon la ACS Sport Team și Agricola Borcea. În vară, el a semnat cu Metaloglobus și a revenit în prima ligă.

