Mutu despre Armani Ce a putut să posteze „Briliantul” după moartea creatorului de modă: captura de ecran bizară publicată de fostul internațional

  • Giorgio Armani, celebrul designer italian, a încetat din viață ieri, la vârsta de 91 de ani.
  • Acesta a fost omagiat de personalități din toată lumea, inclusiv din sport

Adrian Mutu a vrut și el să transmită un mesaj după decesul lui Armani, astfel că a făcut o postare pe InstaStory.

Fostul mare internațional român, 46 de ani, a ales însă o modalitate ciudată de a-l omagia pe italian.

A publicat o captură de ecran din agenda sa, cu numărul de telefon al regretatului creator de modă cenzurat pe jumătate și mesajul „Odihnește-te în pace, legendă”, scris în limba engleză.

  • Casa Armani a avut o colaborare cu Chelsea în perioada în care clubul era antrenat de Jose Mourinho, iar Adrian Mutu era jucător acolo.
  • Fotbalistul român este un fan al fenomenului, colaborând cu mai mulți creatori pentru ținutele sale și fiind chiar imaginea unor case de modă.
Legăturile lui Giorgio Armani cu sportul

Armani e unul dintre cele mai prestigioase branduri de lux din lume.

Renumit pentru stilul său minimalist și elegant, Giorgio Armani a extins brandul către linii variate, de la îmbrăcăminte și accesorii la parfumuri, ceasuri și hoteluri.

Giorgio Armani avea o legătură strânsă cu sportul, fiind unul dintre primii mari designeri care au colaborat cu echipe și sportivi.

Brandul Armani a creat echipamente oficiale pentru cluburi de fotbal precum Chelsea și pentru echipa națională a Italiei, dar și pentru delegațiile Italiei la Jocurile Olimpice.

În plus, Armani a sponsorizat sportivi celebri, mai ales în fotbal și baschet, și deține clubul de baschet Olimpia Milano (sub numele Armani Exchange Milano).

