Steaua Roșie Belgrad suferă Eșec surprinzător înainte de meciul cu FCSB: „Nu marcam nici dacă jucam 5 zile” + Ce a făcut adversara Craiovei

Steaua Roșie și Mainz, viitoarele adversare ale echipelor românești în cupele europene, nu au reușit să se impună în ultima etapă din campionatele lor.

Steaua Roșie - FCSB și U Craiova - Mainz se joacă joi, de la 22:00, respectiv 19:45

Ambele adversare ale formațiilor noastre au făcut pași greșiți pe plan intern, însă nici FCSB (1-1 cu Petrolul) și Craiova (2-1 cu FC Argeș) nu au rupt gura târgului în Liga 1.

Javor - Steaua Roșie 1-0 . Vladan Milojevic: „Dacă am fi jucat 5 zile, tot n-am fi marcat”

Campioana Serbiei a pierdut pe final în deplasarea de la Javor (Krsmanovic '84), iar antrenorul Milojevic a făcut o scurtă analiză a eșecului.

„Acesta este un meci pe care, dacă l-am fi jucat timp de cinci zile, tot n-am fi putut marca. Este evident că nu putem marca din ocazii obișnuite.

Este o lege a fotbalului, o singură neatenție în așezare, Javor a înscris un gol și gata. Știam că așa va fi, că adversarul va căuta acel contraatac. În final, au așteptat și au decis meciul.

Nu am reușit să decidem meciul prin ocaziile noastre. Nu am nimic de reproșat băieților, au dat totul, au luptat. Să mergem mai departe”, a declarat Vladan Milojevic, potrivit crvenazvezdafk.com.

În urma acestui rezultat, Steaua Roșie e pe locul 2 în liga Serbiei, la două puncte în spatele rivalei Partizan, dar cu un meci mai puțin disputat.

31 este locul pe care se află FCSB în Europa League, după primele 4 etape, cu doar 3 puncte

Cum a arătat Steaua Roșie Belgrad în meciul cu Javor:

Matheus - Seol, Veljkovic, Tebo Uchenna, Avdic (Damjanovic '90) - Handel (Milson '78), Elsnik - Kostov (Zaric '67), Katai, Ivanic - Bruno Duarte

Mainz - Hoffenheim 1-1 . Parcurs groaznic pentru adversara Craiovei în Bundesliga

Mainz a remizat pe teren propriu, scor 1-1, cu Hoffenheim, formație pe care FCSB a întâlnit-o în sezonul precedent din Europa League (a fost 0-0)

Hoffe a deschis scorul prin autogolul lui Hanche-Olsen ('8), Mainz a egalat prin Da Costa ('76) însă a terminat meciul în inferioritate numerică, după eliminarea lui Kohr ('88).

Prezentă și ea într-o competițe europeană în acest sezon, Mainz se află pe locul 17 pe plan intern, cu o singură victorie obținută în 11 etape.

Însă, în grupa de Conference League, Mainz se află pe locul 3, cu maximum de puncte după trei etape. Craiova ocupă locul 20, cu 4 puncte acumulate.

Cum a arătat Mainz în meciul cu Hoffenheim:

Zentner - Hanche-Olsen, Maloney (Da Costa '46), Kohr - Mwene, Amiri, Sano, Widmer (Kawasaki '46) - Nebel, Hollerbach (Bell '90) - Lee (Weiper '67)

