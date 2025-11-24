Botoșani - Dinamo 1-1 Egal ideal pentru Rapid. „Câinii” pleacă acasă cu un punct, în ciuda avalanșei de ocazii +14 foto
Botoșani - Dinamo. Foto: Sportpictures
Superliga

Botoșani - Dinamo 1-1 Egal ideal pentru Rapid. „Câinii” pleacă acasă cu un punct, în ciuda avalanșei de ocazii

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 24.11.2025, ora 22:40
alt-text Actualizat: 24.11.2025, ora 23:07
  • Botoșani a remizat cu Dinamo, scor 1-1, în etapa #17 din Liga 1.

Elevii lui Zeljko Kopic au început meciul în forță și au reușit, încă din primele minute, să pună presiune constantă pe defensiva formației lui Leo Grozavu.

FC Botoșani - Dinamo 1-1. „Câinii” obțin doar cu un punct, în ciuda avalanșei de ocazii

Totuși, în minutul 44, echilibrul s-a rupt. Sebastian Mailat a deschis scorul cu o execuție de senzație: a preluat o minge în interiorul careului și, fără ezitare, a trimis un voleu spectaculos.

Gol Sebastian Mailat
Gol Sebastian Mailat

Galerie foto (14 imagini)

Gol Sebastian Mailat Gol Sebastian Mailat Gol Sebastian Mailat Gol Sebastian Mailat Gol Sebastian Mailat
+14 Foto
labels.photo-gallery

Balonul a trecuto boltă peste Devis Epassy și s-a oprit în poarta „câinilor”, fără ca portarul dinamovist să poată interveni.

În partea secundă, Dinamo a forțat egalarea cu toate resursele. Presiunea continuă a „câinilor” a dat roade în minutul 76, când Opruț, l-a luat prin surprindere pe Anestis, și a înscris un gol la colțul scurt.

Imediat după egalare, Perica a avut șansa uriașă de a marca golul victoriei, însă a ratat incredibil într-o situație de 1 la 1 cu portarul Botoșaniului.

Galerie foto (20 imagini)

Ratarea lui Stipe Perica Ratarea lui Stipe Perica Ratarea lui Stipe Perica Ratarea lui Stipe Perica Ratarea lui Stipe Perica
+20 Foto
labels.photo-gallery

Elevii lui Kopic au încheiat partida cu 15 șuturi, dintre care 9 pe spațiul porții. De cealaltă parte, Botoșani a contabilizat 13 șuturi, însă doar 4 au fost pe poartă.

Elevii lui Leo Grozavu au ratat ocazia de a urca pe primul loc și rămân pe poziția secundă, cu 33 de puncte. Dinamo, care ar fi putut urca pe locul 2 în cazul unui succes, rămâne pe locul 4, cu 31 de puncte.

VIDEO: Mailat înscrie un GOLAZO în meciul cu Dinamo

FC Botoșani - Dinamo 1-1

  • A marcat: S. Mailat (min. 44) / Opruț (min. 76)

Min. 90 - Final de meci

Min. 85 - Diaw primește un cartonaș galben

Min. 82 - Bordușanu și Pop îi înlocuiesc pe Caragea și Cîrjan

Min. 78 - Perica, scăpat singur cu portarul, ratează inexplicabil

Min. 76 - Gol (1-1) Opruț încearcă poarta de la distanță și înscrie un gol la colțul scurt

Min. 75 - Bordeianu șutează de la marginea careului, dar Epassy intervine

Min. 70 - Milanov a fost introdus în locul lui Armstrong, care s-a accidentat, nemaiputând continua partida

Min. 69 - Bodișteanu și Cîmpanu i-au înlocuit pe Mitrov și Mailat

Min. 65 - Boateng reia cu capul din careu, dar Anestis intervine excelent și respinge

  • Dinamo a avut șapte șuturi, dintre care trei pe poartă, în timp ce elevii lui Leo Grozavu nu au reușit niciun șut în repriza a doua, momentan

Min. 64 - Perica și Kyriakou îi înlocuiesc pe Karamoko și pe Mărginean

Min. 59 - Bordeianu îl înlocuiește pe Enriko Papa

Min. 53 - Dinamo construiește o fază excelentă. Mingea ajunge la Caragea, care centrează. Faza se încheie cu Karamoko, care primește mingea în fața porții, dar se încurcă și irosește ocazia

Min. 49 - Karamoko este lansat în careu Cîrjan, dar, rămas singur cu portarul, trimite pe lângă poartă

Min. 46 - Zoran Mitrov vede cartonașul galben

Min. 46 - Meciul se reia

Dumiter îl înlocuiește pe Kovtaliuk

Min. 45 - Pauză

Min. 44 - Gol (1-0) Mailat, aflat în careu, prinde o minge din voleu și lansează un șut spectaculos, plasat sub bară.

