„Mi-ar plăcea să-i văd în dificultate” Adrian Mutu, interviu în presa italiană înainte Fiorentina - Inter: „O mașină de război”. Ce spune despre Chivu +17 foto
Adrian Mutu. Foto: captură YouTube/Firenze Viola
Stranieri

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 18.03.2026, ora 20:20
alt-text Actualizat: 18.03.2026, ora 20:20
  • Adrian Mutu (47 de ani) a vorbit despre situația dificilă a Fiorentinei, dar și despre performanța Interului lui Cristi Chivu, chiar înaintea partidei dintre cele două formații.
  • Fiorentina - Inter Milano se joacă duminică, de la 21:45, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

Mutu a acordat un interviu publicației italiene Firenze Viola, unde a comentat situația fostei sale echipe, însă nu a ezitat să laude și jocul solid al „nerazzurrilor”.

Citește și
Citește mai mult
Adrian Mutu: „Mi-a plăcea să o văd pe Inter pusă în dificultate, dar e greu”

„Briliantul” speră într-un rezultat pozitiv al Fiorentinei, aflată într-o situație delicată în acest sezon, în lupta pentru evitarea retrogradării, dar nu vede o misiune ușoară contra formației lui Chivu.

„Mă aștept la un meci foarte dificil pentru Fiorentina, dar sper să fie dificil și pentru Inter, echipa prietenului meu Chivu.

Mi-ar plăcea să o văd Inter pusă în dificultate, pentru că Fiorentina trebuie să confirme după victoria de la Cremona, dar, sincer, va fi foarte, foarte greu.

Inter este o mașină de război, este cea mai puternică echipă din campionat, are jucători de top și un antrenor care cunoaște bine mediul”, a declarat Mutu pentru Firenze Viola, potrivit tuttomercatoweb.com.

Întrebat dacă i-ar plăcea să aibă parte de un parcurs precum cel al lui Chivu, Mutu a răspuns:

„Drumul lui Chivu îl are un om dintr-o sută, pentru că nu a fost doar norocos, ci și bun. Se simte ca acasă acolo: dar trecerea de la echipa de tineret la prima echipă nu se întâmplă întotdeauna.

Trebuie să parcurgi un drum greu. Mi-ar plăcea să ajung în vârf precum el, dar nu m-ar deranja să fie un drum greu până acolo. Aș fi bucuros să fac asta”.

Cristi Chivu, aproape de titlu la primul sezon pe banca lui Inter

Formația lui Cristi Chivu este în continuare lider detașat în Serie A, la 8 puncte peste rivala AC Milan, cu 9 etape înainte de final, chiar dacă a reușit să obțină doar 1 punct în ultimele două runde.

Tehnicianul român nu se va afla pe banca „nerazzurrilor” la duelul cu Fiorentina, în urma cartonașului roșu văzut în etapa precedentă, la meciul cu Atalanta, scor 1-1.

Cristi Chivu, eliminat în Inter - Atalanta 1-1 Foto captura ecran Prima Sport .jpeg
Galerie foto (17 imagini)

+17 Foto
Citește și

Superliga
19:13
Citește mai mult
Superliga
19:09
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

adrian mutu serie a fiorentina Inter Milano Cristi Chivu
Știrile zilei din sport
Special
18.03
Citește mai mult
Liga Campionilor
18.03
Citește mai mult
Nationala
18.03
Citește mai mult
Superliga
18.03
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:52
17:27
23:10
23:30
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Top stiri
Superliga
18.03
Citește mai mult
Ciclism
18.03
Citește mai mult
Nationala
18.03
Citește mai mult
B365
18.03
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 55 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 41 rapid 45 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
19.03

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share