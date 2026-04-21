„O mișcare inteligentă”  Adrian Mutu, despre plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB: „De asta s-a grăbit” 
Adrian Mutu & Mirel Rădoi FOTO: Sport Pictures
Superliga

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 21.04.2026, ora 21:09
alt-text Actualizat: 21.04.2026, ora 21:09
  • Adrian Mutu (47 de ani) a vorbit despre plecarea lui Mirel Rădoi (45 de ani) de la FCSB, după doar cinci partide în care a stat pe banca grupării bucureștene.

„Briliantul” a analizat decizia lui Rădoi și a spus care ar putea fi motivele pentru care acesta a ales să semneze încă de-acum cu Gaziantep.

Condiția lui Mihai Stoica Ce i-a spus MM lui Gigi Becali, după plecarea lui Rădoi: „Dacă face asta, să aducă pe cineva și-n locul meu”
Citește și
Citește mai mult
Adrian Mutu, despre plecarea lui Mirel Rădoi: „O mișcare inteligentă”

Mutu consideră că Rădoi a luat o decizie bună, deoarece acesta va avea destul timp la dispoziție pentru a-și pregăti strategia pentru sezonul viitor.

„Atunci când a venit Mirel, a venit doar să ajute. Echipa era pe locul 10, e o mișcare inteligentă din punctul acesta de vedere, pentru că în ultimele etape poate să își dea seama de ce are nevoie pentru la anul.

Cu cât are mai mult timp, cu atât poate să își pregătească mai bine cantonamentul. De-asta s-a grăbit el.

Dacă tot a avut posibilitatea să se ducă, a zis să se ducă mai repede. E numai bine. Vede, analizează cine rămâne, cine nu”, a declarat Adrian Mutu, conform digisport.ro.

5 meciuri
a antrenat Mirel Rădoi la FCSB, acumulând 10 puncte

Mirel Rădoi a dat curs ofertei primite de la Gaziantep, echipă clasată pe locul #10 în prima ligă din Turcia.

La Gaziantep, Mirel Rădoi va avea sub comanda sa trei jucători români, pe Alexandru Maxim, Deian Sorescu și Denis Drăguș.

VIDEO Reușita lui Cisotti în Farul - FCSB și bucuria inedită a lui Tavi Popescu

Citește și

U Cluj în finala Cupei  Calificare dramatică: „studenții”  au eliminat FC Argeș la penalty-uri!
Cupa Romaniei
22:29
Citește mai mult
„Becali a greșit!” Ilie Dumitrescu l-a „taxat” pe patronul de la FCSB: „Nu trebuia să spună niciodată asta”
Superliga
19:59
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Disidentul” din PSD explică: Robert Negoiță spune de ce îl susține pe Bolojan. „Nu se găsesc la orice colț de stradă”
adrian mutu Mirel Radoi liga 1 play out fcsb
Știrile zilei din sport
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
Campionate
22.04
Citește mai mult
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
Superliga
22.04
Citește mai mult
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Superliga
22.04
Citește mai mult
Chivu a cucerit Milano VIDEO: Tehnicianul lui Inter i-a impresionat pe italieni cu pasiunea și reacțiile de pe marginea terenului
Stranieri
22.04
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:32
23:56
22:47
Pariul lui Mutu Pe ce rapidist mizează „Briliantul” în următorul sezon: „Este o investiție bună”
22:08
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Săracul Rădoi

Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Unde are dreptate, unde greșește

Ce va face Hagi atunci?

Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Hagi. Ziua 1

Urât fotbal mai avem!

Frica peste România

Frumosul și bestia

Gardienii fotbalului

Un om important în succesul lui LUCESCU

Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Clement, fratele lui Istvan

Ce credeai, Edi?

Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Jalnica Barcelona anti-Kovacs

O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Un bărbat în picioare

Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Le grand Monsieur

Top stiri
Primul antrenament fără Rădoi VIDEO: Cu cine s-au pregătit, miercuri, jucătorii celor de la FCSB, rămași din nou fără tehnician
Superliga
22.04
Citește mai mult
„La fel a fost și cu Politic” Zeljko Kopic, despre situația unui jucător important: „E vorba de ce faci în afara terenului”  
Superliga
22.04
Citește mai mult
Hagi, prima decizie importantă  Ce va face „Regele” după instalarea pe banca naționalei: „Tot timpul îmi repetă asta”
Nationala
22.04
Citește mai mult
Dl. Ciucu îi face cadou lui Nicușor Dan soluția pentru criza politică în care ne scăldăm. “Să îl ia deoparte pe Sorin Grindeanu și să-i bage mințile în cap”. Oare se ajunge și la nuia?
B365
22.04
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 53 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 26 rapid 27 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
23.04

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share