Gol Sebastian Mailat
Gol Sebastian Mailat

Galerie foto (14 imagini)

Gol Sebastian Mailat Gol Sebastian Mailat Gol Sebastian Mailat Gol Sebastian Mailat Gol Sebastian Mailat
+14 Foto
labels.photo-gallery

Min. 42 - Cîrjan primește un cartonaș galben

Min. 26 - Armstrong este lansat în careu, dar trimite un șut slab și Anestis reține cu ușurință

FC Botoșani - Dinamo FOTO Sport Pictures
FC Botoșani - Dinamo FOTO Sport Pictures

Galerie foto (7 imagini)

FC Botoșani - Dinamo FOTO Sport Pictures FC Botoșani - Dinamo FOTO Sport Pictures FC Botoșani - Dinamo FOTO Sport Pictures FC Botoșani - Dinamo FOTO Sport Pictures FC Botoșani - Dinamo FOTO Sport Pictures
+7 Foto
labels.photo-gallery

Min. 22 - Cîrjan primește o pasă în careu, face un dribling, dar este agățat de un apărător al moldovenilor și, după ce cade, este călcat pe mâna de Petro Charles. Arbitrul nu acordă nimic

Min. 16 - Mărginean primește un cartonaș galben

Min. 14 - Caragea pasează lui Cîrjan în careu, iar acesta marchează. Totuși, mijlocașul ofensiv își reprima bucuria, pentru că sesizează un offside. La câteva momente, arbitrul fluieră.

Min. 1 - Imediat după fluierul de start, Stoinov primește o pasă, dar trimite cu putere în Kovtaliuk. Mingea este respinsă spre poarta „câinillor”, dar ucrainianul nu reușește să profite de ocazie. Epassy intervine și îndepărtează pericolul.

Min. 1 - Partida a început

FC Botoșani - Dinamo, echipele de start

  • Botoșani: Anestis - R. Creț - A. Miron, D. Diaw, Pavolvic - E. Papa, C. Petro - S. Mailat, Ongenda, Z. Mitrov - Kovtaliuk
  • Rezerve: Kukic, M. Munoz, G. David, A. Ferreira, Bordeianu, A. Dumitru, Ș. Pănoiu, Ant. Dumitru, Bodișteanu, G. Cîmpanu, A. Dumiter, E. Lopez
  • Antrenor: Leo Grozavu
  • Dinamo: D. Epassy - Ikoko, K. Boateng, N. Stoinov, R. Opruț - Gnahore, A. Mărginean, C. Cîrjan - Armstrong, M. Karamoko, A. Caragea
  • Rezerve: A. Roșca, Tabuncic, Milanov, S. Perica, A. Mazilu, A. Bordușanu, C. Soare, Kyriakou, M. Toader, L. Bărbulescu, A. Pop
  • Antrenor: Zeljko Kopic
  • Arbitru: Sebastian Colţescu Sebastian (Bucureşti). Asistenți: Valentin Avram, (Bucureşti), Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe). Arbitru VAR: Cătălin Popa (Piteşti). Arbitru AVAR: Stelian Slabu (Braşov)
  • Stadion: Municipal (Botoşani)

19:00 Adrian Caragea, titular pentru prima dată la Dinamo în Superliga

Adrian Caragea debutează ca titular în Superliga. Fotbalistul a fost integralist în câteva meciuri de Cupa României pentru „câini”, însă este prima sa apariție în primul 11 în campionat.

Atacantul a adunat până acum 22 de meciuri în Superliga pentru Dinamo, în care a jucat un total de 270 de minute

Leo Grozavu, înainte de partida cu Dinamo: „O echipă omogenă”

Grozavu și-a lăudat elevii pentru parcursul excelent din prima parte a sezonului. A avut numai cuvinte de laudă și la adresa lui Zeljko Kopic.

„Am arătat acasă că suntem puternici, trebuie să păstrăm aura asta de invincibilitate cât mai mult. Sunt multe lucruri de îmbunătățit, dar comparativ cu ultimele sezoane, băieții sunt peste așteptări. Chiar și peste ale mele.

