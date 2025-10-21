Atletico s-a plâns la UEFA Scandal înainte de meciul cu Arsenal din Liga Campionilor » Motivul incredibil al plângerii

Atletico Madrid a depus o plângere la UEFA împotriva lui Arsenal, după antrenamentul efectuat luni pe stadionul Emirates din Londra.

Arsenal - Atletico Madrid se joacă astăzi, de la 22:00, în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, iar pe GOLAZO.ro găsiți cele mai interesante informații.

Spaniolii de la Atletico sunt prezenți la Londra pentru duelul din etapa #3 a Ligii Campionilor, iar la antrenamentul de luni s-au confruntat cu o problemă neașteptată.

Atletico Madrid a făcut plângere împotriva lui Arsenal pentru lipsa apei calde pe stadion

Formația lui Diego Simeone a ajuns la stadion în jurul orei locale 17:30. Ulterior, după începerea antrenamentului, oficialii lui Atletico au înștiințat clubul Arsenal, la ora 18:45, că nu există apă caldă pe Emirates.

Antrenamentul trebuia să se termine la ora 19:30, dar jucătorii s-au întors la vestiare cu 15 minute mai devreme, au văzut că problema nu este rezolvată și au decis să plece la hotel pentru a face duș, informează marca.com.

Iritați de această întâmplare, cei de la Atletico au depus o plângere oficială împotriva clubului londonez.

Explicațiile celor de la Arsenal

Contactați de sursa citată, cei de la Arsenal au confirmat existența problemei și au transmis că s-au ocupat de sesizarea lui Atletico.

Aceștia susțin că apa caldă a venit la 19:25, însă spaniolii plecaseră deja. Ulterior, „tunarii” și-au cerut scuze în mod oficial față de cei de la Atletico de Madrid.

Arsenal are maximum de puncte după primele două partide din Liga Campionilor, în timp ce Atletico a bifat o victorie și un eșec în meciurile de până acum.

