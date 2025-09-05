Mutu despre Armani Ce a putut să posteze „Briliantul” după moartea creatorului de modă: captura de ecran bizară publicată de fostul internațional

Giorgio Armani, celebrul designer italian, a încetat din viață ieri, la vârsta de 91 de ani.

Acesta a fost omagiat de personalități din toată lumea, inclusiv din sport

Adrian Mutu a vrut și el să transmită un mesaj după decesul lui Armani, astfel că a făcut o postare pe InstaStory.

Fostul mare internațional român, 46 de ani, a ales însă o modalitate ciudată de a-l omagia pe italian.

A publicat o captură de ecran din agenda sa, cu numărul de telefon al regretatului creator de modă cenzurat pe jumătate și mesajul „Odihnește-te în pace, legendă”, scris în limba engleză.

Postarea lui Adrian Mutu pe InstaStory

Casa Armani a avut o colaborare cu Chelsea în perioada în care clubul era antrenat de Jose Mourinho, iar Adrian Mutu era jucător acolo.

Fotbalistul român este un fan al fenomenului, colaborând cu mai mulți creatori pentru ținutele sale și fiind chiar imaginea unor case de modă.

Legăturile lui Giorgio Armani cu sportul

Armani e unul dintre cele mai prestigioase branduri de lux din lume.

Renumit pentru stilul său minimalist și elegant, Giorgio Armani a extins brandul către linii variate, de la îmbrăcăminte și accesorii la parfumuri, ceasuri și hoteluri.

Giorgio Armani avea o legătură strânsă cu sportul, fiind unul dintre primii mari designeri care au colaborat cu echipe și sportivi.

Brandul Armani a creat echipamente oficiale pentru cluburi de fotbal precum Chelsea și pentru echipa națională a Italiei, dar și pentru delegațiile Italiei la Jocurile Olimpice.

În plus, Armani a sponsorizat sportivi celebri, mai ales în fotbal și baschet, și deține clubul de baschet Olimpia Milano (sub numele Armani Exchange Milano).

