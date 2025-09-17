Ce se întâmplă cu FCSB? Adrian Mutu explică startul ratat de sezon al campioanei: „Așa s-au făcut mereu schimbările, altele sunt problemele!”

Adrian Mutu (46 de ani) a explicat rezultatele sub așteptări înregistrate de campioana FCSB în Liga 1.

„Briliantul” este de părere că jucătorii roș-albaștrilor și-au pierdut total încrederea după rezultatele dezastruoase de pe plan intern și nenumăratele critici apărute la adresa lor, mai ales pe social media.

Adrian Mutu: „Jucătorii și-au pierdut încrederea”

„Eu cred că deja se exagerează. Și pe Gigi l-am auzit foarte supărat. E și normal să fie. Eu zic că are motive de îngrijorare.

Nu am văzut o campioană a României. Am văzut o echipă timidă, una fricoasă în anumite momente . A fost depășită fizic.

Toate lucrurile astea se datorează faptului că jucătorii și-au pierdut încrederea în ei. Campionii trebuie să reziste mental. Asta se vede în jocul echipei.

Asta s-a întâmplat și anul trecut. Așa s-au făcut tot timpul schimbările la FCSB. Așa a fost în ultimii ani. Eu cred că altele sunt motivele.

Jucătorii și-au pierdut încrederea. Sunt super criticați. FCSB atrage multă atenție. Dacă se uită pe social media, văd o mulțime de critici.

Olaru își va reveni când o va face și echipa. Când echipa va începe să joace, când toți jucătorii își vor reveni, o va face și el. Toți sunt căzuți în momentul ăsta. Tănase a dat 20 de goluri. Și el întârzie acum. Vorbim despre un egal cu ultima clasată (n.r. 1-1 cu Csikszereda).

E important Tănase, e un lider care își face simțită prezența, dar totuși trebuia să fie un meci gestionat mai bine. Prin atitudine reușești să dai un impuls echipei, indiferent cât de mari sunt calitățile tale tehnice”, a declarat Adi Mutu, citat de fanatik.ro.

În acest moment, FCSB ocupă doar locul 11, cu 7 puncte, după primele nouă etape din Liga 1.

Formația lui Elias Charalabous se poate consola doar cu faptul că va reprezenta România, pentru al doilea an consecutiv, în faza principală din Europa League.

VIDEO. Golurile marcate în Csikszereda - FCSB 1-1

