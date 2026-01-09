Stanciu, victima atacurilor rasiste Genoa sare în apărarea românului, după penalty-ul ratat cu AC Milan: „Vom lua toate măsurile necesare!” +7 foto
Nicolae Stanciu FOTO: IMAGO
Stanciu, victima atacurilor rasiste Genoa sare în apărarea românului, după penalty-ul ratat cu AC Milan: „Vom lua toate măsurile necesare!”

  • Nicolae Stanciu, mijlocașul celor de la Genoa, a devenit victima unor abuzuri rasiste după ce a ratat un penalty în minutul 90+9 al meciului cu AC Milan (1-1) din Serie A.
  • Fanii l-au criticat dur pe „tricolor”, recurgând inclusiv la amenințări cu moartea, iar clubul i-a luat apărarea.

Comentariile fanilor lui Genoa au fost citite de oficialii „grifonilor”, care au adoptat o poziție fermă față de comportamentul sinistru al suporterilor.

Genoa sare în apărarea lui Nicolae Stanciu: „Clubul va lua toate măsurile necesare”

„Grifonii” au anunțat că vor lua măsuri legale împotriva fanilor care au adresat insulte la adresa lui Nicolae Stanciu.

„Genoa CFC condamnă ferm toate mesajele de ură, agresiune verbală și insulte, inclusiv cele rasiale, îndreptate către angajații săi pe canalele de socializare ale Clubului.

Acest canal de comunicare nu va permite niciodată insulte grave, amenințări rușinoase cu moartea sau incitare la violență. Așa cum este obișnuit, Clubul va lua toate măsurile necesare pentru a-și proteja angajații”, se arată în comunicatul emis de Genoa, pe Facebook.

De-a lungul carierei sale, Nicolae Stanciu a executat 27 de penalty-uri: a marcat 16 goluri și a ratat 11 lovituri de pedeapsă.

FOTO. Stanciu și-a cerut scuze după penalty-ul ratat cu AC Milan

La scorul de 1-1, Genoa a obținut o lovitură de la 11 metri, iar cel care și-a asumat executarea acesteia a fost chiar Nicolae Stanciu, în minutul 90+9.

Din nefericire pentru formația antrenată de Daniele De Rossi, mijlocașul român a șutat dezamăgitor, trimițând mult peste poarta apărată de Mike Maignan.

Penalty-ul ratat de Nicolae Stanciu în meciul cu AC Milan Foto captura Prima Sport .jpg
Penalty-ul ratat de Nicolae Stanciu în meciul cu AC Milan Foto captura Prima Sport .jpg

După meci, românul a transmis un mesaj pentru fanii „grifonilor”, dar și pentru colegii săi de la Genoa.

„Mi-am asumat responsabilitatea pentru penalty, acum îmi asum responsabilitatea pentru cele două puncte pierdute. Îmi cer scuze în fața coechipierilor mei, dar și fanilor lui Genoa”, a scris mijlocașul român, pe InstaStory.

Mesajul lui Nicolae Stanciu/ FOTO: captură Instagram Mesajul lui Nicolae Stanciu/ FOTO: captură Instagram
Mesajul lui Nicolae Stanciu/ FOTO: captură Instagram

Clasamentul în Serie A

LocEchipaMeciuriPuncte
1Inter1842
2AC Milan1839
3Napoli1838
4Juventus1936
5AS Roma1936
6Como1833
7Atalanta1928
8Bologna1826
9Lazio1925
10Udinese1925
11Sassuolo1923
12Torino1923
13Cremonese1922
14Cagliari1919
15Parma1818
16Lecce1817
17Genoa1916
18Verona1813
19Fiorentina1913
20Pisa1912
Ultimele trei clasate retrogradează direct în Serie B

serie a genoa rasism nicolae stanciu
