Tragedie în Italia Un autocar care transporta suporteri a fost atacat cu pietre. Șoferul a murit pe loc!

Autocar lovit de pietre/ Foto:captură ecran Leonardo Cecconi/Tvl
Baschet

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 21.10.2025, ora 11:17
alt-text Actualizat: 21.10.2025, ora 11:17
  • Un episod tragic de violență a șocat, sâmbătă seară, lumea baschetului italian.
  • Șoferul formației Pistoia, Raffaele Marianella (65 de ani), a decedat pe loc după ce autocarul care îi transporta pe fani a fost atacat cu pietre de suporterii rivali.

Evenimentul tragic a avut loc la finalul partidei Sebastian Rieti - Pistonia, 73-88, din Serie A2, liga secundă de baschet masculin din Italia.

Nervoși pe faptul că favoriții lor au pierdut, fanii echipei Rieti s-au răzbunat pe autocarul care îi transporta pe suporterii echipei oaspete.

Potrivit primelor rapoarte, aceștia au aruncat cu pietre și alte obiecte contondente, inclusiv o cărămidă, care au spart geamul autocarului, direct pe partea laterală a celui de-al doilea șofer, informează gazzetta.it.

Din nefericire, acesta a fost grav lovit și a murit pe loc, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate la fața locului.

Anchetatorii au dispus efectuarea unor teste ADN asupra pietrei, în încercarea de a identifica persoana care a aruncat-o. De asemenea, aceștia analizează și imaginile de pe camerele de supraveghere.

Piatra care l-ar fi ucis pe șoferul autocarului / Foto: Leonardo Cecconi/Tvl Piatra care l-ar fi ucis pe șoferul autocarului / Foto: Leonardo Cecconi/Tvl
Piatra care l-ar fi ucis pe șoferul autocarului / Foto: Leonardo Cecconi/Tvl

Doi presupuși atacatori sunt membri ai unor mișcări de extremă dreapta

Parchetul din Rieti încearcă să rezolve cât mai rapid cazul pentru a-i identifica pe atacatori.

Din acest motiv, forțele de ordine au dus la secția de poliție 12 persoane, inclusiv un minor, pentru a fi audiate ca martori, a explicat procurorul-șef din Rieti Paolo Auriemma.

Potrivit sursei citate, trei bărbați au fost ulterior arestați sub acuzația de conspirație în vederea comiterii de omor voluntar: Alessandro Barberini, 53 de ani, Kevin Pellecchia, 20 de ani, și Manuel Fortuna, 31 de ani.

Doi dintre ei sunt cunoscuți ca fiind membri ai unor mișcări de extremă dreapta.

Un al patrulea fan este anchetat pentru complicitate.

