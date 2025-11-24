Cu ochii pe Louis Munteanu Echipa din străinătate și-a trimis antrenorul pentru a-l urmări în meciul cu Rapid: „Serios? A avut ce să vadă!” +43 foto
Louis Munteanu
Cu ochii pe Louis Munteanu Echipa din străinătate și-a trimis antrenorul pentru a-l urmări în meciul cu Rapid: „Serios? A avut ce să vadă!"

Ștefan Neda
Publicat: 24.11.2025, ora 12:52
Actualizat: 24.11.2025, ora 13:09
  • CFR Cluj - Rapid 3-0Louis Munteanu (23 de ani) a avut parte de o surpriză la finalul partidei de duminică seară.
  • Concentrat pe jocul făcut de el și de echipa sa, atacantul a rămas surprins când a aflat că a fost urmărit de antrenorul unei echipe din străinătate.

CFR Cluj a bifat a doua victorie consecutivă sub comanda lui Daniel Pancu, iar Louis Munteanu a fost autorul a două pase decisive în derby-ul cu formația lui Costel Gâlcă.

CFR Cluj - Rapid 3-0. Louis Munteanu: „Serios? Nu știam că am fost urmărit”

În tribunele stadionului din Gruia s-a aflat Rene Weiler, antrenorul echipei DC United din MLS, iar Louis Munteanu e de părere că acesta „a avut ce vedea”.

„Aveam nevoie de această victorie. Sperăm să facem meciuri bune de acum încolo, arătăm bine, a revenit spiritul de anul trecut când jucam cu Mister Dan Petrescu.

Cred că toată lumea ştie că acesta e stilul meu, sunt un atacant combinativ, îmi place să joc fotbal, mă bucur că mi-a reuşit şi sper să-mi ajut echipa şi-n meciurile următoare, pentru că putem mai mult.

Nu ştiam că am fost urmărit de scouteri la acest meci. Serios? Chiar nu ştiam. Mă bucur că sunt apreciat, zic că am făcut un meci bun, au avut ce să vadă, am jucat bine”, a declarat Louis Munteanu, potrivit orangesport.ro.

Antrenorul elveţian, venit pentru a vedea evoluția atacantului de la CFR Cluj, a urmărit partida alături de impresara Anamaria Prodan.

CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan
CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan

DC United a terminat sezonul regulat din MLS pe ultima poziție (15) în clasamentul Conferinței de Est, cu 26 de puncte acumulate în 34 de meciuri.

Valoarea lotului echipei din Washington este de 25,8 milioane de euro, potrivit Transfermarkt, cei mai bine cotați jucători (câte 2 milioane de euro) fiind Christian Benteke (34 de ani, trecut pe la Aston Villa, Liverpool și Crystal Palace), Aaron Herrera și Gabriel Pirani.

De-a lungul carierei de antrenor, Rene Weiler a trecut pe la mai multe echipe din Elveția (Winterthur, St. Gallen, Zurich, Schaffhausen, Aarau, Luzern și Servette), dar și pe la Nurnberg (Germania), Anderlecht (Belgia), Ahly SC (Egipt) și Kashima Antlers (Japonia).

Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
Gimnastica
24.11
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
Citește mai mult
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta
Diverse
24.11
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta
Citește mai mult
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
Diverse
24.11
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
Citește mai mult
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”
Gimnastica
24.11
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”
Citește mai mult
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”

