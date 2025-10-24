„Vă dați seama ce e în sufletul lui?” FOTO. Eugen Neagoe, primele explicații după ce a schimbat portarul gafeur la pauză

Csikszereda - Petrolul 1-1. Eugen Neagoe (58 de ani) a explicat că nu l-a schimbat pe portarul Bălbărău (24 de ani) pentru a-l pedepsi după gafa din prima repriză.

În minutul 41, Bălbărău a scăpat mingea din mâini în fața porții, iar Eppel a marcat golul egalizator. La pauză, acesta a fost înlocuit cu Stefan Krell.

Csikszereda - Petrolul 1-1 . Eugen Neagoe a explicat de ce și-a înlocuit portarul la pauză: „Nu l-am pedepsit”

„Cred că am făcut o primă repriză foarte bună, în afara de gol, am mai avut trei ocazii imense, dar în loc să fie 3-0 la pauză, a fost 1-1, după un cadou făcut de către noi .

Le-am făcut cadou celor de la Miercurea Ciuc după prima repriză, dar ăsta este fotbalul”, a declarat Eugen Neagoe, la Prima Sport.

Întrebat dacă l-a scos pe Bălbărău pentru a-l pedepsi, Neagoe a răspuns:

Nu l-am pedepsit. A făcut acea greșeală, am primit gol, era clar că moralul lui nu mai era unul de competiție și, decât să aibă probleme și în repriza a doua și să mai facă vreo greșeală, pentru că un jucător, când greșește, în special portarul, e clar că nu este bine. Am considerat că este mai bine să-l protejăm. Vă dați seama ce este în sufletul lui Eugen Neagoe

Tehnicianul a avut și o rugăminte pentru elevii săi, dar aceștia nu au reușit să o îndeplinească.

„Chiar i-am rugat pe băieți la pauză să facem tot ce depinde de noi ca să câștigăm acest joc și pentru el.

Din păcate, n-am reușit. E bine că s-a terminat așa, este bine că plecăm cu un punct”, a mai spus tehnicianul.

Gol stupid încasat de ploieșteni după gafa lui Bălbărău

În minutul 41, Anderson Ceara a ajuns la marginea careului și a centrat, dar a trimis slab în careul mic. Bălbărău părea că va prinde mingea fără probleme, dar a scăpat-o din mâini în fața porții.

În careu se afla Marton Eppel, care a trebuit doar să împingă balonul în plasă pentru a egala scorul. Acesta a fost al treilea gol marcat de Eppel în Superliga.

Bălbărău a evoluat în 29 de meciuri în Superliga, în care a încasat 26 de goluri și a reușit să păstreze poarta intactă în 10 partide.