E o partidă importantă ca toate celelalte. Nu se dau mai multe puncte pentru un meci cu Dinamo, dar evident are o miză, ținând cont că ei sunt în spatele nostru.

E o echipă în formă, omogenă, cu un antrenor care cunoaște foarte bine ce se întâmplă și care face o treabă foarte bună”, a spus Grozavu, potrivit fanatik.ro.

Urmează dueluri aprige, puncte puse în joc, meciuri grele acasă. Toate echipele sunt mai motivate împotriva noastră pentru că suntem în prima parte a clasamentului. Nu mai miră pe nimeni, miza e mare. Pauza va fi scurtă, pregătirea la fel, trebuie să acumulăm puncte acum. Leo Grozavu, antrenor FC Botoșani

Zeljko Kopic, despre meciul cu FC Botoșani: „Mergem acolo să luptăm”

Kopic se așteaptă la un meci dificil pe terenul celor de la FC Botoșani, dar a declarat că jucătorii săi vor lupta până la capăt.

„Noi suntem, cred, a doua cea mai bună echipă în deplasare. Va fi un meci interesant. Avem ambițiile noastre, mergem acolo să jucăm, să jucăm fotbal, să luptăm.

Știm cum vrea Botoșani să joace, mai ales acasă: va fi multă energie pe teren, dueluri tari, iar noi trebuie să fim la cel mai bun nivel al nostru.

Este un meci greu. Botoșani merită poziția în care se află, fac o treabă foarte bună în acest sezon. Va fi un meci interesant.

O parte dintre jucători au avut puțină odihnă mentală și fizică. După aceea am avut câteva zile de antrenamente tari, ca să aducem unii jucători într-o formă și mai bună”, a adăugat Kopic.

Obiectivul e să luăm cât mai multe puncte. Sunt cinci meciuri dificile. Mergem din meci în meci și vedem ce putem obține. La final, după ultimul meci, tragem linie. în pauza de iarnă, vom vedea clar unde suntem, ce am făcut bine, ce putem face mai bine și ce trebuie să facem pentru partea a doua a sezonului. Zeljko Kopic, antrenor Dinamo

Detalli interesante înainte de FC Botoșani - Dinamo

  • 14 aprilie 2025, FC Botoșani - Oțelul 0-1: a fost singura înfrângere suferită acasă de elevii lui Leo Grozavu în principala competiție internă în acest an calendaristic, în rest au nouă succese și șapte rezultate de egalitate, scrie lpf.ro.
  • Bucureștenii nu au mai pierdut în SuperLigă pe teren advers din 27 iulie 2025, Oțelul - Dinamo 2-1. Au urmat afară patru victorii și două remize. Mai mult, au marcat cel puțin un gol în 22 dintre precedentele 23 de deplasări din campionat.
  • FC Botoșani este singura echipă care are în lot cinci jucători cu cel puțin șase contribuții ofensive în primele 16 runde (gol + pasă decisivă + penalty scos): Sebastian Mailat - 9, Hervin Ongenda - 8, Zoran Mitrov - 7, Alexandru Cîmpanu și Andrei Dumiter - 6.
  • Se întâlnesc două echipe care stau foarte bine și defensiv, ambele având câte șapte meciuri fără gol încasat.
  • De reamintit că, Leo Grozavu a evoluat ca jucător în tricoul lui Dinamo timp de șase sezoane (1992-1993 / 1997-1998), interval în care a strâns în campionat 105 meciuri şi 5 goluri.
  • Cele două cluburi s-au mai confruntat în principala competiție internă de 29 de ori, de 11 ori au câștigat moldovenii, de 10 ori s-au impus bucureștenii, iar alte opt partide s-au terminat la egalitate.
  • Primele dispute din campionat au fost cele din ediţia 2013-2014, când Dinamo s-a impus în ambele jocuri, 1-0 acasă (George Ţucudean) şi 2-1 în deplasare (dublă Bilinski / Istvan Fulop).
  • Întâiul succes din contul moldovenilor: 14 septembrie 2014, FC Botoşani - Dinamo 3-2. Acest joc a intrat în istoria grupării botoşănene drept primul disputat acasă în nocturnă.
  • Cea mai mare diferenţă de scor: de două ori 4-0 pentru FC Botoşani (24 ianuarie 2021, 7 februarie 2022).
  • Cea mai recentă confruntare din SuperLiga României: 21 iulie 2025, Dinamo - FC Botoșani 0-0.

