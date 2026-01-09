Nicolae Stanciu, mijlocașul celor de la Genoa, a devenit victima unor abuzuri rasiste după ce a ratat un penalty în minutul 90+9 al meciului cu AC Milan (1-1) din Serie A.

Fanii l-au criticat dur pe „tricolor”, recurgând inclusiv la amenințări cu moartea, iar clubul i-a luat apărarea.

Comentariile fanilor lui Genoa au fost citite de oficialii „grifonilor”, care au adoptat o poziție fermă față de comportamentul sinistru al suporterilor.

Genoa sare în apărarea lui Nicolae Stanciu: „Clubul va lua toate măsurile necesare”

„Grifonii” au anunțat că vor lua măsuri legale împotriva fanilor care au adresat insulte la adresa lui Nicolae Stanciu.

„Genoa CFC condamnă ferm toate mesajele de ură, agresiune verbală și insulte, inclusiv cele rasiale, îndreptate către angajații săi pe canalele de socializare ale Clubului.

Acest canal de comunicare nu va permite niciodată insulte grave, amenințări rușinoase cu moartea sau incitare la violență. Așa cum este obișnuit, Clubul va lua toate măsurile necesare pentru a-și proteja angajații”, se arată în comunicatul emis de Genoa, pe Facebook.

De-a lungul carierei sale, Nicolae Stanciu a executat 27 de penalty-uri: a marcat 16 goluri și a ratat 11 lovituri de pedeapsă.

FOTO. Stanciu și-a cerut scuze după penalty-ul ratat cu AC Milan

La scorul de 1-1, Genoa a obținut o lovitură de la 11 metri, iar cel care și-a asumat executarea acesteia a fost chiar Nicolae Stanciu, în minutul 90+9.

Din nefericire pentru formația antrenată de Daniele De Rossi, mijlocașul român a șutat dezamăgitor, trimițând mult peste poarta apărată de Mike Maignan.

După meci, românul a transmis un mesaj pentru fanii „grifonilor”, dar și pentru colegii săi de la Genoa.

„Mi-am asumat responsabilitatea pentru penalty, acum îmi asum responsabilitatea pentru cele două puncte pierdute. Îmi cer scuze în fața coechipierilor mei, dar și fanilor lui Genoa”, a scris mijlocașul român, pe InstaStory.

Mesajul lui Nicolae Stanciu/ FOTO: captură Instagram

Clasamentul în Serie A

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Inter 18 42 2 AC Milan 18 39 3 Napoli 18 38 4 Juventus 19 36 5 AS Roma 19 36 6 Como 18 33 7 Atalanta 19 28 8 Bologna 18 26 9 Lazio 19 25 10 Udinese 19 25 11 Sassuolo 19 23 12 Torino 19 23 13 Cremonese 19 22 14 Cagliari 19 19 15 Parma 18 18 16 Lecce 18 17 17 Genoa 19 16 18 Verona 18 13 19 Fiorentina 19 13 20 Pisa 19 12 Ultimele trei clasate retrogradează direct în Serie B Ultimele trei clasate retrogradează direct în Serie B

