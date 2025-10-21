„E cel mai bun la ora actuală” Zeljko Kopic, lăudat de un fost patron din Liga 1 : „Îmi place foarte mult ce joacă” +47 foto
Zeljko Kopic/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Superliga

„E cel mai bun la ora actuală” Zeljko Kopic, lăudat de un fost patron din Liga 1: „Îmi place foarte mult ce joacă”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 21.10.2025, ora 11:54
alt-text Actualizat: 21.10.2025, ora 11:54
  • Adrian Porumboiu (75 de ani), fostul patron al clubului FC Vaslui, a vorbit la superlativ de Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul celor de la Dinamo.

Porumboiu l-a catalogat pe Kopic drept cel mai bun antrenor din Liga 1 la ora actuală, în ciuda înfrângerii din derby-ul cu Rapid, 0-2.

Adrian Porumboiu, despre Zeljko Kopic: „Cel mai bun la ora actuală”

„Îmi permit să fac o precizare. Antrenorul lui Dinamo, Kopic îl cheamă, da? În opinia mea, în mod incontestabil este cel mai bun antrenor la ora actuală care activează în prima divizie.

O spun chiar după 0-2, cu Rapid, care e un rezultat norocos pentru Rapid. N-a fost cu nimic peste Dinamo.

Kopic, cu un lot de jucători nu atât de valoros, reușește să lege o echipă. Mie îmi place foarte mult ce joacă. Nu numai meciul care a fost cu Rapid. E altceva ca antrenor”, a afirmat fostul arbitru FIFA la emisiunea „Fanatik Superliga”.

FOTO. Dinamo - Rapid 0-2

Dinamo - Rapid Foto Raed Krishan - GOLAZO
Dinamo - Rapid Foto Raed Krishan - GOLAZO

Galerie foto (47 imagini)

Dinamo - Rapid, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO Dinamo - Rapid, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO Dinamo - Rapid, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO Dinamo - Rapid, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO Dinamo - Rapid, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO
+47 Foto
labels.photo-gallery

Oficialii lui Dinamo vor să-i mărească salariul lui Kopic

La începutul acestui an, Kopic și-a prelungit contractul cu Dinamo până în vara anului 2028.

După ce a parafat o nouă înțelegere cu oficialii clubului din „Ștefan Cel Mare”, salariul antrenorului croat a fost mărit de la 12.000 la 16.000 de euro, suma urmând să crească de la an la an cu câte 2.000 de euro.

Cum, în acest moment, Dinamo se află pe locul 4, cu 23 de puncte, după 13 etape, Kopic ar urma să aibă parte de o surpriză plăcută din partea conducerii.

Salariul său va crește la 19.000 de euro chiar din această toamnă. Mai mult, croatul ar putea primi și un bonus important, în valoare de câteva zeci de mii de euro, pentru calificarea în play-off, scrie prosport.ro

Zeljko Kopic a preluat-o pe Dinamo pe 1 decembrie 2023. A salvat-o de la retrogradare și a transformat-o într-una dintre forțele Ligii 1.

Până în acest moment, Zeljko Kopic a bifat 80 de meciuri pe banca tehnică a echipei:

  • 30 de victorii
  • 28 de egaluri
  • 22 de înfrângeri
  • golaveraj: 98-83

