„O mișcare inteligentă”  Adrian Mutu, despre plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB: „De asta s-a grăbit” 

Adrian Mutu (47 de ani) a vorbit despre plecarea lui Mirel Rădoi (45 de ani) de la FCSB, după doar cinci partide în care a stat pe banca grupării bucureștene.

„Briliantul” a analizat decizia lui Rădoi și a spus care ar putea fi motivele pentru care acesta a ales să semneze încă de-acum cu Gaziantep.

Adrian Mutu, despre plecarea lui Mirel Rădoi: „O mișcare inteligentă”

Mutu consideră că Rădoi a luat o decizie bună, deoarece acesta va avea destul timp la dispoziție pentru a-și pregăti strategia pentru sezonul viitor.

„Atunci când a venit Mirel, a venit doar să ajute. Echipa era pe locul 10, e o mișcare inteligentă din punctul acesta de vedere, pentru că în ultimele etape poate să își dea seama de ce are nevoie pentru la anul.

Cu cât are mai mult timp, cu atât poate să își pregătească mai bine cantonamentul. De-asta s-a grăbit el.

Dacă tot a avut posibilitatea să se ducă, a zis să se ducă mai repede. E numai bine. Vede, analizează cine rămâne, cine nu”, a declarat Adrian Mutu, conform digisport.ro.

5 meciuri a antrenat Mirel Rădoi la FCSB, acumulând 10 puncte

Mirel Rădoi a dat curs ofertei primite de la Gaziantep, echipă clasată pe locul #10 în prima ligă din Turcia.

La Gaziantep, Mirel Rădoi va avea sub comanda sa trei jucători români, pe Alexandru Maxim, Deian Sorescu și Denis Drăguș.

